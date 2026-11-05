Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

Что сказал Зеленский:
- Победа демократов может стать плюсом для Украины
- Увеличение объема помощи Украине повлияет на планы Путина
- Без единства США и Европы трудно сдерживать Россию
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии станет положительным фактором для Украины.
По его словам, усиление военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона способно оказать влияние на Кремль и приблизить мирные переговоры. Об этом президент рассказал в интервью ZDF.
Несмотря на изменение расстановки сил, глава государства сделал акцент на поддержании диалога с обоими политическими лагерями в Вашингтоне.
"У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", - сказал Владимир Зеленский.
Отдельно президент обратил внимание на состояние отношений между США и Европой, которые, по его оценке, за последние годы несколько ослабли. Зеленский признал, что без прочной трансатлантической связи эффективно противодействовать российской агрессии сложно.
США могут повлиять на решение Путина относительно войны
Главным аргументом в пользу ужесточения американского курса глава государства считает влияние на расчеты главы страны-агрессора России, кремлевского диктатора Владимира Путина.
"Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растет", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что такое развитие событий приблизит переговоры и возможное достижение мира.
Какой козырь может потерять Путин на переговорах
Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина ослабнут.
Кремль рассчитывает на поддержку американского президента, однако результаты голосования могут изменить политическую ситуацию в Вашингтоне. США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин пытаются до января склонить Украину к невыгодному мирному соглашению, пока после промежуточных выборов не начнет работу новый состав Конгресса, который может их остановить.
Ранее стало известно, что Вашингтон стремится не только остановить войну в Украине, но и создать систему, которая сделает невозможным новый виток боевых действий после установления мира.
Накануне сообщалось, что делегацию России на трехсторонних переговорах с Украиной и США, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, вновь возглавит помощник Путина Владимир Мединский.
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Об источнике: ZDF
ZDF (2-й канал немецкого телевидения) - немецкая общественная телекомпания, основанная в Майнце. Финансируется за счет сборов за общественное вещание и рекламы. ZDF занимает устойчивую позицию на рынке немецких СМИ. Телевизионный комплекс в Майнце-Лерхенберге, построенный в 1980-х годах, до сих пор является одним из самых современных и благоустроенных телевизионных комплексов Германии, пишет Википедия.
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