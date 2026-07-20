Как избавиться от плюща: проверенные способы уничтожения инвазивного сорняка

Эксперты рассказали о домашних и химических методах, которые помогут окончательно избавиться от плюща в саду.

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Названы рабочие способы уничтожить корни плюща / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Вы узнаете:

Как определить вид плюща

Как приготовить раствор уксуса против сорняка

Как избавиться от плюща на стенах дома

Плющ может стать настоящим украшением сада, но если он выходит из-под контроля, избавиться от него оказывается гораздо сложнее, чем кажется. Это растение быстро разрастается, цепляется за стены, деревья и заборы, а его мощная корневая система позволяет ему снова и снова давать новые побеги.

Главред разобрался, как избавиться от плюща надолго.

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Виды плюща

Существует несколько видов растений, которые в обиходе называют плющом, и все они являются отдельными видами, не связанными друг с другом. Перед обработкой плюща полезно знать, с каким именно видом вы имеете дело, поскольку способ борьбы с плющом зависит от его вида, пишет Martha Stewart.

Английский плющ.

Плющ английский (Hedera helix) - это красивая лиана со звездообразными молодыми листьями и нелопастными зрелыми. Он прекрасно растет на земле, заполняя все пространство в качестве почвопокровного растения, вытесняя при этом другие растения. Также английский плющ может плестись вверх по различным текстурированным поверхностям. При благоприятных условиях он может стать инвазивным видом.

Английский плющ / Фото: pixabay.com

Ядовитый плющ

Ядовитый плющ (Toxicodendron) – растение, которого следует избегать, поскольку он вызывает контактный дерматит у значительной части людей. На газонах он обычно представляет меньшую проблему, так как растёт на опушках лесов и на нетронутых участках. У ядовитого плюща три листочка, которые осенью приобретают яркую окраску.

Ядовитый плющ / Фото: Википедия

Плющ ползучий

На самом деле это разновидность мяты (что объясняет его способность к быстрому распространению). Ползучий плющ (Glechoma hederacea ) имеет мелкие зубчатые листья и маленькие сине-фиолетовые цветки. В отличие от английского плюща и ядовитого плюща, ползучий плющ не является лианой и не токсичен, но он разрастается, образуя почвопокровное растение.

Плющ ползучий / Фото: pixabay.com

Как истребить плющ на участке

Существует несколько способов удаления английского плюща.

"Самый быстрый и тщательный способ - выкопать плющ лопатой, обязательно удалив все корневища на уровне земли и ниже. Следите за появлением новых побегов и немедленно выдерните их, если останутся корни", - говорит ландшафтный дизайнер Тереза ​​Уоткинс.

Если для завершения работы необходимы гербициды, садовод Гален Гейтс советует правильно подготовить растение.

"У английского плюща толстые, скользкие листья, поэтому гербициды к ним плохо прилипают. В раствор для опрыскивания можно добавить моющее средство для посуды, это поможет раствору лучше прилипнуть к листу", - рассказал он.

Ещё один вариант - соляризация, то есть процесс накрытия растений пластиком и выдержки их под воздействием солнца, но здесь есть один нюанс.

"Соляризацию нельзя использовать на клумбах со здоровыми растениями, если только вы не хотите удалить всю клумбу целиком", - отметил Уоткинс.

Соляризация может занять от шести до восьми недель и может оказаться неэффективной в удалении всей корневой системы.

Удаление ползучего плюща

Иногда можно безопасно бороться с ползучим плющом, изменив ландшафт таким образом, чтобы создать для этого растения менее благоприятные условия.

"Этот распространенный сорняк чаще всего встречается во влажных почвах и в тени. Вы можете уменьшить его распространение или повторное появление, минимизировав полив или улучшив дренаж в этом районе", - сказал Гейтс.

Ползучий плющ хорошо растет в тени, поэтому рекомендуется обрезать ветви близлежащих деревьев, чтобы обеспечить больше солнечного света.

Если это не помогает, может потребоваться обработка гербицидами.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Удаление ядовитого плюща

Поскольку крайне важно избегать контакта с ядовитым плющом, опрыскивание может быть более удачным вариантом, чем ручное удаление растений. Если используется гербицид, рекомендуется делать это в безветренную погоду, например, рано утром или вечером.

Будьте осторожны при удалении ядовитого плюща и плюща, так как оба растения могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому при удалении плюща надевайте рубашки с длинными рукавами, перчатки и маску.

После контакта с ядовитым плющом следует снять и постирать загрязненную одежду. Все, что использовалось для удаления ядовитого плюща, следует тщательно очистить, поскольку масла растения невидимы и могут оставаться активными в течение многих лет на одежде, обуви и оборудовании.

Другие способы удаления плюща

Для тех, кто хочет минимизировать расходы и химикаты, подойдут несколько нетоксичных домашних решений. Первое из них - раствор белого уксуса: смешайте 80 процентов воды с 20 процентами уксуса, залейте в пульверизатор и тщательно опрыскайте плющ, избегая других растений. Результат будет заметен через несколько дней - тогда же стоит удалить отмерший плющ и при необходимости повторить обработку, пишет Daily Express.

Для более толстых лиан плюща подойдёт трёхкомпонентная смесь из скотча, воды и соли. Каждую лиану срезают садовыми ножницами, обматывают скотчем в форме "чашечки" и заполняют на три четверти поваренной солью и на четверть водой - это высушивает плющ в течение следующих нескольких месяцев.

Ещё один бесплатный способ - мульчирование корней, которое отлично подходит для наземного плюща. Толстые слои мульчи из травы, старого картона, опавших листьев или газет, наложенные сверху на участок, покрытый плющом, перекрывают растению доступ к свету, воде и воздуху и останавливают дальнейший рост.

Плющ, взобравшийся на дерево, легко убрать обычными садовыми ножницами или секатором. Сначала лианы срезают по кругу на уровне пояса и оставляют на месяц, чтобы плющ высох и не повредил кору дерева. После этого корни вокруг ствола удаляют вручную.

Для плюща на стенах дома стоит действовать аккуратно, чтобы не повредить конструкцию - здесь пригодится покупной гербицид, который наносят на прикорневую зону в почве, чтобы предотвратить повторный рост. Остатки корней и усиков снимают металлической щёткой, а для деревянных поверхностей используют шлифовальную машину.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как писал Главред, портулак на огороде знаком практически каждому дачнику. Из-за своей мясистой структуры и способности укореняться даже из маленького кусочка стебля, этот сорняк считается одним из самых трудноистребимых.

Чтобы он него избавиться, необязательно заливать участок химикатами. Гораздо эффективнее и безопаснее заняться правильной профилактикой. Лучшим средством защиты грядок эксперт называет мульчирование.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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