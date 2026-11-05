Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

Эксперты объяснили, как избавиться от налета в унитазе менее чем за час.

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Очистить унитаз без лишних усилий можно с помощью простых домашних средств / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как удалить налет в унитазе содой и уксусом

Как приготовить пасту из буры против застарелых пятен

Почему регулярная чистка важнее химии

Обычная пищевая сода и уксус способны удалить известковый налет с унитаза без дорогих магазинных средств. Для застарелого налета подойдет домашняя паста, которая подействует менее чем за час.

Главред узнал, что унитаз обычно чистят реже, чем более заметные поверхности, поэтому налет там часто успевает въесться. Но с помощью доступных средств его очистить будет легко. Об этом сообщили эксперты Kertvar.

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Как правильно использовать соду и уксус

Сода и уксус не содержат токсичных веществ и резких ароматизаторов. Если запах уксуса неприятный, специалисты советуют добавить в смесь несколько капель эфирного масла. Оно заодно наполнит ванную комнату приятным ароматом.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Сначала в унитаз выливают около двух стаканов уксуса и щеткой распределяют его по всем видимым пятнам от налета. Через 10 минут добавляют стакан соды и еще один-два стакана уксуса.

"Шипение свидетельствует о том, что реакция началась. Ещё через 10 минут стенки унитаза нужно потереть чистой щёткой. Особое внимание стоит уделить местам под ободком, ведь именно там скапливается больше всего отложений", - говорится в статье.

После этого раствор оставляют примерно на полчаса и смывают водой.

Чем отмыть унитаз, если сода с уксусом не помогли

Если сода с уксусом не справились, эксперты предлагают более сильное средство: пасту из буры, то есть натриевой соли борной кислоты. Если нанести ее непосредственно на загрязнение, она, по словам авторов, способна удалить даже старые пятна.

Сначала перекрывают кран подачи воды в бачок, спускают воду и ждут, пока она полностью стечет. Затем смешивают полстакана буры с четвертью стакана уксуса до густой консистенции.

Пасту наносят на пятна так, чтобы она полностью их покрывала, и оставляют на 15–20 минут. После этого её удаляют вместе с налётом щёткой или губкой и смывают водой.

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