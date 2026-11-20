Стилист Евгения Болгова рассказала, какие головные уборы помогут разнообразить зимний гардероб.

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Стильные альтернативы шапке - зима 2027 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, emmstell; скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем заменить шапку зимой 2027

Как сочетать головной убор с зимней верхней одеждой

Кому подойдет модный чепчик и как его стилизовать

Зимой привычную шапку можно заменить другими головными уборами, которые станут заметной деталью образа. Главред расскажет, как сочетать стильные альтернативы шапке с пальто, пуховиками, дублянками и шубами.

Мягкая панама

Мягкая панама - универсальный вариант для холодного сезона, ведь её можно сочетать с различными видами верхней одежды, считает стилистка Евгения Болгова. Чтобы сделать образ более фактурным, можно выбрать модель с ворсом и сочетать её с кожаной верхней одеждой.

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"Мягкая панама сочетается практически со всей верхней одеждой: шерстяным пальто, коротким пуховиком, пальто из плащевой ткани, дублянкой или шубой. Добавит образу большей глубины ворсистая панама, особенно если сочетать её с кожаной верхней одеждой", - рассказала Евгения Болгова.

Панама / скриншот из видео

Капор

Капор помогает создать непринуждённый образ и может стать интересной альтернативой классической шапке. Интересный способ стилизации - надеть капор поверх бейсболки и дополнить комплект очками.

"Капоры придадут образу нотку расслабленности. Все-таки лучше, когда сверху будут немного видны волосы или оставить несколько прядей у лица. А если надеть капор поверх бейсболки и добавить очки, у вас получится трендовое сочетание на эту зиму", - пояснила стилистка.

Капюшон / скриншот из видео

Шерстяной платок

Шерстяной платок - ещё один практичный аксессуар для холодного сезона. Он сочетается почти со всеми вариантами верхней одежды, а также позволяет экспериментировать со стилизацией.

"Шерстяные шарфы - это вторая вещь после шапки, которая должна быть в вашем гардеробе. Она также сочетается практически со всей верхней одеждой. Помимо головного убора, её можно накинуть на плечи поверх верхней одежды или завязать поверх джемпера", - посоветовала Болгова.

Шерстяной платок / скриншот из видео

Чепчик

Чепчик станет вариантом для тех, у кого уже есть базовые головные уборы и кто хочет попробовать что-то новое. Он не обеспечит такого же тепла, как полноценная зимняя шапка, поэтому стилистка советует рассматривать его в первую очередь как модный аксессуар.

"А для тех, у кого уже есть перечисленные варианты и шапка, есть вариант чепчика. Понятно, что он не будет сильно согревать, но если вы автоледи и вам хочется добавить акцент к вашему зимнему образу, то этот вариант именно для вас", - отметила Евгения Болгова.

Чепчик / скриншот из видео

Стильные альтернативы шапке на зиму - советы стилиста смотрите тут.

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