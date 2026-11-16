Какую обувь носить зимой 2027: модная блогерша показала 4 тренда

Вы узнаете:
- Какая женская зимняя обувь будет актуальной зимой 2027
- С чем сочетать высокие сапоги, утепленные лоферы и угги
- Как стилизовать мунбуты
Зимняя обувь должна не только защищать от холода, но и гармонично дополнять повседневный гардероб. Главред расскажет о четырёх трендах, с помощью которых можно создать как элегантные, так и непринуждённые зимние образы.
Высокие кожаные сапоги
Высокие кожаные сапоги остаются универсальной моделью для холодного сезона, считает модная блогерша Яна Луцишин. Они хорошо сочетаются с платьями и объемными свитерами, помогая создавать женственные и элегантные комплекты.
"Такая модель всегда идеально смотрится с платьями, с мини-юбками, а также с объемными свитерами, а самое главное - со временем она не теряет своей актуальности. Кстати, такие модели могут быть как с утеплением, так и без", - рассказала Яна Луцишин.
Утепленные лоферы
Лоферы с утеплением или мехом станут удачным выбором для тех, кто ценит комфорт и сдержанную элегантность. Их можно сочетать с теплыми костюмами, шубами и пуховиками. В то же время эта модель выглядит более непринужденно, чем классическая зимняя обувь, и хорошо вписывается в повседневный гардероб.
"Их даже можно сочетать и с теплыми костюмами, и с шубами, и с пуховиками, да, в принципе, почти со всем. Конечно, такая модель не подойдет, например, к мини-юбкам, но для этого нам как раз и нужны жокейские сапоги", - отметила модная блогерша.
Угги
Угги уже стали классическим вариантом зимней обуви для тех, кто ставит комфорт на первое место. Они хорошо согревают, придают образам непринужденность и сочетаются с джинсами и вязаными костюмами.
"Я бы выбрала что-то классическое, например, бежевого или более шоколадного оттенка, потому что оно будет сочетаться, в принципе, с вашим базовым гардеробом. И, конечно, не выбираем варианты со стразами или различным декором, потому что это будет немного удешевлять наш образ", - посоветовала Луцишин.
Мунбуты
Мунбуты - вариант для тех, кто хочет добавить в гардероб необычную модель обуви. Они выглядят уютно и легко сочетаются с леггинсами, короткими шубами и пуховиками. Чтобы сделать комплект более продуманным, можно дополнить его повязкой на голову.
"Ну и напоследок - это мунбуты. Это действительно та обувь, которая есть не у каждой, при этом она максимально уютная, её можно легко стилизовать и с леггинсами, и с короткими шубами", - подытожила Яна Луцишин.
Тренды обуви на зиму 2027 - советы блогерши смотрите здесь.
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