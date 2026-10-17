Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверью

Мария Николишин
17 октября 2026, 15:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обнаружить щели и устранить сквозняк можно самостоятельно, воспользовавшись листом бумаги.
Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверью
Как утеплить дверь перед зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как с помощью листа бумаги проверить герметичность двери
  • Что подкрутить в петлях, чтобы двери не пропускали холод

В холодное время года всем хочется сохранить тепло в квартире. Однако мало кто знает, что окна - это не единственное, что пропускает холод. Также большое внимание следует уделить входной двери.

Главред решил разобраться, как проверить входную дверь перед отопительным сезоном.

видео дня

Как понять, что дверь пропускает холод

Холод проникает в дом не только через окна. Значительная часть тепла уходит через входную дверь со сплющенными уплотнителями или перекошенной створкой. Обнаружить проблему можно без каких-либо инструментов, пишет Deccoria.

Утепленность самого полотна в такой ситуации мало что решает. Как только на улице поднимается ветер, через щели по периметру в коридор тянет холодом, а прогретое помещение быстро остывает.

Самая простая диагностика не требует специальных приспособлений. Между створкой и коробкой зажимают лист бумаги, закрывают дверь и пытаются его вытащить: если он выскальзывает без усилий, прижим в этом месте недостаточен. Проверку повторяют по всему периметру, в частности в верхних углах и со стороны петель.

Точнее локализовать сквозняки поможет ветреная погода. Тлеющую палочку ладана медленно проводят вдоль края створки и над порогом: там, где дым отклоняется или закручивается, внутрь проникает уличный воздух. Большие щели заметить еще проще: вечером кто-то из семьи светит фонариком снаружи, а полосы света изнутри покажут проблемные участки.

Отдельно стоит осмотреть саму резину. Исправный профиль мягкий, упругий и после нажатия пальцем возвращается к исходной форме.

Как отрегулировать петли и замок

Большинство входных дверей имеют петли с регулировкой в трех плоскостях: створку можно поднять или опустить, сместить в сторону и изменить силу ее прилегания к коробке. Для этого обычно достаточно шестигранника, а размер ключа и расположение винтов указаны в инструкции к дверям.

Начинать следует с положения створки, так как отрегулировать прижим удастся только тогда, когда дверь нигде не цепляет порог или коробку.

Провисшую створку поднимают с помощью вертикальных винтов, неровный зазор со стороны замка выравнивают горизонтальными. Каждый винт поворачивают понемногу, проверяя результат после каждого закрытия.

Степень прилегания регулируют с помощью винтов в петлях или смещением запорной планки, в зависимости от конструкции. Ориентиром служит та же самая проверка: створка должна закрываться с ощутимым сопротивлением по всему периметру.

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверью
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как самостоятельно заменить уплотнитель

Новый профиль должен полностью совпадать со старым, поэтому в магазин лучше взять кусок изношенной резины или заранее измерить ширину и глубину паза. Слишком тонкий не закроет щель, а слишком толстый будет мешать закрывать дверь.

Старый уплотнитель извлекают руками, начиная с угла, после чего осторожно удаляют остатки резины и клея, не повреждая края паза. Канавку очищают пылесосом, протирают влажной тряпкой и тщательно сушат.

Монтаж также начинают с угла: профиль постепенно вдавливают в канавку большим пальцем, участок за участком.

На углах профиль срезают под углом 45° или оставляют целым, если это рекомендует производитель дверей. Концы подрезают так, чтобы они сходились без зазора.

Как утеплить дом на зиму – видео:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отопление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:35Война
Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:24Украина
Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

Последние новости

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей изменят стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

Реклама
15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

Реклама
13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

Реклама
09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

08:10

Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрахмнение

07:45

Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 октября: Львам — ссора, Скорпионам — подарок

05:55

"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

05:31

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

05:10

Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

04:44

Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять