Варить не нужно: как приготовить вкусную гречку, советы от повара

Гречка получится идеальной, если воспользоваться несколькими простыми советами.

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Простые правила приготовления гречки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно запаривать гречку

Почему гречку стоит промывать холодной водой

Как сделать вкус гречки более насыщенным

Гречка - универсальная крупа, которую очень часто готовят и едят украинцы. Но большинство даже не догадывается, что варит гречку неправильно.

Главред узнал, что украинский повар Роман Емец рассказал на своем YouTube-канале о нескольких важных правилах приготовления гречки, чтобы она получилась вкусной и рассыпчатой.

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Как правильно готовить гречку

Вместо того чтобы варить гречку в большом количестве воды, её можно просто залить кипятком и оставить на некоторое время. Такой способ позволяет получить мягкую и рассыпчатую крупу.

Чем отличается белая гречка от коричневой / Инфографика: Главред

"Гречка сохраняет больше полезных веществ, если её просто залить кипятком на 20–30 минут. Она становится мягче, рассыпчатой и идеальной для повседневного употребления", - отметил повар.

Как промывать гречку перед приготовлением

Подготовка крупы также влияет на ее консистенцию. Повар советует использовать для промывки именно холодную воду.

"Промывай гречку только холодной водой. Горячая вода делает гречку липкой, а холодная сохраняет текстуру и вкус", - пояснил Емец.

Зачем обжаривать гречку перед приготовлением

Еще один способ сделать вкус гречки более выраженным - предварительно обжарить крупу.

"Обжарь гречку перед приготовлением на сухой сковороде примерно 3–4 минуты. Эта легкая обжарка делает гречку более насыщенной по вкусу и придает ей более ореховый привкус", - подчеркнул повар.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусную гречку:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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