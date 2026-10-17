Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверью

Обнаружить щели и устранить сквозняк можно самостоятельно, воспользовавшись листом бумаги.

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Как утеплить дверь перед зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как с помощью листа бумаги проверить герметичность двери

Что подкрутить в петлях, чтобы двери не пропускали холод

В холодное время года всем хочется сохранить тепло в квартире. Однако мало кто знает, что окна - это не единственное, что пропускает холод. Также большое внимание следует уделить входной двери.

Главред решил разобраться, как проверить входную дверь перед отопительным сезоном.

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Как понять, что дверь пропускает холод

Холод проникает в дом не только через окна. Значительная часть тепла уходит через входную дверь со сплющенными уплотнителями или перекошенной створкой. Обнаружить проблему можно без каких-либо инструментов, пишет Deccoria.

Утепленность самого полотна в такой ситуации мало что решает. Как только на улице поднимается ветер, через щели по периметру в коридор тянет холодом, а прогретое помещение быстро остывает.

Самая простая диагностика не требует специальных приспособлений. Между створкой и коробкой зажимают лист бумаги, закрывают дверь и пытаются его вытащить: если он выскальзывает без усилий, прижим в этом месте недостаточен. Проверку повторяют по всему периметру, в частности в верхних углах и со стороны петель.

Точнее локализовать сквозняки поможет ветреная погода. Тлеющую палочку ладана медленно проводят вдоль края створки и над порогом: там, где дым отклоняется или закручивается, внутрь проникает уличный воздух. Большие щели заметить еще проще: вечером кто-то из семьи светит фонариком снаружи, а полосы света изнутри покажут проблемные участки.

Отдельно стоит осмотреть саму резину. Исправный профиль мягкий, упругий и после нажатия пальцем возвращается к исходной форме.

Как отрегулировать петли и замок

Большинство входных дверей имеют петли с регулировкой в трех плоскостях: створку можно поднять или опустить, сместить в сторону и изменить силу ее прилегания к коробке. Для этого обычно достаточно шестигранника, а размер ключа и расположение винтов указаны в инструкции к дверям.

Начинать следует с положения створки, так как отрегулировать прижим удастся только тогда, когда дверь нигде не цепляет порог или коробку.

Провисшую створку поднимают с помощью вертикальных винтов, неровный зазор со стороны замка выравнивают горизонтальными. Каждый винт поворачивают понемногу, проверяя результат после каждого закрытия.

Степень прилегания регулируют с помощью винтов в петлях или смещением запорной планки, в зависимости от конструкции. Ориентиром служит та же самая проверка: створка должна закрываться с ощутимым сопротивлением по всему периметру.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как самостоятельно заменить уплотнитель

Новый профиль должен полностью совпадать со старым, поэтому в магазин лучше взять кусок изношенной резины или заранее измерить ширину и глубину паза. Слишком тонкий не закроет щель, а слишком толстый будет мешать закрывать дверь.

Старый уплотнитель извлекают руками, начиная с угла, после чего осторожно удаляют остатки резины и клея, не повреждая края паза. Канавку очищают пылесосом, протирают влажной тряпкой и тщательно сушат.

Монтаж также начинают с угла: профиль постепенно вдавливают в канавку большим пальцем, участок за участком.

На углах профиль срезают под углом 45° или оставляют целым, если это рекомендует производитель дверей. Концы подрезают так, чтобы они сходились без зазора.

Как утеплить дом на зиму – видео:

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