Плющ исчезнет навсегда, если полить его одним натуральным средством: эксперт дал совет

Если плющ очень сильно разросся на вашем участке и вы ищете способы, как от него избавиться, то одно простое средство поможет справиться с этой проблемой.

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Плющ исчезнет навсегда, если полить его одним натуральным средством/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Как уничтожить плющ в домашних условиях

Какое простое средство поможет избавиться от такой проблемы

Плющ известен тем, что он растет очень быстро и может наносить серьезный вред как растениям, которые растут возле него, так и имуществу. Его корни могут проникать сквозь кладку, что приводит к повреждению конструкции, а на деревянной обшивке густые листья задерживают влагу, способствуя гниению и распаду и одновременно разрывая обшивку.

Если же плющ разрастается на почве, то он подавляет другие растения и затеняет их, что в конечном итоге может стать причиной их гибели.

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Основательница и редактор блога о садоводстве Good Grow Челси рассказала о натуральном решении для уничтожения плюща, пишет express.co.uk. Она отметила, что если вы ищете способ, как уничтожить плющ, то в этом вопросе может помочь каменная соль.

Но она предупредила, что каждый, кто хочет применить такой метод, должен знать, что таким образом есть риск повредить соседние растения.

"Соль может резко повысить засоленность почвы и привести к гибели растений поблизости. Применять соль следует осторожно, поскольку ее остаточные последствия могут длиться в течение длительного периода", - отметила Челси.

Каменная соль обычно используется для удаления льда с дорог и может "обезвоживать растения", в частности плющ обыкновенный, что приводит к разрушению клеток растения.

Когда каменную соль наносят вокруг плюща, она поглощается корнями и может уничтожить растение примерно за неделю.

При использовании соли лучше надевать перчатки и защитные очки, ведь соль может раздражать кожу и глаза, говорит эксперт.

Также перед нанесением соли следует проверить прогноз погоды, чтобы убедиться, что дождей не ожидается, ведь дождь может смыть соль в непредсказуемые места.

Как пользоваться таким методом? Нужно определить местоположение многочисленных корней растения, прежде чем насыпать слой каменной соли у основания.

Далее надо каждый день проверять и повторно вносить каменную соль, если растения не показывают признаков гниения в течение недели. Продолжать вносить еженедельно, пока плющ не завянет и не исчезнет навсегда.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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