Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

Контроль над бюджетом, санкционные инициативы и проверка решений Белого дома могут изменить расчеты Кремля. Однако у демократов есть существенные ограничения.

https://glavred.info/analytics/plany-putina-i-trampa-pod-ugrozoy-chto-izmenit-dlya-rossii-pobeda-demokratov-10809626.html Ссылка скопирована

Победа демократов в США - чем это грозит России и будут ли ужесточены санкции / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сможет ли Конгресс США остановить сближение Трампа с Путиным

Как победа демократов повлияет на санкции против России

Почему Кремль может потерять рычаги влияния в Вашингтоне

Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США, что может осложнить попытки президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией и ослабить санкционное давление на Кремль. Новый Конгресс будет иметь более широкие возможности для расследования действий администрации, контроля за бюджетными расходами и продвижения законодательных инициатив в поддержку Украины. В то же время президентское вето и ограниченные полномочия законодателей во внешней политике оставляют Трампу значительное пространство для маневра.

Главред выяснил, как победа демократов в Конгрессе США может повлиять на Россию, санкции против Кремля и военную помощь Украине.

видео дня

Каковы результаты промежуточных выборов в США и когда начнет работать новый Конгресс

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США изменила баланс сил в Вашингтоне. По предварительным результатам, демократы получили не менее 54 мест в Сенате против 44 у республиканцев. В Палате представителей подтверждена победа 240 демократов и 147 республиканцев. Подсчёт голосов в Миссисипи и на Аляске ещё продолжался.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января. Демократы получат более широкие возможности влиять на федеральные расходы, контролировать деятельность администрации и рассматривать президентские назначения. В то же время внешняя политика остается преимущественно в сфере полномочий президента.

Как сообщает The New York Times, Дональд Трамп заявил о готовности признать результаты выборов и сотрудничать с демократами.

"Мы будем работать с демократами и, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Мы, вероятно, что-нибудь придумаем", - цитирует издание слова Трампа.

Несмотря на изменение баланса сил, у демократов не будет достаточного количества голосов для преодоления президентского вето. Поэтому даже принятые Конгрессом законопроекты о санкциях, помощи Украине или ограничении полномочий президента могут не вступить в силу.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Почему победа демократов может осложнить отношения Трампа с Россией

Победа демократов создает для Кремля риск потери части политических возможностей, которые Москва связывала с личными отношениями Дональда Трампа и Владимира Путина. Новый Конгресс сможет более активно контролировать внешнеполитические решения Белого дома, проводить расследования и требовать объяснений по поводу попыток ослабить санкции против России.

Как пишет The Times, победа демократов дает надежду на то, что новый Конгресс сможет сдержать поворот Трампа в сторону Москвы. В то же время даже принятие законопроектов о помощи Украине или ужесточении санкций против России не гарантирует их реализации.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Александр Мережко считает, что решающим фактором останутся полномочия президента США.

"Я не думаю, что ситуация радикально изменится, потому что внешняя политика останется в руках президента. В то же время новый Конгресс в целом может быть более критичным и бдительным в отношении попыток Трампа заключить соглашения с Путиным за счет Украины или в отношении его возможных попыток снять санкции против России", - заявил Мережко.

На результаты голосования могли повлиять не только внутриполитические споры, но и внешняя политика администрации Трампа. Как пишет The Guardian, война с Ираном и введение пошлин усилили инфляционное давление и недовольство американцев из-за роста стоимости жизни. Это дает демократам возможность критиковать не только конкретные решения президента, но и их экономические последствия.

В то же время такая ситуация не означает, что новое большинство автоматически изменит внешнеполитический курс США. Однако Трампу придется учитывать усиленный парламентский контроль и позицию части собственной партии, представители которой также могут требовать пересмотра отдельных решений администрации.

Политическая система в США / Инфографика: Главред

Сможет ли Конгресс США усилить санкции против России

Усиление санкционного давления на Россию может стать одним из направлений работы нового Конгресса. Законодатели уже выражали недовольство решениями администрации Трампа об ослаблении ограничений в отношении российской энергетики и дизельного топлива.

По данным "Радио Свобода", двое высокопоставленных помощников сенаторов-республиканцев по вопросам внешней политики считают, что результаты выборов могут усилить давление Конгресса в отношении введения санкций против России.

Они обратили внимание на законодательную инициативу, связанную с сенатором Линдси Грэмом. В то же время перспективы принятия новых ограничений будут зависеть от готовности части республиканцев поддержать демократов.

Победа демократов также может затруднить попытки Трампа договориться с Москвой об ослаблении санкций. Если администрация будет пытаться отменить ограничения, Конгресс сможет активнее использовать контрольные полномочия, требовать объяснений по поводу решений Белого дома и продвигать новые законодательные инициативы.

Однако у законодателей нет автоматического механизма принуждения президента к введению новых санкций. Президентское вето и возможность администрации затягивать выполнение решений остаются существенными препятствиями.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Как демократы могут заблокировать возвращение российского дизельного топлива на мировой рынок

Контроль над Конгрессом может дать демократам дополнительные возможности для противодействия попыткам администрации Трампа ослабить ограничения на российское дизельное топливо. Этот вопрос уже вызвал недовольство среди американских законодателей, в частности среди части республиканцев.

