Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Какой салат приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт с грибами

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 13:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Праздничный салат из доступных продуктов удивит сочетанием вкусов и красивой подачей. Узнайте, как приготовить "Сказочный" слоями.
Салат на Новый год 2027
Салат на Новый год 2027 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Что приготовить вместо оливье на Новый год
  • Какие ингредиенты нужны для праздничного салата
  • Как правильно выложить блюдо слоями

С приближением новогодних праздников хозяйки всё чаще ищут рецепты, которые помогут разнообразить праздничное меню. Одним из интересных вариантов может стать салат "Сказочный" - многослойное блюдо с копченой курицей, обжаренными шампиньонами, плавленым сыром и свежими помидорами. Главред расскажет подробнее.

Рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Та, что оставляет ВКУС". Блюдо готовится из доступных продуктов, не требует сложных кулинарных приемов и выглядит эффектно благодаря послойному оформлению.

видео дня

Какие ингредиенты нужны для салата "Сказочный"

Для приготовления понадобятся шампиньоны, лук, копченая курица, вареные яйца, плавленые сырки, чеснок, майонез и свежие помидоры. Для украшения можно использовать зелень и кедровые орехи.

Точные пропорции продуктов в текстовом описании видео не указаны, поэтому количество ингредиентов следует определять в зависимости от размера блюда и желаемого объема салата.

Как приготовить праздничный салат с копчёной курицей

1. Обжарьте грибы с луком.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте измельченные шампиньоны и готовьте до готовности. После обжаривания дайте смеси остыть.

Видео с рецептом новогоднего салата можно посмотреть здесь:

2. Подготовьте остальные продукты.

Копчёную курицу нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца и плавленые сырки натрите на крупной тёрке.

К сыркам добавьте измельчённый чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции. Помидоры разрежьте пополам и нарежьте тонкими полукольцами.

3. Выложите ингредиенты слоями.

Для формирования салата подготовьте плоское блюдо. Продукты выкладывайте в следующей последовательности:

  • Первый слой - обжаренные шампиньоны с луком.
  • Второй слой - половина творожной массы.
  • Третий слой - нарезанная копченая курица.
  • Четвертый слой - оставшаяся сырная смесь.
  • Верхний слой - ломтики свежих помидоров.

4. Украсьте перед подачей.

В завершение салат можно дополнить свежей зеленью и кедровыми орехами. Они сделают подачу более выразительной и придадут блюду приятный ореховый акцент.

Салат "Сказочный" сочетает в себе нежную сырную основу, ароматные грибы, копчёную курицу и сочные помидоры. Благодаря чередованию слоев блюдо выглядит аппетитно и может стать интересной частью праздничного меню на Новый год 2027.

Читайте также:

Об источнике: "Та что оставляет ВКУС"

"Та что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для праздничного стола, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт салат рецепты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

14:25Аналитика
В Украине ввели многочасовые отключения света, АЭС снизили мощность

В Украине ввели многочасовые отключения света, АЭС снизили мощность

13:59Энергетика
Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

13:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнка

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнка

Последние новости

15:11

Зачем опускать воздушный шарик в унитаз: результат приятно удивит

14:30

Что нельзя делать в Новый год — главные приметы праздника

14:25

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

13:59

В Украине ввели многочасовые отключения света, АЭС снизили мощность

13:57

Какой салат приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт с грибами

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:51

"Первый месяц с Устимом": Витвицкая показала лицо сына

13:27

Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

13:18

Что обязательно нужно успеть сделать в саду до первого снега: советы

13:05

Фанаты ошалели от нового фото принца Луи

Реклама
12:59

Одно действие перед стиркой спасет теплую одежду от катышков — что нужно сделать

12:58

Китайский гороскоп на 2027 год: кому придётся пересмотреть свои планы

12:52

Осадчая показала 91-летнюю бабушку, на которую поразительно похожа

12:52

Гости просят насыпать с собой: как приготовить тыквенное повидло с ромом

12:50

Гороскоп Таро на завтра 5 ноября: Львам - разногласия, Стрельцам - решение

12:38

Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать

12:36

Короля Карла обвинили в совершении фатальной ошибки

12:25

Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде при каждом использовании

12:23

Зачем кладут губку под землю в горшке — какую ошибку важно не допустить

12:11

Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняются запасы: отчет ГУР

12:07

"Сдохни уже": путинист Стас Пьеха серьезно болен

Реклама
12:02

Это проблема для Израиля: Невзлин - о потере Трампом Конгрессамнение

11:57

Угроза вторжения в Польшу: в РФ выступили с обвинениями в адрес Варшавы

11:52

Четыре знака китайского гороскопа наконец получат то, чего так долго ждали

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 5 ноября: Змеям - отдых, Козлам - руководство

11:29

Почему нельзя мыть окна газетами: эксперты назвали три причины

11:12

Украину охватят ночные морозы и штормовые порывы: когда изменится погода

11:09

Зачем хозяйки добавляют рис в квашеную капусту: необычный секрет

10:54

"Виталик Козловский украл": Леся Никитюк публично обвинила певца

10:36

"Пропал без вести": популярный актер решил уйти на фронт из-за личной трагедии

10:32

Простой, но очень вкусный салат из синей капусты — рецепт за 15 минут

09:40

Республиканцев разгромили на выборах в США: что даст Украине победа демократов

09:28

Декабрист зацветет без лишних хлопот: садовод назвала три главных условияВидео

08:39

Будут слаще на вкус: какие овощи стоит собирать после первых заморозков

08:32

Как назвать девочку, родившуюся в ноябре: красивые варианты и их значение

08:05

РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары

07:54

Ozon потерял еще один склад: дроны ударили по Адыгейску, вспыхнул пожар

06:56

Демократы забирают Конгресс: Белый дом советует "пристегнуть ремни"

05:31

Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш

05:09

Один стакан в слив — и о засорах можно забыть надолго: что нужно добавитьВидео

04:00

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Реклама
03:37

Гороскоп на завтра, 5 ноября: Овнам — знакомство, Тельцам — награда

03:33

Что приготовить на Новый год: необычная закуска из обычного багета

02:54

Какие цветы можно посадить в ноябре: восемь растений, которые украсят сад весной

02:10

Раскрыта главная тайна Вселенной: почему время только в одном измерении

01:05

США могут передать Украине новую дальнобойную ракету: СМИ узнали детали

00:13

Обычный кофе получится в разы вкуснее: что добавить вместо сахара

00:07

Блэкаут после "прилета" и удар по ТЦ: РФ массированно атакует Украину

03 ноября, вторник
23:24

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнкаВидео

22:42

Что надеть на Новый год 2027: цвета, которые принесут удачу и богатство

22:28

РФ усиливает удары по энергетике: каким регионам Украины грозит самая сложная зимаФото

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять