Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

Плотный тональный крем, тёмная помада и избыток пудры могут подчеркнуть морщины. Как избежать ошибок в осеннем макияже после 50 лет?

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Макияж после 50 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие ошибки в макияже подчеркивают морщины

Какие текстуры косметики лучше выбирать после 50 лет

Как подготовить кожу к осеннему макияжу

С наступлением холодов кожа чаще сталкивается с сухостью и обезвоживанием. Ветер, перепады температур и отопление могут сказываться на её состоянии, поэтому привычный макияж иногда выглядит совсем иначе. Особенно внимательно к выбору косметики стоит относиться женщинам со зрелой кожей - Главред расскажет об этом подробнее.

О самых распространенных ошибках осеннего макияжа после 50 лет и способах их избежать говорится в материале Interia Kobieta.

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Плотный тональный крем и пудра на всем лице

Осенью может возникнуть желание выбрать более плотное тональное средство, чтобы скрыть недостатки кожи. Однако на сухой коже такая косметика часто дает обратный результат. Тяжелый тональный крем скапливается в морщинах, подчеркивает мелкие складки и создает эффект маски.

Лучше отдавать предпочтение легким увлажняющим формулам. Для осеннего макияжа подойдут тональные средства с сывороточной текстурой, BB-кремы или легкие эмульсии с естественным сиянием.

Покраснения, пигментные пятна и мелкие недостатки можно локально замаскировать консилером. Нет необходимости наносить плотный слой косметики на всё лицо.

Отдельное внимание стоит уделить пудре. Чрезмерное количество рассыпчатого средства может сделать кожу сухой на вид и подчеркнуть морщины, особенно под глазами. Для фиксации макияжа достаточно небольшого количества прозрачной пудры, нанесенной кистью на Т-зону.

Видео о том, как сделать красивый вечерний макияж после 50, можно посмотреть здесь:

Тёмные матовые помады

Бордовый, сливовый и шоколадный оттенки традиционно ассоциируются с осенним макияжем. Однако очень темные матовые помады могут визуально уменьшать губы, которые с возрастом часто теряют естественный объем.

Кроме того, сухая матовая текстура способна подчеркивать вертикальные морщинки вокруг рта. Из-за этого губы могут выглядеть еще тоньше, а макияж - тяжелее.

От любимых осенних цветов отказываться не нужно. Стоит лишь выбирать помады с атласным финишем, тонирующие бальзамы или масла для губ. Оттенки спелой вишни и ежевики помогут сделать образ более выразительным, а легкий блеск визуально придаст губам объём.

Также полезно использовать карандаш натурального оттенка. Он поможет очертить контур и предотвратить растекание помады за его пределы.

Чрезмерное использование сухих румян

Компактные румяна и другая прессованная косметика не обязательно должны исчезнуть из косметички после 50 лет. Однако осенью, когда кожа становится более сухой, такие средства могут подчеркивать шелушение и создавать неравномерное покрытие.

Альтернативой станут кремовые румяна или средства в стиках. Они легко распределяются пальцами, лучше сочетаются с тональным кремом и придают лицу естественный румянец.

Важное значение имеет и место нанесения. Чтобы визуально освежить лицо, румяна рекомендуют наносить чуть выше середины щек, на верхнюю часть скул, растушевывая в направлении к вискам. Такой прием помогает сделать черты лица более выразительными.

Макияж без надлежащего ухода за кожей

Даже качественный тональный крем не обеспечит хорошего результата, если наносить его на сухую и обезвоженную кожу. В таком случае косметика может быстро терять ровность, скатываться в складки и подчеркивать неровности.

Осенью особенно важно позаботиться об увлажнении и защите кожи. Перед нанесением макияжа стоит использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой, а затем - крем с компонентами, поддерживающими защитный барьер, например, керамидами.

После нанесения средств нужно дать им немного времени, чтобы впитаться. Только тогда можно переходить к тональному крему и другим этапам макияжа.

Какую косметику выбирать для осеннего макияжа после 50 лет

Для зрелой кожи важны не только оттенки косметики, но и текстуры. Легкие тональные средства, кремовые румяна и увлажняющие помады помогают создать естественный образ без чрезмерного акцента на морщинах.

При выборе уходовой косметики стоит обращать внимание на средства с выраженными увлажняющими свойствами. Кремы и маски должны помогать поддерживать комфорт кожи, а также подготавливать её к нанесению декоративной косметики.

Для деликатной зоны вокруг глаз подойдут увлажняющие сыворотки и кремы. Они помогают смягчить сухость, а консилеру - распределяться более равномерно, не скатываясь в мелкие складки.

Тональное средство лучше выбирать с лёгким или средним покрытием и увлажняющей текстурой. А кремовые румяна и бронзер помогут придать лицу свежесть без сухого матового слоя.

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