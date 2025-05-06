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Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

Алёна Воронина
6 мая 2025, 07:10
443
Лишь единицы смогут всего за 7 секунд угадать, кто из детей выходил на улицу, а потом вернулся и лег спать.
Загадка
Кто из детей был на улице перед сном/ Brightside

Различные головоломки являются и способом проверить свою внимательность, и методом тренировки своей сообразительности. Такие загадки очень популярны, и не зря - ведь можно найти подобные задания разной сложности, и отыскать те загадки, которые понравятся именно вам.

В следующей загадке нужно отгадать, кто из детей выходил на улицу, а потом вернулся в комнату и лег спать.

На картинке, которую опубликовал сайт Brightside мы видим пятерых детей, которые спят в своих кроватях.

видео дня

Сперва может казаться, будто бы все дети легли спать одновременно - ведь на первый взгляд ничего на этом рисунке не вызывает наших подозрений.

Но действительно ли стоит верить своему первому впечатлению? Нет, это точно не та ситуация, когда первое впечатление заслуживает внимания.

Если внимательно присмотреться, то некоторые признаки укажут на то, что кто-то один из детей не лег спать вместе со всеми, а выходил на улицу, и только потом присоединился ко всем остальным.

Можете ли вы догадаться, кто именно это был? Но придется спешить во время поиска ответа, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего 7 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро, но мы верим, что вам удастся.

Загадка
Кто из детей был на улице перед сном/ Brightside

Когда разгадаете загадку, можете поделиться ею с родными и близкими - возможно кто-то из них также захочет проверить свою внимательность с помощью такого интеллектуального задания.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ: на улице была девочка, которая спит на кровати слева. Если присмотреться, то видно, что она после того, как выходила на улицу, забыла снять обувь.

Загадка
На улице перед сном была девочка, которая спит на кровати слева - на ней до сих пор обувь/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 человека - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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