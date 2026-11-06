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Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину - CNN

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 21:18
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Трое европейских чиновников не знали, о чем идет речь, а Киев зимой может получить меньше разведданных от США.
Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN
Путин может усилить войну против Украины из-за плана Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse, скриншот с YouTube

Кратко:

  • Кушнер предложил "формат Шелл-Бэй" для безопасности Европы
  • Европейские чиновники не знали, о каком соглашении идет речь
  • CNN: Путин может воспринять это как повод для эскалации

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом соглашение, охватывающее всю Европу, может не приблизить мир, а наоборот - подтолкнуть главу страны-агрессора Владимира Путина к усилению войны против Украины. Риск заключается в том, что в Кремле воспримут нежелание США помогать Европе и Украине как еще один повод для эскалации. Об этом говорится в аналитическом материале обозревателя CNN Ника Пейтона Уолша.

Новый этап усилий администрации Трампа по прекращению крупнейшей войны в Европе с 1940-х годов получил название "формат Шелл-Бэй". Его назвали в честь 150-акрового поля для гольфа и элитного жилого комплекса, принадлежащих спецпосланнику Стиву Виткоффу.

видео дня

Этот термин в четверг, 5 ноября, употребил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в X. Он заявил, что в Европе необходимо масштабное мирное соглашение.

"Более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности", - написал Кушнер.

По его словам, новая архитектура должна предусматривать пять ключевых элементов:

  • постоянные консультации по вопросам безопасности;
  • надежную связь на случай кризисов;
  • большую военную прозрачность;
  • взаимные меры по снижению рисков эскалации;
  • прочную основу для долгосрочной безопасности и стабильности Европы.

Кушнер подчеркнул, что ключевую роль будет играть НАТО. Однако, как отмечает CNN, предложенный план скорее предполагает меньшую роль альянса, а в статье не упоминаются ни вторжение России в две соседние страны, ни две чеченские войны в постсоветский период.

Что сказал Трамп после встречи с Дмитриевым

Трамп поддержал эту идею после встречи в Белом доме с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. CNN обращает внимание на то, что президент США принял только Дмитриева, хотя в четверг в Белый дом на встречу с первой леди прибыли делегации и из Киева, и из Москвы.

"Я не могу сказать вам, что я обсуждал. Но я просто говорю вам, что это будет большая сделка. Она коснется не только Украины, и я даже могу сказать, что она может коснуться всей Европы", - заявил Трамп.

Трое европейских чиновников, с которыми CNN связалось в пятницу утром, не знали, о чем идет речь. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу сказал, что знает мало подробностей предложения, и предупредил, что легко не будет.

Почему соглашение может подтолкнуть Путина к эскалации

На следующей неделе в Абу-Даби должны состояться переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Делегацию РФ возглавит Владимир Мединский, и, по оценке CNN, это может свидетельствовать о желании Кремля вернуться к позициям мая 2025 года. Месяцы переговоров в Майами, Абу-Даби, на Аляске, в Стамбуле и Женеве доказали одно: Москва хочет достичь своих военных целей, прежде чем завершить войну.

По мнению обозревателя, после поражения на промежуточных выборах Трамп столкнется с большими препятствиями внутри страны и может искать свое наследие во внешней политике, где он менее ограничен. Мир в Украине в такой ситуации выглядит для него более привлекательным вариантом, чем Иран.

В европейских столицах внезапное возвращение Украины в повестку дня Трампа восприняли с настороженностью. Один из европейских чиновников предсказал, что теперь внимание Белого дома неизбежно переключится на Киев.

"Мы неизбежно увидим, что Трамп сосредоточится на Украине теперь, когда промежуточные выборы показали свой результат", - сказал он.

В то же время в Европе убеждены, что любое соглашение нельзя навязать Украине или Европе без их согласия.

"Потребность Украины в европейских партнерах (во время войны и после нее) выше, чем принуждение к принятию российского урегулирования, даже если Трамп попытается его продвигать", - отметил чиновник.

По оценке CNN, ближайшей зимой Украина, где в Киеве уже наблюдаются перебои с водой, мобильной связью и электричеством, может столкнуться с новыми необоснованными ограничениями со стороны американской разведки и технической помощи. Европа же может столкнуться с увеличением числа диверсий и провокаций в "серой зоне" со стороны Москвы.

Главную опасность обозреватель видит в том, как эту ситуацию интерпретирует Кремль.

"То, чем грозит этот период возможного американо-российского сближения, может оказаться еще опаснее: Путин может воспринять отказ США прийти на помощь Европе или Украине как еще одну причину для эскалации и безжалостного стремления к результату на поле боя, которого ему не принесли пять лет вторжения и два года Трампа", - пишет Пейтон Уолш.

В то же время аналитик не исключает, что громкие заявления о сделке могут оказаться пустыми. Однако даже в таком случае они играют на руку Москве.

"Разговоры Кушнера и Трампа о сделке могут ничего не значить. Но они открывают короткое окно расширенных возможностей для все более истощённого Кремля. И это может подтолкнуть российское руководство к ещё более безрассудным рискам", - подытожил он.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Может ли Трамп после выборов пойти на сотрудничество с Путиным

Политолог Владимир Фесенко в интервью "Главреду" отметил, что вторая половина срока Трампа будет отмечена противостоянием с Конгрессом.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом", - подчеркнул эксперт.

По его словам, внутренние споры будут отвлекать Белый дом от мирных переговоров и могут иметь неожиданные последствия для Украины.

"Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров. К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Соглашение Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, более широкие рамки переговорного процесса ранее очертил Кушнер. После встречи с Дмитриевым Трамп анонсировал соглашение по Украине, которое охватит всю Европу. С украинской делегацией американский президент тогда не встречался.

В Кремле заявили, что не знают подробностей анонсированного соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Европу в "затянувшейся нерешительности". По его словам, Дмитриев еще не докладывал о результатах поездки в США.

В то же время в Европе опасаются новых шагов Трампа навстречу Кремлю. По данным NYT, Трамп может пойти на новые уступки Путину. Украинские чиновники опасаются нового саммита во Флориде.

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О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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