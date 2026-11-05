Выборы в Украине могут пройти онлайн: Зеленский озвучил главное условие

Обычное голосование невозможно, пока миллионы защитников находятся на фронте.

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Зеленский допустил проведение онлайн-выборов во время войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Зеленского:

Миллионы людей в окопах не смогут проголосовать

Солдаты должны выбирать главу государства в первую очередь

Онлайн-выборы возможны, но требуется решение парламента

Власти могут рассмотреть возможность проведения выборов в Украине в онлайн-формате. Но во время войны сделать это очень сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF.

Однако он подчеркнул, что в случае проведения выборов значительная часть граждан Украины не сможет проголосовать.

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"Вооруженные силы находятся на фронте, они также против выборов, поскольку не имеют возможности проголосовать. Разве это справедливо? Миллионы людей находятся в окопах, и технически это невозможно организовать", - отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что именно военные должны в первую очередь выбирать президента, потому что "они сохранили независимость и продолжают ее сохранять".

По его мнению, все профессии важны, однако в военное время приоритет - за военнослужащими.

"Но во время войны профессия солдата - самая важная профессия, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И проводить выборы, на которых солдаты не смогут проголосовать, - это несправедливо. Это на сто процентов несправедливо", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, Украина может рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов.

"Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение", - подытожил Зеленский.

Видео с заявлением Зеленского о проведении выборов в Украине можно посмотреть по ссылке.

Сколько может длиться подготовка к выборам

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко ранее заявлял, что Украине потребуется стабильный и длительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования - как в условиях военного положения, так и после его отмены.

По его словам, минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней.

"Во-первых - это действительно сроки. На сегодняшний день в нашем законодательстве существует два хорошо проработанных вида сроков. Это 90 дней - обычные выборы. И 60 дней - досрочные выборы. Поэтому 60 дней, о которых говорит президент, - это очень правильный срок, минимальный из возможных, который действительно должен проходить в полной "тишине". Не может быть и речи о каких-то полумерах, о том, что Путин говорит об "одном дне" и еще о чем-то. Это так не работает", - подчеркнул он.

Почему невозможно провести выборы в Украине во время войны / Инфографика: Главред

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проведет президентские выборы, если диктатор РФ Владимир Путин согласится на перемирие на 60 дней.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров говорил о необходимости найти механизм для проведения выборов в Украине даже в условиях затянувшейся войны. Ведь, по его словам, Россия не должна получить возможность определять, когда украинцы смогут вновь выбирать власть.

Также сообщалось, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет финансовой помощи зарубежных доноров.

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Об источнике: ZDF ZDF (2-й канал немецкого телевидения) - немецкая общественная телекомпания, основанная в Майнце. Финансируется за счет сборов за общественное вещание и рекламы. ZDF занимает устойчивое положение на рынке немецких СМИ. Телевизионный комплекс в Майнце-Лерхенберге, построенный в 1980-х годах, до сих пор является одним из самых современных и благоустроенных телевизионных комплексов Германии, пишет Википедия.

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