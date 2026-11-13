Популярная британская актриса потеряла 27-летнюю дочь

Молодая женщина много училась и интересовалась журналистикой.

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Умерла дочь британской актрисы / Фото Википедия, Instagram/lisaajaynemaxwell

Кратко:

Чем занималась молодая женщина

Что известно о ее смерти

В Нью-Йорке умерла 27-летняя Бо Джессап - дочь британской актрисы и телеведущей Лизы Максвелл. Девушка училась в Колумбийском университете и готовилась получить степень магистра журналистики.

О ее смерти сообщила школа журналистики университета, пишет Page six.

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"Школа журналистики Колумбийского университета скорбит о потере Бо Джессап, студентки нашей магистерской программы. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и однокурсникам", - говорится в заявлении учебного заведения.

Обстоятельства смерти девушки и ее причина пока не раскрываются. Семья также пока не выступила с публичными комментариями.

Девушка училась в Колумбийском университете / Фото Колумбийского университета

Бо была единственным ребенком Лизы Максвелл и ее мужа Пола Джессапа. Актриса известна британским зрителям по сериалу "Закон и порядок" (The Bill), в котором она семь лет исполняла роль Саманты Никсон. Кроме того, Максвелл была участницей популярного телешоу Loose Women.

Девушка училась в Лондонской школе экономики, а затем получила степень магистра в Кембриджском университете по направлению, связанному с драматургией и сценическим искусством. В сентябре 2026 года она поступила на магистерскую программу Колумбийского университета. Выпуск состояться должен был в мае 2027 года.

Бо интересовалась культурной журналистикой и тем, как общественные институты, идентичность и социальные ожидания влияют на жизнь людей. В интервью университетскому изданию она рассказывала, что интерес к профессии во многом сформировался благодаря матери.

"Будучи дочерью телевизионной актрисы, я с детства понимала, насколько реальная жизнь людей может отличаться от историй, которые о них рассказывают", - объясняла Джессап.

До поступления в университет девушка также успела проявить себя в предпринимательстве. В 2016 году она создала онлайн-платформу SpecialName, которая помогала китайским родителям подбирать английские имена для детей. Проект получил широкую известность и, по сообщениям СМИ, помог подобрать имена сотням тысяч малышей. Благодаря этой инициативе Бо даже выступила на конференции TEDx.

После окончания Колумбийского университета она планировала работать журналистом, освещать темы культуры и общества, а также продолжать писать для театра.

В сентябре мать девушки с гордостью поздравляла ее с поступлением в престижный американский университет, опубликовав фотографию нового студенческого набора.

Теперь университет опубликовал ранее не выходившее интервью с Бо, чтобы почтить ее память.

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