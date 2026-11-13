Привычка, о которой можно пожалеть: когда нельзя использовать фольгу

Металлическая фольга отражает микроволны и может вызвать искрение, особенно если она смята или касается стенок прибора.

https://glavred.info/lifehack/privychka-o-kotoroy-mozhno-pozhalet-kogda-nelzya-ispolzovat-folgu-10811999.html Ссылка скопирована

Как правильно использовать фольгу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

При определённых условиях алюминий взаимодействует с продуктами

Фольга может изменить вкус и внешний вид продуктов, а иногда создаёт риски

Фольга давно стала незаменимым помощником на кухне, но использовать её без ограничений не стоит.

При определённых условиях алюминий взаимодействует с продуктами, меняет их вкус и внешний вид, а иногда создаёт дополнительные риски при приготовлении и хранении еды, пишет Infobae.

видео дня

Разберёмся, в каких ситуациях лучше выбрать другие материалы.

При мариновании мяса и рыбы

Лимонный сок, уксус, томаты и другие кислые ингредиенты могут вступать в реакцию с алюминием. При длительном контакте, особенно во время нагревания, металл способен переходить в пищу.

Исследования показали, что при запекании мяса и рыбы в фольге количество перенесённого алюминия увеличивалось при использовании специй. Поэтому для кислых маринадов и подобных блюд лучше выбирать стеклянную посуду или глазурованную керамику.

При хранении солёных продуктов

Рассолы, солёное мясо, рыба и колбасы также плохо сочетаются с алюминием. Соль может разрушать поверхность фольги, оставляя на ней пятна и небольшие повреждения.

По данным американской службы FSIS, в результате реакции образуются соли алюминия, которые могут влиять на вкус и внешний вид продуктов. Для хранения такой еды безопаснее использовать закрытые стеклянные контейнеры.

При выпекании печенья

Фольга быстро нагревается, поэтому низ печенья может подгореть или стать слишком твёрдым ещё до готовности середины. Кроме того, тесто часто прилипает к металлической поверхности.

Для домашней выпечки практичнее использовать пергамент или силиконовый коврик: они облегчают снятие готовых изделий и помогают сохранить их форму.

При использовании микроволновки

Металлическая фольга отражает микроволны и может вызвать искрение, особенно если она смята или касается стенок прибора. Полностью заворачивать в неё продукты для разогрева нельзя.

Лучше использовать стеклянную и керамическую посуду без металлических элементов или специальные контейнеры с маркировкой о пригодности для микроволновой печи.

При хранении запечённого картофеля

Оставлять картофель в фольге после приготовления опасно. В условиях недостатка кислорода и повышенной влажности может развиваться Clostridium botulinum - бактерия, способная вырабатывать опасный ботулотоксин.

После запекания фольгу необходимо снять, а картофель убрать в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов.

/ Инфографика: Главред

При длительном хранении готовых блюд

Фольга не обеспечивает такой же герметичности, как специальная крышка. Через складки проникает воздух, распространяются запахи, а продукты быстрее теряют свежесть.

Для остатков еды лучше использовать пищевые контейнеры с плотными крышками. Это особенно важно для блюд с кислыми и солёными соусами, которые могут взаимодействовать с алюминием.

При длительном запекании кислых блюд

Если мясо или овощи готовятся с вином, томатами, уксусом или цитрусовыми, прямой контакт с фольгой нежелателен. Под воздействием высокой температуры взаимодействие с алюминием может усиливаться.

Вместо фольги лучше взять жаропрочную форму с крышкой из стекла или керамики. Если без покрытия не обойтись, между продуктами и алюминием можно положить пергаментную бумагу.

Смотрите видео про алюминиевую фольгу

Алюминиевая фольга - это тонкий металлический лист, состоящий преимущественно из алюминия, который широко распространён в природе. Несмотря на активное использование в кулинарии и пищевом производстве, свойства этого металла продолжают изучать учёные.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред