После саммита АТЭС в Шэньчжэне лидеров ждет саммит "Группы двадцати" в Майами, а Кремль до сих пор не сообщает, поедет ли туда Путин.

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Трамп, Си и Путин разыгрывают новую партию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот видео x.com/WhiteHouse

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На встрече лидеры должны были решать вопросы не только Украины, но и Ирана

Путин ведет переговоры так же, как во время Минска-1 и Минска-2

Украина остается пассивным зрителем

Недавняя серия встреч лидеров США, Китая и страны-агрессора России вряд ли приблизит реальные договоренности по Украине, ведь Кремль играет в ту же игру, что и во время Минских соглашений. Киев же, по мнению эксперта, после встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне остается лишь наблюдателем. Об этом профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный заявил в интервью Главреду.

Приведут ли встречи Трампа, Си и Путина к договоренностям по Украине

Эксперт напомнил, что с самого начала, когда только анонсировали встречу Си Цзиньпина с Трампом в Америке, речь шла именно о серии встреч, следующих одна за другой. Они, по его словам, должны были открыть перспективу определенного урегулирования.

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"Напомню, речь идет не только об Украине. Очень острая ситуация сложилась и вокруг Ирана. Теоретически эти трое людей должны были бы что-то с этим решать", - отметил Розумный.

Он обратил внимание, что эта серия встреч сжата во времени и не слишком удобна с учетом формата площадок. Впрочем, лидеры использовали даже экономический саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам политолога, вся логика этих контактов направлена на поиск формулы компромисса, которая наконец-то удовлетворит все стороны. Для Трампа, подчеркнул он, это привычная стихия.

"Для Си Цзиньпина с его культурой это, возможно, несколько непривычно. Но для Трампа искусство переговоров - специализация, он даже написал об этом книгу", - сказал Розумный.

Как Путин ведет переговоры?

Что касается российского диктатора, эксперт не питает иллюзий и проводит прямую параллель с Минскими соглашениями.

"Как ведет переговоры Путин, мы сами видели: Минск-1, Минск-2, затем встреча с Зеленским. Все это из той же оперы. Они играют в ту же игру, в которую играли всегда. И, к сожалению, мы остаемся в роли пассивных зрителей этой игры", - подчеркнул политолог.

Поедет ли Путин на саммит G20

Следующей площадкой для контактов лидеров должен стать саммит G20, который в декабре 2026 года примут США в Майами. Американская сторона пригласила на него Путина, однако в Кремле до сих пор уклоняются от четкого ответа.

Еще 11 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите пока не принято.

Сама встреча в Шэньчжэне 19 ноября завершилась скромным совместным заявлением: лидеры пообещали вести диалог по снижению ядерных рисков. Украина в повестке дня не фигурировала, а Иран в совместном заявлении не упомянули.

​ Как Трамп обещал завершить войну в Украине / Инфографика: Главред

Чего добились Трамп, Си и Путин в Шэньчжэне

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду обратил внимание на пункт итоговой декларации о том, что в ядерной войне не может быть победителей. По его мнению, этим сигналом Вашингтон и Пекин оказывают давление на Кремль.

"Я считаю, что таким образом США и Китай оказывают давление на Путина, чтобы он не выделывался и не помогал Ирану. Позиции Пекина и Вашингтона в отношении ядерной программы Ирана совпадают: обе страны выступают против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием", - отметил Загородний.

В свою очередь эксперт по китайско-российским отношениям аналитического центра CNA Corporation Элизабет Вишник в комментарии "Радио Свобода" считает, что больше всего от встречи выиграл именно Кремль. Путин впервые с 2017 года принял участие в саммите АТЭС и обсуждал вопросы глобальной безопасности с Трампом и Си.

"Путин получил немало. Он был главным победителем на этой встрече", - сказала она.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости

Как сообщал Главред, трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ состоялась в кулуарах саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters объяснил, почему ядерное соглашение с Китаем и Россией так трудно заключить. По его словам, ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.

Накануне встречи президент Владимир Зеленский дал интервью журналисту NBC News Ричарду Энгелю. Глава государства назвал удары по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки на украинскую инфраструктуру. Он также заявил, что Путин не проявляет никакой гибкости в переговорах.

Украинские эксперты обратили внимание, что Украину на встрече в Шэньчжэне не упомянули. Политолог Фесенко объяснил, почему лидеры обошли украинский вопрос стороной. Итоговая декларация трехсторонней встречи содержит положение о недопустимости ядерной войны.

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