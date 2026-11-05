Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

Рецепт закуски, которая станет украшением стола во время зимних праздников.

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Рецепт очень вкусной праздничной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

До Нового года осталось менее двух месяцев, и уже пора выбирать блюда для праздничного меню. Среди них должна быть шикарная закуска из лаваша, которую легко и быстро приготовить.

Главред узнал, что рецептом новогодней закуски в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анастасия Жакулина.

Закуска из лаваша - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Лаваш

Плавленый сырок

Майонез

Огурец

Вареные яйца

Крабовые палочки

Натираем плавленый сырок на терке и смешиваем с майонезом. Размазываем смесь по лавашу. Сверху выкладываем на одной трети лаваша тонкие ломтики огурца, на второй трети - натертые яйца, а на третьей - разделённые на волокна крабовые палочки.

Сворачиваем лаваш в рулет и разрезаем на небольшие кусочки.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом праздничной закуски можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Анастасия Жакулина Анастасия Жакулина - украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.

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