Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

Для процедуры понадобятся горячая вода, лимонная кислота, губка и немного пищевой соды.

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Как отмыть конфорки от жира и ржавчины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Какие пропорции лимонной кислоты нужны для чистки конфорок

Сколько времени держать конфорки в растворе

Во время приготовления пищи конфорки газовой плиты покрываются жиром, нагаром, а иногда даже ржавчиной. Удалить такие загрязнения довольно сложно, если не знать, какое средство использовать.

Главред решил разобраться, как почистить конфорки газовой плиты.

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Чем можно чистить конфорки

Конфорки плиты, покрытые жиром, нагаром и ржавчиной, удается очистить за час благодаря раствору лимонной кислоты. Этот метод продемонстрировала автор YouTube-канала "Советы для дома" на своей плите, детали которой имели заметные следы коррозии внутри и жировые отложения по бокам.

Она отметила, что специальные чистящие средства не понадобятся. Достаточно горячей воды, лимонной кислоты, губки или тряпки, а также пищевой соды для финальной обработки.

Как почистить конфорки плиты лимонной кислотой

Первым делом нужно приготовить основу для средства, и здесь блогерша указывает четкие пропорции.

"Возьмите любую емкость и налейте в нее 1 литр горячей воды. Температура воды должна быть 90 градусов", - советует автор канала.

Концентрацию средства рассчитывают по простой пропорции, которую легко отмерить даже без кухонных весов.

"Из расчета на 1 литр воды - 30 граммов лимонной кислоты", - отмечает женщина.

По ее подсчетам, это примерно три столовые ложки. Порошок следует тщательно растворить, после чего детали погружают в жидкость.

Самый важный этап - выдержка, и спешить с ней не стоит.

"Закрываете емкость крышкой и оставляете конфорки в растворе лимонной кислоты не менее чем на 1 час. У меня конфорки пролежали в лимонной кислоте ровно 1 час", - подчеркивает автор видео.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как отмыть ржавчину с конфорок

После замачивания детали доводят до порядка вручную: жесткой стороной губки или обычной тряпкой. Эффективность метода автор проверила на нескольких конфорках разного размера.

"Ржавчина счищается очень легко. Куда не подлезть, туда уже не подлезть. На мой взгляд, очень даже замечательный результат", - говорит она.

Простой способ очистить конфорки газовой плиты от нагара, жира и ржавчины – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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