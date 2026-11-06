Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

Даже атака дронами или ракетами, которые удалось сбить, может дать государствам право на коллективную самооборону по Уставу ООН.

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Удар РФ по посольству может спровоцировать ответный удар по территории России: эксперт объяснил, при каких условиях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ВВС США

Ключевые тезисы:

Атаку на посольство могут признать вооруженным нападением

Это дает право на коллективную самооборону

Основанием может стать даже атака без разрушений

Массированный удар страны-агрессора России по иностранному посольству в Украине может быть квалифицирован как вооруженное нападение на государство, которому принадлежит миссия. Согласно статье 51 Устава ООН это дает право на самооборону, в том числе и коллективную, вплоть до ответных ударов по территории РФ. Такую оценку на фоне роста напряженности между Россией и Европой дал эксперт Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка Кристиан Марксен в комментарии Forbes.

Издание напоминает, что Кремль предупредил иностранных дипломатов в Киеве о "смертельной опасности", а МИД РФ призвал послов немедленно покинуть украинскую столицу, иначе они рискуют оказаться под массированными авиаударами. Как писала Kyiv Post, 3 октября российское ведомство предупредило иностранцев, в частности аккредитованных дипломатов, об опасности пребывания в Киеве и "массированных ответных ударах".

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Марксен отмечает, что посольства не являются частью территории государства, которое их направило. В то же время дипломатические миссии являются внешним проявлением государства и выполняют важные функции в международных отношениях, поэтому достаточно серьезное применение силы против них может запустить механизм самообороны.

"Посольства являются потенциальными целями нападения, которое может запустить право на самооборону", - сказал эксперт.

Какую атаку могут признать вооруженным нападением

В то же время Марксен подчеркнул, что вооруженное нападение должно представлять собой очень грубое нарушение запрета на применение силы. Чтобы оценить масштаб атаки, учитывают несколько критериев:

цели удара, в частности их количество и расположение;

средства, использованные для атаки;

продолжительность нападения;

количество жертв и масштаб разрушений.

"Небольшая по масштабу атака, которая непосредственно влечет за собой масштабные последствия, может представлять собой вооруженное нападение", - пояснил Марксен.

Ключевой нюанс касается массированных обстрелов, которые удалось отразить. По мнению эксперта, даже перехваченные ракеты или дроны не отменяют квалификацию атаки.

"Атака с использованием большого количества ракет или дронов, которые атакуемое государство способно перехватить, может представлять собой вооруженное нападение, даже если никакого ущерба не нанесено", - отметил он.

Могут ли союзники вступить в войну на стороне Украины

Марксен напомнил, что Устав ООН предусматривает не только индивидуальную, но и коллективную самооборону. По его словам, государства могли бы с согласия Украины вступить в конфликт с Россией.

"В соответствии со статьей 51 Устава ООН существует право на коллективную самооборону. Украина была бы рада, если бы другие государства поддержали ее оборонительную войну против России", - сказал эксперт.

В Forbes также напомнили о реакции Евросоюза на угрозы Москвы. Делегация ЕС не собирается покидать Киев.

"У России есть сообщение для иностранных дипломатов в Киеве: уезжайте или рискуйте жизнью. Наш ответ: мы остаемся. Делегация ЕС остается", - написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Готова ли Европа ответить России силой

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы и преследует четкую цель.

"Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе", - подчеркнул он.

Говоря о том, когда Европа может перейти к силовому ответу, эксперт предположил, что переломным моментом станут жертвы среди гражданского населения.

"Вероятно, это произойдет тогда, когда пострадает гражданское население. Западные демократии очень чувствительны к общественному мнению", - пояснил Горбач.

В то же время, по его убеждению, без демонстрации решимости Кремль будет и дальше повышать ставки.

"Пока россияне не увидят, что НАТО и Европа морально и политически готовы к ведению войны с ними, они будут продолжать делать то, что делают: постепенно эскалировать ситуацию, наращивать давление вплоть до того момента, когда решат, что пришло время прибегнуть к ядерному шантажу и таким образом подчинить себе политическую волю своих оппонентов", - подытожил эксперт.

Угрозы РФ дипломатам в Киеве - последние новости

Как сообщал Главред, на фоне российских угроз западные дипломаты в частных беседах обсуждают возможный переезд миссий. По данным The Guardian, в случае целенаправленных атак РФ на иностранные представительства посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что запросов о перемещении посольств ведомство не получало.

Подобные угрозы Москва выдвигала и весной. Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о выезде американских дипломатов из Киева. В МИД Украины информацию об эвакуации посольства США назвали не соответствующей действительности.

Между тем в Альянсе пересматривают подходы к возможной войне с Россией. По данным WSJ, НАТО разрабатывает оборонную стратегию, которая в случае войны позволит наносить удары по военным базам, складам снабжения и ОПК РФ в глубоком тылу. Ядерное оружие в обнародованном плане не фигурирует.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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