По данным Reuters, демократы могут использовать большинство в обеих палатах для продвижения новой помощи Украине и блокирования планов Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Представитель-демократ Грегори Микс из Нью-Йорка, который, вероятно, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, уже внес двухпартийный законопроект, направленный на блокирование такого решения.

В то же время поддержка Украины в прошлом была достаточно сильной как среди демократов, так и среди части республиканцев. Это может помочь законодателям собрать голоса для продвижения соответствующих инициатив. Однако окончательный результат будет зависеть от того, смогут ли они договориться между собой и хватит ли им голосов для преодоления президентского вето, если Трамп его наложит.

Как изменятся отношения США и России

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что после победы демократов контакты США с Россией могут сократиться, а возможности Кремля договариваться с Трампом о совместных экономических проектах - уменьшиться.

"Мы можем сейчас спорить, будет ли возобновлена помощь Украине и в каких объемах. Тем не менее, главное последствие, о котором можно четко говорить, - заигрывания с Россией больше не будет. Очевидно, что возможности, например, для Путина обсуждать с Трампом какие-то совместные экономические проекты через Дмитриева, я думаю, будут сокращаться. И поэтому этот трек, скорее всего, будет сворачиваться", - отметил Леонов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Конгресс может усилить давление на Россию с помощью законодательных инициатив на фоне российских ударов по украинской энергетике и убийств гражданского населения.

Среди возможных шагов Леонов назвал активизацию дипломатической работы с американскими законодателями по вопросу признания России государством - спонсором терроризма.

"Например, что еще не задействовано: я бы хотел, чтобы уже сейчас с двухпартийным представительством в будущем Конгрессе и Сенате украинский посол обсуждал вопрос о признании России государством - спонсором терроризма", - подчеркнул эксперт.

Леонов также обратил внимание на то, что контроль демократов над Конгрессом может стать сдерживающим фактором для дальнейших военных операций администрации Трампа. По его оценке, новая эскалация войны с Ираном потребует дополнительного финансирования, которое президенту будет сложнее получить без поддержки законодателей.

"В принципе, эскалация возможна. Но проблема в том, что, например, на эту же войну нужны дополнительные деньги. И получит ли Трамп эти деньги даже в этом Конгрессе? Давайте вспомним, что республиканцы заявили: если Трамп будет продолжать заигрывать с Россией из-за дизельного топлива и так далее, то они просто не проголосуют за это", - подчеркнул Леонов.

Может ли победа демократов повлиять на переговоры о завершении войны в Украине

Изменение баланса сил в Конгрессе может осложнить переговорные усилия администрации Трампа по завершению войны в Украине. Демократы получат больше возможностей контролировать внешнеполитические решения президента и требовать объяснений относительно договоренностей с Москвой.

Московский политолог Илья Гращенков, консультирующий российских политиков, считает, что результаты выборов могут заставить Кремль пересмотреть отношение к личным договоренностям с президентом США.

"Для Москвы главный вывод заключается в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится всё более рискованной. Американская политическая система в очередной раз продемонстрировала свою способность ограничивать власть президента, а это означает, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать не только позицию Белого дома, но и баланс сил в Конгрессе", - сказал Гращенков.

В то же время победа демократов не обязательно будет означать улучшение отношений Украины с США. Трамп может попытаться завершить войну на условиях, неблагоприятных для Киева, стремясь закрепить собственное политическое наследие.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Старший научный сотрудник по вопросам Европы и руководитель инициативы "Обеспечение будущего Украины" в Совете по международным отношениям Лиана Фикс считает, что последние два года президентского срока Трампа могут быть еще больше сосредоточены на внешней политике. По её оценке, Украина и европейские союзники могут столкнуться с риском того, что безопасность НАТО и Европы станет частью потенциального соглашения между Вашингтоном и Москвой.

Конгресс может попытаться ограничить полномочия администрации, в частности через законодательство об американском военном присутствии в Европе. Однако для преодоления президентского вето необходима двухпартийная поддержка, которой у демократов может не хватить.

Сможет ли новый Конгресс США возобновить военную помощь Украине

Победа демократов может усилить политическую поддержку Украины в Вашингтоне, однако не гарантирует автоматического увеличения военной помощи. Новый Конгресс будет иметь возможность рассматривать соответствующие законопроекты, но окончательное решение будет зависеть от соотношения сил между законодателями и президентом.

Часть влиятельных сторонников Украины в Конгрессе покидает свои посты. Среди них - республиканский представитель Дон Бэкон, который неоднократно критиковал Россию и выступал за поддержку Киева.

"Я республиканец старой школы, сторонник Рейгана, и считаю российское вторжение в Украину важнейшим кризисом, с которым сталкивается свободный мир", - сказал Бэкон в интервью "Радио Свобода".

