Количество судов, проходящих через Азовское море, сократилось более чем вдвое, поскольку владельцы опасаются отправлять их в этот район.

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Теневой флот РФ по ударами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Логистика РФ в Азовском море оказалось под серьезным давлением

Удары Украины существенно осложнили логистику РФ

Российское судоходство в Азовском море оказалось под серьезным давлением после серии ударов украинских беспилотников по танкерам и другим судам.

Как пишет The i Paper, эти атаки существенно осложнили логистику РФ и повлияли на движение флота в акватории.

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По данным Reuters, из-за угрозы ударов Россия была вынуждена временно остановить движение судов по каналу Дон-Азов, который соединяет Каспийское, Азовское и Черное моря.

В публикации отмечается, что с начала украинской операции 6 июля количество атак на российские суда резко возросло. Командующий подразделением Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил, что украинские силы уже нанесли удары по 159 судам, из которых 117 находились в Азовском море, а еще 42 - в Черном.

"Эти удары оказались чрезвычайно успешными. За последние несколько недель Украина нанесла удары по более чем 100 судам в морском коридоре, пролегающем глубоко за российскими линиями обороны", - заявил научный сотрудник Совета по геостратегии в Лондоне Уильям Фрир.

По его словам, количество судов, проходящих через Азовское море, сократилось более чем вдвое, поскольку владельцы опасаются отправлять их в этот район.

/ Инфографика: Главред

Украинские военные утверждают, что атакованные танкеры перевозили нефть и нефтепродукты, обеспечивая финансирование российской военной кампании. В свою очередь Роберт Бровди заявил, что российский "теневой флот" постепенно приходит в упадок из-за серьезных проблем с логистикой.

Эксперты также считают, что развитие украинских беспилотных технологий позволило наносить удары по объектам, которые ранее были недосягаемы. "Украина пытается сделать оборону Крымского полуострова невозможной", - отметил руководитель исследований Rand Europe Джейкоб Паракилас.

Вот перефразированный вариант с новым заголовком:

Эксперт объяснила, что в Кремле считают условием окончания войны

По мнению аналитика Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяны Становой, позиция Кремля в вопросе завершения войны не ограничивается стремлением получить контроль над отдельными территориями.

Эксперт считает, что ключевой задачей российского руководства остается сохранение решающего влияния на Украину и недопущение ее дальнейшего развития по курсу, который Москва воспринимает как противоречащий собственным стратегическим интересам.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: The i Paper Сайт британской национальной газеты The i Paper. Он был запущен в 2016 году и входит в медиагруппу DMG Media. Платформа публикует новости Великобритании и мира, включая политику, экономику, технологии, культуру и спорт. Основной особенность издания является краткая, понятная подача материалов для читателей, у которых мало времени. Сайт считается одним из быстрорастущих новостных ресурсов в Великобритании и неоднократно входил в число наиболее доверенных цифровых медиа страны.

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