Зачем подстилают обычную газету под коврик: убережет от капитального ремонта

Вода под дверным ковриком может повредить пол и привести к появлению затхлого запаха. Узнайте, как снизить риск и правильно сушить коврик.

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Как газета под ковриком защищает пол / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как газета под ковриком защищает пол

Почему влага опасна для ламината и паркета

Как уберечь пол осенью и зимой

Осенью и зимой вместе с мокрой обувью в прихожую попадает большое количество воды и грязи. Влага, просачивающаяся через дверной коврик, может скапливаться под ним и постепенно повреждать напольное покрытие. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает польское издание Fakt.pl, уменьшить риск повреждения ламината или паркета можно с помощью обычной бумаги, размещенной под дверным ковриком. Она способна впитать часть влаги, которая проникает сквозь текстильную или резиновую основу.

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Почему влага под ковриком опасна для пола

Большинство стандартных ковриков хорошо задерживают песок и уличную грязь, однако не всегда могут удержать всю воду с мокрой обуви. Влага просачивается сквозь материал и остается между ковриком и полом, особенно если помещение плохо проветривается.

Длительный контакт с водой может привести к повреждению различных типов напольных покрытий:

Ламинат и паркет

Из-за избыточной влаги стыки ламината могут разбухать, а деревянные элементы - деформироваться. В некоторых случаях покрытие начинает расслаиваться и теряет привлекательный вид.

Плесень и затхлый запах

Если под ковриком постоянно остается вода, поверхность не успевает высыхать. При благоприятных условиях это может привести к появлению плесени и неприятного запаха.

Больше всего рискуют покрытия, которые плохо переносят длительный контакт с водой. Поэтому важно не только задерживать влагу у входа, но и регулярно проверять состояние пола под ковриком.

Видео о том, как выбрать ламинат, можно посмотреть здесь:

Как работает трюк с газетой

Обычная бумага способна впитывать определённое количество жидкости. Если положить её под дверной коврик, она может впитать часть воды, просачивающейся сквозь основу. Это простой бытовой способ контролировать влажность в коридоре, однако он не заменяет водонепроницаемой защиты.

Для этого можно использовать несколько материалов:

Газеты

Несколько слоев бумаги могут впитать небольшое количество влаги. Однако типографская краска может оставлять следы, поэтому следует следить, чтобы мокрая газета не соприкасалась непосредственно с деликатным покрытием.

Бумажные полотенца

Они удобны для быстрого впитывания воды, но быстро размокают и требуют частой замены.

Крафт-бумага

Плотную бумагу можно использовать в качестве временной подкладки, однако её эффективность зависит от толщины и количества влаги.

Состояние бумаги помогает понять, насколько сильно намокает зона у входа. Если подложка регулярно становится мокрой, стоит проверить сам коврик и подумать о дополнительной защите пола.

Важно учитывать, что бумага, которая долго остается влажной, сама может стать источником неприятного запаха. Поэтому её нужно заменять сразу после намокания, а не оставлять под ковриком на несколько дней.

Как дополнительно защитить пол осенью и зимой

В период дождей и снегопадов обычного дверного коврика может оказаться недостаточно. Чтобы уменьшить количество воды в коридоре и предотвратить повреждение покрытия, стоит соблюдать несколько правил.

Своевременно меняйте подложку

Проверяйте бумагу после возвращения домой в дождливую погоду и меняйте её, как только она становится влажной. Не стоит ориентироваться только на определённый график, ведь скорость намокания зависит от погоды и количества обуви.

Используйте поддон для обуви

Специальный пластиковый поддон с бортиками поможет собрать воду, стекающую с подошв. Это практичнее, чем бумага, особенно если в коридоре часто оставляют мокрые ботинки или сапоги.

Регулярно сушите коврик

Периодически поднимайте его, проверяйте состояние пола и просушивайте обе поверхности. Не оставляйте коврик на мокром полу надолго.

Убирайте воду сразу

Если на пол попало значительное количество влаги, лучше сразу вытереть её сухой тряпкой. Это особенно важно для ламината и деревянных покрытий, которые могут повредиться из-за длительного контакта с водой.

Выбирайте коврики с водонепроницаемой основой

Для прихожей подойдут модели, которые задерживают воду и не пропускают её на пол. В то же время даже такой коврик нужно регулярно чистить и просушивать, чтобы влага не скапливалась под ним.

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Об источнике: Fakt Самая популярная национальная польская ежедневная газета и сайт Fakt.pl. "Fakt" освещает национальные и местные новости в сфере личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

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