Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

До Нового года осталось менее двух месяцев, и уже пора выбирать блюда для праздничного меню. Среди них должна быть шикарная закуска из лаваша, которую легко и быстро приготовить.
Главред узнал, что рецептом новогодней закуски в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анастасия Жакулина.
Закуска из лаваша - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш
- Плавленый сырок
- Майонез
- Огурец
- Вареные яйца
- Крабовые палочки
Натираем плавленый сырок на терке и смешиваем с майонезом. Размазываем смесь по лавашу. Сверху выкладываем на одной трети лаваша тонкие ломтики огурца, на второй трети - натертые яйца, а на третьей - разделённые на волокна крабовые палочки.
Сворачиваем лаваш в рулет и разрезаем на небольшие кусочки.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом праздничной закуски можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Анастасия Жакулина
Анастасия Жакулина - украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.
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