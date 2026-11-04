Какой салат приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт с грибами

Праздничный салат из доступных продуктов удивит сочетанием вкусов и красивой подачей. Узнайте, как приготовить "Сказочный" слоями.

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Салат на Новый год 2027 / Коллаж: Главред, скриншоты

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Какие ингредиенты нужны для праздничного салата

Как правильно выложить блюдо слоями

С приближением новогодних праздников хозяйки всё чаще ищут рецепты, которые помогут разнообразить праздничное меню. Одним из интересных вариантов может стать салат "Сказочный" - многослойное блюдо с копченой курицей, обжаренными шампиньонами, плавленым сыром и свежими помидорами. Главред расскажет подробнее.

Рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Та, что оставляет ВКУС". Блюдо готовится из доступных продуктов, не требует сложных кулинарных приемов и выглядит эффектно благодаря послойному оформлению.

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Какие ингредиенты нужны для салата "Сказочный"

Для приготовления понадобятся шампиньоны, лук, копченая курица, вареные яйца, плавленые сырки, чеснок, майонез и свежие помидоры. Для украшения можно использовать зелень и кедровые орехи.

Точные пропорции продуктов в текстовом описании видео не указаны, поэтому количество ингредиентов следует определять в зависимости от размера блюда и желаемого объема салата.

Как приготовить праздничный салат с копчёной курицей

1. Обжарьте грибы с луком.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте измельченные шампиньоны и готовьте до готовности. После обжаривания дайте смеси остыть.

Видео с рецептом новогоднего салата можно посмотреть здесь:

2. Подготовьте остальные продукты.

Копчёную курицу нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца и плавленые сырки натрите на крупной тёрке.

К сыркам добавьте измельчённый чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции. Помидоры разрежьте пополам и нарежьте тонкими полукольцами.

3. Выложите ингредиенты слоями.

Для формирования салата подготовьте плоское блюдо. Продукты выкладывайте в следующей последовательности:

Первый слой - обжаренные шампиньоны с луком.

Второй слой - половина творожной массы.

Третий слой - нарезанная копченая курица.

Четвертый слой - оставшаяся сырная смесь.

Верхний слой - ломтики свежих помидоров.

4. Украсьте перед подачей.

В завершение салат можно дополнить свежей зеленью и кедровыми орехами. Они сделают подачу более выразительной и придадут блюду приятный ореховый акцент.

Салат "Сказочный" сочетает в себе нежную сырную основу, ароматные грибы, копчёную курицу и сочные помидоры. Благодаря чередованию слоев блюдо выглядит аппетитно и может стать интересной частью праздничного меню на Новый год 2027.

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Об источнике: "Та что оставляет ВКУС" "Та что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для праздничного стола, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.

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