В то же время украинско-американские организации убеждены, что поддержка Киева останется двухпартийной. Президент Украинского конгресс-комитета Америки Майкл Савков заявил, что, несмотря на потерю части влиятельных союзников, в Конгрессе остаются политики, готовые поддерживать Украину.

"Хотя в этом избирательном цикле мы теряем самых влиятельных сторонников Украины, мы помним о тех, кто останется, и нас вдохновляет то, что, несмотря на партийные разногласия, Украина и впредь будет получать значительную поддержку", - заявил Савкив.

Среди приоритетов украинско-американских организаций - контроль за решениями администрации относительно санкций против России, увеличение помощи Украине в сфере безопасности и продление временного защитного статуса для украинских беженцев.

Последствия противостояния между Конгрессом и Белым домом могут касаться не только объемов финансовой помощи. Среди важных для Киева вопросов - обмен разведывательными данными, поставки ракетных перехватчиков Patriot и доступ к спутниковому интернет-сервису Starlink.

Starlink / Инфографика: Главред

Однако даже усиленный контроль со стороны демократов не гарантирует, что они смогут заставить администрацию изменить решения в этих сферах. Поэтому для Украины по-прежнему будет важна поддержка законодателей обеих партий, а также готовность Конгресса претворять политические требования в конкретные законодательные решения.

Почему демократы не смогут полностью контролировать внешнюю политику Трампа

Несмотря на победу на выборах, демократы не получили полномочий, которые позволили бы им самостоятельно определять внешнеполитический курс США. Президент сохраняет широкие возможности влиять на дипломатию, военные операции и отношения с другими государствами.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Пьер Яред, ранее работавший в Совете экономических советников Белого дома, пояснил, что полномочия президента в области таможенной политики были делегированы ему Конгрессом.

"Поскольку пошлины устанавливаются президентом на основании полномочий, которые Конгресс уже делегировал ему, изменения в составе Конгресса вряд ли сами по себе изменят таможенную политику администрации. Отмена или ограничение этих полномочий вопреки президентскому вето требует двух третей голосов в обеих палатах, а такое большинство, похоже, не сформировалось по итогам этих промежуточных выборов", - отметил Яред.

Опыт предыдущих лет также показывает, что парламентское большинство не всегда способно остановить решение президента. В материале The Guardian приведен пример 2019 года, когда Конгресс поддержал двухпартийную резолюцию, направленную на прекращение военной поддержки США операций Саудовской Аравии в Йемене, однако Трамп наложил на неё вето.

Этот пример демонстрирует пределы влияния законодателей: даже если демократы договорится с частью республиканцев, для преодоления президентского вето требуется поддержка двух третей голосов в обеих палатах. Поэтому результатом их действий могут стать усиленный надзор, бюджетные ограничения и политическое давление, а не обязательное изменение курса Белого дома.

Как демократы могут использовать бюджет для давления на Белый дом

Контроль над бюджетными расходами может стать одним из самых эффективных инструментов влияния демократов на администрацию Трампа. Новый Конгресс сможет пересматривать финансирование военных операций, требовать отчетности об использовании средств и блокировать отдельные бюджетные инициативы.

Бывший карьерный дипломат Райан Крокер считает, что контроль демократов над обеими палатами создает значительные возможности для влияния на бюджетные решения.

"Получение демократами контроля над обеими палатами дает им беспрецедентные рычаги влияния - особенно через бюджет. Мы видели, как просьба [Пентагона] о резком увеличении финансирования для ведения войны с Ираном подверглась серьезной критике со стороны демократов, и я думаю, что это станет первым полем битвы", - отметил Крокер.

Одним из первых испытаний для нового большинства могут стать бюджетные переговоры в декабре, когда Конгрессу предстоит решать вопрос о дальнейшем финансировании федерального правительства. Демократы могут использовать эти переговоры, чтобы требовать уступок от администрации Трампа, в частности в отношении финансирования военных операций.

Еще одним рычагом влияния может стать рассмотрение Закона о национальной обороне на 2027 год. В исходном материале речь идет о версии законопроекта Сената, которая предусматривает около 1,15 трлн долларов оборонных расходов.

В то же время чрезмерное давление по поводу бюджета может обернуться против самих демократов, если приведет к остановке работы правительства и усилит недовольство избирателей. Поэтому новому большинству придется искать баланс между давлением на администрацию и необходимостью сохранять поддержку общества.

Как в Кремле отреагировали на победу демократов в Конгрессе США

Результаты выборов в США могут заставить Кремль пересмотреть расчеты относительно дальнейшего ослабления санкций. Москва надеялась, что Трамп сможет использовать президентские полномочия для изменения американской политики в отношении России.

В то же время российская сторона публично демонстрирует готовность продолжать взаимодействие с Белым домом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа.

"Президент Трамп продолжит исполнять свои обязанности, и мы искренне рассчитываем, что он продолжит свои миротворческие усилия", - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что результаты промежуточных выборов являются внутренним делом США. В то же время Москва продолжает ожидать новых раундов переговоров между Россией и Украиной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред