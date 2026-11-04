Какой салат приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт с грибами

О чём вы узнаете:
- Что приготовить вместо оливье на Новый год
- Какие ингредиенты нужны для праздничного салата
- Как правильно выложить блюдо слоями
С приближением новогодних праздников хозяйки всё чаще ищут рецепты, которые помогут разнообразить праздничное меню. Одним из интересных вариантов может стать салат "Сказочный" - многослойное блюдо с копченой курицей, обжаренными шампиньонами, плавленым сыром и свежими помидорами. Главред расскажет подробнее.
Рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Та, что оставляет ВКУС". Блюдо готовится из доступных продуктов, не требует сложных кулинарных приемов и выглядит эффектно благодаря послойному оформлению.
Какие ингредиенты нужны для салата "Сказочный"
Для приготовления понадобятся шампиньоны, лук, копченая курица, вареные яйца, плавленые сырки, чеснок, майонез и свежие помидоры. Для украшения можно использовать зелень и кедровые орехи.
Точные пропорции продуктов в текстовом описании видео не указаны, поэтому количество ингредиентов следует определять в зависимости от размера блюда и желаемого объема салата.
Как приготовить праздничный салат с копчёной курицей
1. Обжарьте грибы с луком.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте измельченные шампиньоны и готовьте до готовности. После обжаривания дайте смеси остыть.
Видео с рецептом новогоднего салата можно посмотреть здесь:
2. Подготовьте остальные продукты.
Копчёную курицу нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца и плавленые сырки натрите на крупной тёрке.
К сыркам добавьте измельчённый чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции. Помидоры разрежьте пополам и нарежьте тонкими полукольцами.
3. Выложите ингредиенты слоями.
Для формирования салата подготовьте плоское блюдо. Продукты выкладывайте в следующей последовательности:
- Первый слой - обжаренные шампиньоны с луком.
- Второй слой - половина творожной массы.
- Третий слой - нарезанная копченая курица.
- Четвертый слой - оставшаяся сырная смесь.
- Верхний слой - ломтики свежих помидоров.
4. Украсьте перед подачей.
В завершение салат можно дополнить свежей зеленью и кедровыми орехами. Они сделают подачу более выразительной и придадут блюду приятный ореховый акцент.
Салат "Сказочный" сочетает в себе нежную сырную основу, ароматные грибы, копчёную курицу и сочные помидоры. Благодаря чередованию слоев блюдо выглядит аппетитно и может стать интересной частью праздничного меню на Новый год 2027.
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Об источнике: "Та что оставляет ВКУС"
"Та что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для праздничного стола, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.
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