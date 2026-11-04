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Рождественский пост 2026: когда можно есть рыбу и какие продукты запрещены

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 16:46
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Рождественский пост 2026 года начнётся 15 ноября. Когда можно есть рыбу, какие продукты разрешены и от чего придётся отказаться в течение 40 дней.
Когда начинается рождественский пост
Когда начинается рождественский пост / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда начинается Рождественский пост 2026
  • Что можно и нельзя есть
  • Когда разрешается есть рыбу

Рождественский пост в 2026 году начнётся в воскресенье, 15 ноября, и продлится 40 дней - до 24 декабря включительно. В этот период православные верующие будут готовиться к Рождеству Христовому через молитву, духовное очищение, добрые дела и ограничения в питании. Главред расскажет об этом подробнее.

Рождественский пост, как отмечают священники, - один из четырёх многодневных постов церковного года. Его цель заключается не только в соблюдении пищевых ограничений, но и в духовной подготовке к празднованию рождения Иисуса Христа. Церковь призывает верующих чаще молиться, участвовать в богослужениях, каяться и проявлять милосердие к ближним.

видео дня

Последний день поста - 24 декабря, канун Рождества Христова. В этот день верующие завершают период воздержания и готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2026 году

В 2026 году Рождественский пост начнётся 15 ноября и завершится 24 декабря. Он продлится 40 дней. Уже 25 декабря православные христиане, следующие новому церковному календарю, будут праздновать Рождество Христово.

Что можно есть во время Рождественского поста

Основу постного рациона составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи и хлеб. Также разрешается употреблять блюда с растительным маслом в определенные дни.

В определенные дни поста церковный устав предусматривает послабления, в частности разрешение на рыбу. В отдельные дни разрешаются горячие блюда с маслом, а в самые строгие дни пищевые ограничения усиливаются.

Видео о том, когда начинается пост и что можно есть, можно посмотреть здесь:

Что нельзя есть во время Рождественского поста

В течение поста верующие воздерживаются от продуктов животного происхождения. К основным ограничениям относятся:

  • мясо и мясные продукты;
  • молоко, творог, сметана, сливки и масло;
  • яйца;
  • блюда и продукты, в состав которых входят запрещенные ингредиенты.

Рыба также не разрешается ежедневно - её можно употреблять только в определённые церковным календарём дни.

Когда можно есть рыбу во время Рождественского поста 2026 года

Согласно православному календарю, указано 14 дней, когда разрешается есть рыбу:

  • Ноябрь: 21, 22, 23, 28, 29 и 30 числа.
  • Декабрь: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 и 19 числа.

Первое послабление приходится на 21 ноября - праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Когда нельзя есть рыбу во время Рождественского поста

В дни, когда церковный календарь не предусматривает послаблений, от рыбы воздерживаются. Особенно строгими являются понедельник, среда и пятница, когда правила поста обычно предусматривают сухое питание или другие ограничения в зависимости от устава.

Во вторник и четверг традиционно разрешаются горячие постные блюда, но без рыбы, если календарь не предусматривает отдельного послабления. В субботу и воскресенье правила обычно более мягкие.

Какие церковные праздники приходятся на период Рождественского поста в Украине

Согласно новому церковному календарю, которого придерживается Православная церковь Украины, в течение поста приходится несколько важных праздников и дней почитания святых.

21 ноября будет отмечаться Введение во храм Пресвятой Богородицы. 30 ноября верующие будут чествовать святого апостола Андрея Первозванного. 6 декабря будет отмечаться день святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского. 9 декабря в церковном календаре будет отмечаться зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной.

25 декабря православные христиане в Украине будут праздновать Рождество Христово - праздник, к которому верующие готовятся на протяжении всего поста.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным днём в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется каждый год с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав выразили поддержку проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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