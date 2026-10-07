Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка

Читайте в материале:
- Как избавиться от чешуйниц в ванной без химии
- Как сделать ловушку для чешуйниц
- Что сделать, чтобы серебрянки не вернулись в ванную
Серебрянки или чешуйницы - серебристые насекомые, которые чаще всего появляются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Они не представляют опасности для человека, однако их присутствие вызывает дискомфорт.
Вместо агрессивных химических средств можно использовать простую ловушку из картона и меда, пишет Главред со ссылкой на Trojmiasto.
Как избавиться от чешуекрылых в ванной
Чешуйницы питаются продуктами, богатыми крахмалом, сахарами и целлюлозой. Картон является для них естественным источником целлюлозы, а мед привлекает сладким ароматом и одновременно удерживает насекомых благодаря липкой консистенции. Попав на картон, смазанный медом, они уже не могут выбраться.
Как сделать ловушку
В качестве основы подойдет кусок плотного картона или даже коробка от спичек. Поверхность нужно смазать тонким слоем жидкого меда - достаточно, чтобы он был липким, но не слишком толстым.
Где установить
Ловушку стоит оставлять вечером в тех местах, где чаще всего замечаете насекомых: возле ванны, душевого поддона, за унитазом или под раковиной. Ночью чешуйницы выходят из укрытий, и именно тогда ловушка работает лучше всего. Утром достаточно свернуть картон вместе с насекомыми и выбросить в мусорное ведро.
Как избавиться навсегда
Ловушка помогает быстро уменьшить количество насекомых, но не устраняет причину их появления. Клопы любят влажные и тёплые помещения с плохой вентиляцией. Чтобы избежать повторного заселения, рекомендуем:
- регулярно проветривать ванную комнату;
- проверять вентиляционные отверстия;
- пользоваться вытяжным вентилятором;
- вытирать воду с плитки и пола;
- избегать сушки белья в закрытой ванной;
- использовать влагопоглотители.
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Об источнике: Trojmiasto.pl
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