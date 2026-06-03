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Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

Алексей Тесля
3 июня 2026, 23:57
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На нефтяном терминале под Санкт-Петербургом был зафиксирован масштабный пожар.
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Атакованы важные объекты РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Поражен Петербургский нефтяной терминал
  • Взорван российский корвет "Бойкий"

Силы обороны Украины провели серию дальнобойных атак на объекты в Ленинградской области России.

Наибольший резонанс вызвал пожар на Петербургском нефтяном терминале, однако военные эксперты отмечают, что стратегически более значимым может оказаться удар по военной инфраструктуре в Кронштадте.

видео дня

Именно здесь находится ключевая база Балтийского флота РФ и стратегически важный Кронштадтский морской завод, который занимается ремонтом и модернизацией боевых кораблей российского флота, включая корветы проекта 20380 и подводные лодки типа "Варшавянка".

Пожар на нефтяном терминале

На нефтяном терминале под Санкт-Петербургом был зафиксирован масштабный пожар, подтверждённый видео- и фотокадрами. По предварительной информации, в результате удара пострадали несколько резервуаров с нефтью. Терминал играет ключевую роль в экспорте российской нефти через Балтийское море.

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/ t.me/kiber_boroshno

Удар по военным объектам Кронштадта

Несмотря на громкие кадры с нефтяного терминала, настоящая военная значимость ударов могла заключаться в поражении объектов Кронштадта. Официально сообщалось о повреждении военных целей на территории базы, однако ограниченное количество подтверждённых фото и видео пока не позволяет оценить полный масштаб разрушений.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Особое внимание привлекает судоремонтный завод, где проходят ремонт и модернизацию не только корабли Балтийского флота, но и суда других российских флотов. Завод обслуживает корветы проекта 20380, фрегаты и подводные лодки типа "Варшавянка".

Screenshot
/ t.me/kiber_boroshno

Спутниковые снимки конца мая показывают в сухом доке корабль длиной около 100 метров — вероятно, корвет проекта 20380. На причалах также находился крупный корабль, по размеру напоминающий фрегат.

Детали удара по военным целям РФ

Операторы 1-го отдельного центра Сил быстрого реагирования (СБС) поразили российский корвет "Бойкий", находившийся на ремонте в сухом доке Кронштадта. Спутниковые снимки подтвердили попадание и дымящиеся остатки судна, а россияне пытались его потушить с помощью нескольких брандспойтов.

"Бойкий" известен тем, что сопровождал танкеры "теневого флота" России и находился на ремонте в Кронштадте в момент атаки. Расстояние от Украины до цели составляет около 1100 километров.

Screenshot
/ t.me/kiber_boroshno

Удар по корвету стал одним из наиболее значимых в серии дальнобойных операций Украины против российской военной инфраструктуры.

Удары Украины вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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