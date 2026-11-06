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"Это опасно": Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 23:47
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Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну, а 10–11 ноября в Абу-Даби начнется новый раунд переговоров.
Зеленский отреагировал на идею Трампа о новой системе безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления:

  • Зеленский не знает всех деталей предложения Трампа
  • Россия не готова говорить о завершении войны
  • Украина не готова к формату "Ялты-2"

Идея президента США Дональда Трампа начать с новой архитектуры безопасности в Европе, пока страна-агрессор Россия не хочет говорить о завершении войны, является опасной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам главы государства, со стороны Москвы нет никаких сигналов о готовности к миру. Именно поэтому разговоры о новой системе безопасности в Европе без завершения войны он считает рискованными.

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"Я не вижу никаких проявлений и сигналов со стороны России о том, что она готова что-то делать. Думаю, именно поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, - это опасно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что хотя Украина не является членом ЕС и НАТО, такие предложения несут риски для всех европейцев.

"Мы все живём в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", - сказал президент.

Ялтинская конференция 1945 года с участием лидеров СССР, США и Великобритании фактически закрепила разделение Европы на сферы влияния. Зеленский убежден, что суверенитет и территориальная целостность должны быть приоритетом для любого независимого государства.

"Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы, как минимум, уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Что предлагают в Вашингтоне

Накануне Трамп заявил, что в рамках завершения войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение, которое выйдет за пределы Украины. По его словам, оно, возможно, затронет всю Европу.

Эти слова прозвучали после того, как 5 ноября Трамп встретился с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым. Содержание разговора американский президент раскрывать отказался.

Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заявил, что США стремятся не только прекратить войну в Украине, но и создать архитектуру безопасности, которая не допустит повторных боевых действий. Спецпредставитель Стив Виткофф тем временем анонсировал трехсторонние переговоры Украины и России при посредничестве США, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.

Стороны должны обсудить послевоенные меры безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру. В Кремле же заявили, что никаких европейских предложений относительно совместной архитектуры безопасности не получали.

трамп хроника
Хроника заявлений Трампа о войне / Инфографика: Главред

Может ли Россия использовать переговоры против поддержки Украины

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в интервью "Главреду" отметил, что Кремль не способен быстро сломить оборону Украины имеющимися силами, поэтому делает ставку на другое.

"Да, есть некоторое продвижение, захват отдельных кварталов или сел, но всё это нельзя выдавать за крупные победы. Поэтому его задача сейчас - лишить Украину поддержки Запада", - подчеркнул эксперт.

Говоря о тактике Путина в отношении западных партнеров, дипломат описал двойную стратегию Кремля - давление и убеждение одновременно.

"С одной стороны, он продолжает запугивать Запад, упоминает угрозу эскалации (…). С другой стороны, он пытается навязать Западу мысль, что поддержка Украины бесполезна, бессмысленна и бесперспективна", - пояснил Бондарев.

Переговоры о завершении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, 6 ноября президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о грядущем мире. По его словам, будет достигнуто масштабное соглашение, которое коснется не только Украины. Трамп предположил, что договоренность может затронуть всю Европу.

Реакция Москвы на заявление Трампа оказалась сдержанной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает подробностей соглашения, а европейских предложений по архитектуре безопасности не получал. Он также отметил, что посланник Кирилл Дмитриев еще не вернулся из США.

Параллельно Киев готовится к раунду переговоров в Абу-Даби. Ранее Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. По его словам, она должна была состояться в первой половине ноября.

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О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает критиковать российскую внешнюю политику и призывает международное сообщество к более решительным действиям в ответ на агрессию России.

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