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Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка

Инна Ковенько
7 октября 2026, 19:55
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В борьбе с чешуйницами поможет простая ловушка из двух подручных предметов.
Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка
Чесалки в ванной / Коллаж: Главред, фото: Pexels, jungledragon

Читайте в материале:

  • Как избавиться от чешуйниц в ванной без химии
  • Как сделать ловушку для чешуйниц
  • Что сделать, чтобы серебрянки не вернулись в ванную

Серебрянки или чешуйницы - серебристые насекомые, которые чаще всего появляются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Они не представляют опасности для человека, однако их присутствие вызывает дискомфорт.

Вместо агрессивных химических средств можно использовать простую ловушку из картона и меда, пишет Главред со ссылкой на Trojmiasto.

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Как избавиться от чешуекрылых в ванной

Чешуйницы питаются продуктами, богатыми крахмалом, сахарами и целлюлозой. Картон является для них естественным источником целлюлозы, а мед привлекает сладким ароматом и одновременно удерживает насекомых благодаря липкой консистенции. Попав на картон, смазанный медом, они уже не могут выбраться.

Как сделать ловушку

В качестве основы подойдет кусок плотного картона или даже коробка от спичек. Поверхность нужно смазать тонким слоем жидкого меда - достаточно, чтобы он был липким, но не слишком толстым.

Где установить

Ловушку стоит оставлять вечером в тех местах, где чаще всего замечаете насекомых: возле ванны, душевого поддона, за унитазом или под раковиной. Ночью чешуйницы выходят из укрытий, и именно тогда ловушка работает лучше всего. Утром достаточно свернуть картон вместе с насекомыми и выбросить в мусорное ведро.

Как избавиться навсегда

Ловушка помогает быстро уменьшить количество насекомых, но не устраняет причину их появления. Клопы любят влажные и тёплые помещения с плохой вентиляцией. Чтобы избежать повторного заселения, рекомендуем:

  • регулярно проветривать ванную комнату;
  • проверять вентиляционные отверстия;
  • пользоваться вытяжным вентилятором;
  • вытирать воду с плитки и пола;
  • избегать сушки белья в закрытой ванной;
  • использовать влагопоглотители.
Как избавиться от тараканов
Как избавиться от тараканов / Инфографика: Главред

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Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

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