От правильной настройки отопления зависит не только комфорт в комнатах, но и сумма в счетах за электроэнергию.

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Как сэкономить на отоплении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая температура в доме считается самой комфортной осенью

Как правильно настроить термостат для экономии на отоплении

Стоит ли полностью выключать отопление во время отпуска

Правильная настройка отопления помогает поддерживать комфортную температуру в доме и не тратить лишнюю электроэнергию. Главред расскажет, сколько градусов стоит устанавливать на термостате осенью, когда снижать обогрев и почему не рекомендуется полностью выключать отопление даже во время длительного отсутствия дома.

Какую температуру установить на термостате осенью

Эксперт по системам отопления и вентиляции Рассел Поуп, менеджер по исследованиям и разработкам Panasonic Eco Systems в Северной Америке, советует не перегревать жилье в осенний период. По его словам, каждый градус понижения температуры в отопительный сезон помогает сократить потребление энергии, пишет Southern Living.

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Поуп рекомендует поддерживать в доме примерно 20–21 °C утром и вечером, а ночью снижать температуру до 18–20 °C. Более прохладный воздух способствует комфортному сну и помогает экономить на отоплении.

Если днем никого нет дома, термостат можно настроить на 17–18 °C. В таком случае система не будет тратить лишнюю энергию на обогрев пустых комнат.

Нужно ли выключать отопление во время отпуска

Полностью выключать отопление перед длительной поездкой специалист не рекомендует. Даже осенью погода может неожиданно измениться, а резкое похолодание приведет к чрезмерному охлаждению дома.

Поуп советует оставлять термостат на уровне 16–18 °C, особенно если прогнозируется понижение температуры.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как сократить расходы на отопление

Рекомендуем регулярно проверять воздушный фильтр системы отопления и вентиляции. Загрязненный фильтр препятствует нормальной циркуляции воздуха, из-за чего оборудование работает интенсивнее и потребляет больше энергии.

Также рекомендуем осматривать фильтр ежемесячно и заменять его по мере загрязнения. Это поможет поддерживать надлежащий воздухообмен и эффективность системы.

На комфорт также влияют влажность, состояние воздуховодов и качество теплоизоляции. Если проблема с перепадами температуры не исчезает, эксперт рекомендует обратиться к специалисту. Иногда достаточно отрегулировать вентиляционные заслонки или устранить утечки воздуха, чтобы система отопления работала эффективнее.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

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