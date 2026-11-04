Почему нельзя мыть окна газетами: эксперты назвали три причины

Мытье окон газетами не считается эффективным способом уборки. Почему современная бумага оставляет следы, чем её заменить и как добиться чистого стекла без разводов?

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Можно ли мыть окна газетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему эксперты не рекомендуют мыть окна газетами

Чем заменить бумагу для мытья стекол без разводов

Как правильно использовать микрофибру и скребок

В прошлом обычная газета была одним из самых популярных средств для мытья окон. Плотная бумага хорошо впитывала влагу, не оставляла ворса и помогала полировать стекло до блеска. Однако времена изменились: современные газеты уже не обладают теми свойствами, благодаря которым этот способ считался эффективным. Почему привычная домашняя хитрость утратила актуальность и чем теперь лучше мыть окна - расскажет Главред.

Как отмечает Kerteszkedj.hu, использование газет для ухода за окнами постепенно уходит в прошлое. Специалисты клининговых компаний обращают внимание на три основных недостатка современной бумаги при мытье стекол.

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Типографская краска и грязь

Краска на газетной бумаге может размокать при контакте с водой и оставлять тёмные следы на руках, стекле и оконных рамах.

Хрупкость материала

Тонкая бумага быстро размокает, рвётся и рассыпается, поэтому ею неудобно очищать большие стеклянные поверхности.

Риск появления царапин

Грубая или поврежденная бумага может оставлять потертости, особенно на стекле со специальным покрытием. В то же время производитель стекла Pilkington напоминает, что одной из главных причин появления царапин являются песок, пыль и мелкие твёрдые частицы. Если не смыть их водой перед протиранием, они могут повредить поверхность.

Видео о том, как быстро отмыть окна, можно посмотреть здесь:

Чем заменить газету: советы профессионалов

Чтобы вымыть окна без разводов и лишних усилий, стоит воспользоваться современным инвентарем. Вместо газет специалисты рекомендуют использовать специальный скребок с резиновой насадкой и качественные салфетки из микрофибры. Такие материалы хорошо впитывают влагу, не оставляют бумажных волокон и помогают добиться чистоты стекла.

Для эффективной мойки окон стоит соблюдать несколько простых этапов.

1. Основная мойка

Сначала тщательно смочите стекло тёплой водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Мыть поверхность лучше сверху вниз, уделяя особое внимание участкам с заметными загрязнениями. Для очистки внутренней стороны окон можно использовать раствор воды с уксусом, однако для внешнего стекла, на котором скопилось много пыли и грязи, лучше подойдет соответствующее моющее средство.

2. Удаление воды

После мытья воспользуйтесь резиновым скребком. Двигайтесь сверху вниз, слегка перекрывая предыдущие полосы. Для равномерной очистки можно применять движения в форме буквы S. После каждого прохода вытирайте резиновую насадку сухой тканью, чтобы не переносить грязь на уже очищенные участки.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

3. Финишная полировка

В завершение возьмите сухую салфетку из микрофибры и протрите края стекла, углы и места, где остались капли воды. Для этого лучше использовать чистую ткань, которая не оставляет ворса.

Эксперты отмечают, что приобретение резинового скребка и нескольких качественных салфеток из микрофибры может значительно облегчить регулярную уборку. Такой инвентарь подходит для многократного использования, поэтому не придется каждый раз искать старые газеты для мытья окон.

Важно также правильно ухаживать за микрофиброй. Во время стирки не стоит добавлять кондиционер для белья, поскольку он может оставлять на волокнах пленку и ухудшать их способность впитывать влагу. В результате на стекле могут появляться разводы, которых как раз и пытаются избежать во время уборки.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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