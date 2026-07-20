Как избавиться от плюща: проверенные способы уничтожения инвазивного сорняка

Вы узнаете:
- Как определить вид плюща
- Как приготовить раствор уксуса против сорняка
- Как избавиться от плюща на стенах дома
Плющ может стать настоящим украшением сада, но если он выходит из-под контроля, избавиться от него оказывается гораздо сложнее, чем кажется. Это растение быстро разрастается, цепляется за стены, деревья и заборы, а его мощная корневая система позволяет ему снова и снова давать новые побеги.
Главред разобрался, как избавиться от плюща надолго.
Виды плюща
Существует несколько видов растений, которые в обиходе называют плющом, и все они являются отдельными видами, не связанными друг с другом. Перед обработкой плюща полезно знать, с каким именно видом вы имеете дело, поскольку способ борьбы с плющом зависит от его вида, пишет Martha Stewart.
Английский плющ.
Плющ английский (Hedera helix) - это красивая лиана со звездообразными молодыми листьями и нелопастными зрелыми. Он прекрасно растет на земле, заполняя все пространство в качестве почвопокровного растения, вытесняя при этом другие растения. Также английский плющ может плестись вверх по различным текстурированным поверхностям. При благоприятных условиях он может стать инвазивным видом.
Ядовитый плющ
Ядовитый плющ (Toxicodendron) – растение, которого следует избегать, поскольку он вызывает контактный дерматит у значительной части людей. На газонах он обычно представляет меньшую проблему, так как растёт на опушках лесов и на нетронутых участках. У ядовитого плюща три листочка, которые осенью приобретают яркую окраску.
Плющ ползучий
На самом деле это разновидность мяты (что объясняет его способность к быстрому распространению). Ползучий плющ (Glechoma hederacea ) имеет мелкие зубчатые листья и маленькие сине-фиолетовые цветки. В отличие от английского плюща и ядовитого плюща, ползучий плющ не является лианой и не токсичен, но он разрастается, образуя почвопокровное растение.
Как истребить плющ на участке
Существует несколько способов удаления английского плюща.
"Самый быстрый и тщательный способ - выкопать плющ лопатой, обязательно удалив все корневища на уровне земли и ниже. Следите за появлением новых побегов и немедленно выдерните их, если останутся корни", - говорит ландшафтный дизайнер Тереза Уоткинс.
Если для завершения работы необходимы гербициды, садовод Гален Гейтс советует правильно подготовить растение.
"У английского плюща толстые, скользкие листья, поэтому гербициды к ним плохо прилипают. В раствор для опрыскивания можно добавить моющее средство для посуды, это поможет раствору лучше прилипнуть к листу", - рассказал он.
Ещё один вариант - соляризация, то есть процесс накрытия растений пластиком и выдержки их под воздействием солнца, но здесь есть один нюанс.
"Соляризацию нельзя использовать на клумбах со здоровыми растениями, если только вы не хотите удалить всю клумбу целиком", - отметил Уоткинс.
Соляризация может занять от шести до восьми недель и может оказаться неэффективной в удалении всей корневой системы.
Удаление ползучего плюща
Иногда можно безопасно бороться с ползучим плющом, изменив ландшафт таким образом, чтобы создать для этого растения менее благоприятные условия.
"Этот распространенный сорняк чаще всего встречается во влажных почвах и в тени. Вы можете уменьшить его распространение или повторное появление, минимизировав полив или улучшив дренаж в этом районе", - сказал Гейтс.
Ползучий плющ хорошо растет в тени, поэтому рекомендуется обрезать ветви близлежащих деревьев, чтобы обеспечить больше солнечного света.
Если это не помогает, может потребоваться обработка гербицидами.
Удаление ядовитого плюща
Поскольку крайне важно избегать контакта с ядовитым плющом, опрыскивание может быть более удачным вариантом, чем ручное удаление растений. Если используется гербицид, рекомендуется делать это в безветренную погоду, например, рано утром или вечером.
Будьте осторожны при удалении ядовитого плюща и плюща, так как оба растения могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому при удалении плюща надевайте рубашки с длинными рукавами, перчатки и маску.
После контакта с ядовитым плющом следует снять и постирать загрязненную одежду. Все, что использовалось для удаления ядовитого плюща, следует тщательно очистить, поскольку масла растения невидимы и могут оставаться активными в течение многих лет на одежде, обуви и оборудовании.
Другие способы удаления плюща
Для тех, кто хочет минимизировать расходы и химикаты, подойдут несколько нетоксичных домашних решений. Первое из них - раствор белого уксуса: смешайте 80 процентов воды с 20 процентами уксуса, залейте в пульверизатор и тщательно опрыскайте плющ, избегая других растений. Результат будет заметен через несколько дней - тогда же стоит удалить отмерший плющ и при необходимости повторить обработку, пишет Daily Express.
Для более толстых лиан плюща подойдёт трёхкомпонентная смесь из скотча, воды и соли. Каждую лиану срезают садовыми ножницами, обматывают скотчем в форме "чашечки" и заполняют на три четверти поваренной солью и на четверть водой - это высушивает плющ в течение следующих нескольких месяцев.
Ещё один бесплатный способ - мульчирование корней, которое отлично подходит для наземного плюща. Толстые слои мульчи из травы, старого картона, опавших листьев или газет, наложенные сверху на участок, покрытый плющом, перекрывают растению доступ к свету, воде и воздуху и останавливают дальнейший рост.
Плющ, взобравшийся на дерево, легко убрать обычными садовыми ножницами или секатором. Сначала лианы срезают по кругу на уровне пояса и оставляют на месяц, чтобы плющ высох и не повредил кору дерева. После этого корни вокруг ствола удаляют вручную.
Для плюща на стенах дома стоит действовать аккуратно, чтобы не повредить конструкцию - здесь пригодится покупной гербицид, который наносят на прикорневую зону в почве, чтобы предотвратить повторный рост. Остатки корней и усиков снимают металлической щёткой, а для деревянных поверхностей используют шлифовальную машину.
Как писал Главред, портулак на огороде знаком практически каждому дачнику. Из-за своей мясистой структуры и способности укореняться даже из маленького кусочка стебля, этот сорняк считается одним из самых трудноистребимых.
Чтобы он него избавиться, необязательно заливать участок химикатами. Гораздо эффективнее и безопаснее заняться правильной профилактикой. Лучшим средством защиты грядок эксперт называет мульчирование.
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Об источнике: Martha Stewart
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