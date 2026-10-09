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Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью

Инна Ковенько
9 октября 2026, 12:06
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Чтобы осенью не столкнуться с плесенью на окнах и стенах, важно своевременно избавляться от лишней влаги в помещении.
Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью
Как избежать появления плесени осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему появляется плесень на стенах и окнах
  • Как предотвратить появление плесени в доме
  • Как снизить влажность в квартире

С наступлением осени влажность в помещениях возрастает, а риск появления плесени становится особенно высоким. Дожди, закрытые окна и повседневные бытовые дела создают условия для конденсации, которая превращает водяной пар в капли на холодных поверхностях. Именно они становятся благоприятной средой для развития плесени.

Главред расскажет, какая простая ежедневная привычка поможет избежать этой надоедливой проблемы.

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Почему осенью возрастает риск появления плесени

Во время приготовления пищи, принятия душа или сушки белья в комнате образуется много пара, пишет Express. Если окна остаются закрытыми, влажный воздух скапливается, оседает на стекле и стенах и создает идеальные условия для спор. Конденсат на окнах - первый сигнал о том, что в помещении слишком высокая влажность.

Простой способ предотвратить распространение

Эксперты советуют не бояться коротких проветриваний даже в прохладное время года. Открытие окон на 10–15 минут дважды в день позволяет влажному воздуху выйти, а свежему - проникнуть внутрь. Это существенно снижает риск образования конденсата и появления плесени.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Комната может показаться немного холоднее, но стены и мебель сохраняют тепло, поэтому короткие периоды проветривания не охлаждают жилье критически. Если есть возможность, открывайте окна с противоположных сторон дома - так образуется поперечный ветерок, который быстрее выводит лишнюю влагу.

Особенно важно проветривать помещение после душа или приготовления пищи, когда образуется больше всего пара. Если заметили, что окна стали влажными, их стоит протереть, чтобы избежать оседания капель на рамах и стенах.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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