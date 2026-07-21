В РФ пропагандисты устроили "бунт" против Кремля из-за лжи о Крыме — ISW

Российские военные блогеры публично опровергли заявление оккупационных властей о том, что главная трасса, ведущая в Крым, защищена от украинских дронов.

https://glavred.info/war/v-rf-propagandisty-ustroili-bunt-protiv-kremlya-iz-za-lzhi-o-kryme-isw-10782185.html Ссылка скопирована

Пропагандисты в РФ выступили против Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, NASA

Ключевые факты:

Милблогеры опровергли заявления о контроле над М-14

ISW насчитал 4 удара по трассе с 1 по 20 июля

Кампания перерезала часть наземного пути в Крым

Российские пропагандисты раскритиковали заявления оккупационных властей о якобы полной защите сухопутного маршрута в Крым от украинских ударов. Они заявили, что российские военные не контролируют ситуацию, а украинские дроны продолжают атаковать важную логистическую артерию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Причиной нового конфликта в российском информационном пространстве стала встреча российского лидера Владимира Путина с гауляйтером оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким. В ходе беседы Балицкий заявил, что российские войска якобы полностью защитили от атак украинских беспилотников трассу М-14 (Р-280) Ростов-на-Дону - Крым, а также энергетические объекты региона.

видео дня

По его словам, оккупационная администрация якобы обеспечила безопасность ключевых объектов инфраструктуры, которые используются для снабжения российских войск и обеспечения оккупированного полуострова. Однако такие заявления вызвали возмущение даже среди сторонников войны против Украины. Российские Z-блогеры заявили, что слова Балицкого не соответствуют действительности.

Они подчеркнули, что украинские силы продолжают регулярно наносить удары по трассе М-14, которая имеет стратегическое значение для российской логистики. По данным российских источников, угроза атак украинских беспилотников заставила перевозчиков топлива в Крым столкнуться со значительным ростом страховых расходов из-за риска потери грузов.

Российские военные блогеры также опровергли версию о том, что снижение количества поражений российской техники стало результатом эффективной работы российской противовоздушной обороны. По их словам, причина заключается в том, что движение транспорта по этой трассе фактически сократилось из-за опасений новых атак украинских беспилотников.

Сколько атак зафиксировано на трассе в Крым

Аналитики ISW отмечают, что с 1 по 20 июля было зафиксировано как минимум четыре подтвержденных удара вдоль трассы М-14. Эти атаки стали продолжением украинской кампании по созданию проблем для российских путей снабжения в Крым, которая активизировалась еще в мае-июне.

По оценкам ISW, использование украинских дронов средней дальности вынудило Россию перебрасывать дополнительные ресурсы для защиты маршрута. Несмотря на попытки РФ усилить защиту, Силам обороны Украины удалось, по крайней мере, частично затруднить использование этой дороги в качестве ключевого сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Как потеря Крыма повлияет на РФ - мнение эксперта

Главный редактор Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, что потеря Крыма станет серьёзным ударом для Кремля, однако не обязательно приведёт к падению режима Владимира Путина.

По его словам, реакция российских властей будет зависеть от действий ближайшего окружения Путина и пропагандистской машины. Он отметил, что неудобные вопросы в обществе будут быстро заглушены информационной кампанией Кремля.

"А зачем тогда была "СВО"? Где теперь наши цели? Такие вопросы обязательно возникнут, но очень быстро все это будет заглушено и сглажено пропагандой", - заявил Сотник.

Он предположил, что российские власти могут попытаться объяснить потерю полуострова очередной пропагандистской версией, переложив ответственность на других. В то же время, по словам журналиста, освобождение Крыма может стать серьёзным ударом по моральному духу российской армии.

Ситуация в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 июля временно оккупированный Крым вновь подвергся атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Симферополе и Севастополе, а вблизи Симферополя после атаки вспыхнул пожар.

Также в ночь на 18 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в районе аэродрома "Гвардейское", в Севастополе, Феодосии и Керчи.

Кроме того, серия атак украинских беспилотников по российским танкерам и другим судам существенно осложнила логистику РФ в Азовском море. Из-за угрозы новых ударов Россия даже была вынуждена временно ограничить движение судов по каналу Дон - Азов.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред