Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Популярная британская актриса потеряла 27-летнюю дочь

Алена Кюпели
13 ноября 2026, 14:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Молодая женщина много училась и интересовалась журналистикой.
Умерла дочь британской актрисы
Умерла дочь британской актрисы / Фото Википедия, Instagram/lisaajaynemaxwell

Кратко:

  • Чем занималась молодая женщина
  • Что известно о ее смерти

В Нью-Йорке умерла 27-летняя Бо Джессап - дочь британской актрисы и телеведущей Лизы Максвелл. Девушка училась в Колумбийском университете и готовилась получить степень магистра журналистики.

О ее смерти сообщила школа журналистики университета, пишет Page six.

видео дня

"Школа журналистики Колумбийского университета скорбит о потере Бо Джессап, студентки нашей магистерской программы. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и однокурсникам", - говорится в заявлении учебного заведения.

Обстоятельства смерти девушки и ее причина пока не раскрываются. Семья также пока не выступила с публичными комментариями.

Девушка училась в Колумбийском университете
Девушка училась в Колумбийском университете / Фото Колумбийского университета

Бо была единственным ребенком Лизы Максвелл и ее мужа Пола Джессапа. Актриса известна британским зрителям по сериалу "Закон и порядок" (The Bill), в котором она семь лет исполняла роль Саманты Никсон. Кроме того, Максвелл была участницей популярного телешоу Loose Women.

Девушка училась в Лондонской школе экономики, а затем получила степень магистра в Кембриджском университете по направлению, связанному с драматургией и сценическим искусством. В сентябре 2026 года она поступила на магистерскую программу Колумбийского университета. Выпуск состояться должен был в мае 2027 года.

Бо интересовалась культурной журналистикой и тем, как общественные институты, идентичность и социальные ожидания влияют на жизнь людей. В интервью университетскому изданию она рассказывала, что интерес к профессии во многом сформировался благодаря матери.

"Будучи дочерью телевизионной актрисы, я с детства понимала, насколько реальная жизнь людей может отличаться от историй, которые о них рассказывают", - объясняла Джессап.

До поступления в университет девушка также успела проявить себя в предпринимательстве. В 2016 году она создала онлайн-платформу SpecialName, которая помогала китайским родителям подбирать английские имена для детей. Проект получил широкую известность и, по сообщениям СМИ, помог подобрать имена сотням тысяч малышей. Благодаря этой инициативе Бо даже выступила на конференции TEDx.

После окончания Колумбийского университета она планировала работать журналистом, освещать темы культуры и общества, а также продолжать писать для театра.

В сентябре мать девушки с гордостью поздравляла ее с поступлением в престижный американский университет, опубликовав фотографию нового студенческого набора.

Теперь университет опубликовал ранее не выходившее интервью с Бо, чтобы почтить ее память.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее принцесса Уэльская Кэтрин, которая в 2024 году столкнулась с онкологическим заболеванием, впервые за долгое время подробно рассказала о своем самочувствии и жизни после лечения.

Ранее также народная артистка Украины Оксана Билозир поделилась секретами своей моложавой внешности и стройной фигуры в 69 лет.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

15:00Синоптик
Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

15:00Политика
ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

14:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Как превратить обычную яичную скорлупу в "белое золото" для сада

Как превратить обычную яичную скорлупу в "белое золото" для сада

Последние новости

15:32

Почему кошки трутся головой о руки хозяев: ответ удивит многих

15:31

Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы

15:00

Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

15:00

Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

14:56

Терехов предложил засчитывать год работы в прифронтовых общинах как два года стажа: законопроект уже находится в Раде

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
14:55

Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой

14:39

Популярная британская актриса потеряла 27-летнюю дочь

14:34

ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

14:28

Цветы появятся к праздникам: чем удобрить рождественник для пышного цветенияВидео

Реклама
14:11

Плодовые деревья отблагодарят щедрым урожаем: что следует внести в почву в ноябре

14:00

Новые правила мобилизации и наказания за СОЧ: Корецкий анонсировал изменения

13:59

Украина укрепляет свои позиции на переговорах: командующий ДШВ назвал козырь

13:22

Реформа ТЦК в Украине: что на самом деле планируется изменить в работе военкоматов

13:20

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: загорелись квартиры, пострадали детиФото

13:10

Куры перестали нестись осенью: в чем причина и что делать хозяину

13:04

Пятница 13-е — день большой удачи: малоизвестный ритуал исполнит любое желание

12:59

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

12:51

Кремль хочет не только Донбасс: какие требования выдвинула РФ на переговорах

12:44

Украинцам могут разрешить не платить за коммуналку: в Кабмине назвали условие

12:21

Пол будет сиять без дорогих средств: какой продукт из холодильника добавить в воду

Реклама
12:13

Адаптивный волейбол стал частью программы реабилитации ветеранов в Киеве при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation

12:04

Деревянный стол будет просто сиять: как легко удалить белые пятна от стакановВидео

12:00

"Меня завтра грохнут": Киркоров пытается накопить деньги, чтобы оставить детям

11:55

Что сказать другу, который потерял близкого человека, и чего нельзя делать

11:43

На Украину надвигается холодный фронт из Балтики: синоптик назвал даты ночных заморозков

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 14 ноября: Собакам - влечение, Быкам - ревность

11:32

Галкин показал нереально красивого сына: что ему написали

11:24

В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно

11:24

Кошта, Каллас или Стубб: в ЕС спорят, кто поедет на мирные переговоры

10:55

Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

10:54

Бензин по 80 гривен и дешевле: когда на АЗС могут появиться новые цены

10:51

НАБУ и САП привыкли к комфортным условиям и гарантированным зарплатам вместо эффективной борьбы с коррупцией — Саакян

10:47

РФ атаковала институт травматологии в Киеве: что осталось от медучрежденияФото

10:24

Можно ли дарить чужие подарки и что делать, если вы ничего не купили

10:17

Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелькаВидео

09:54

Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС

09:46

РФ рисует "новые границы": в ISW назвали регионы, которые хочет забрать Путин

09:28

Украина требует объяснений из-за новых ограничений Starshield: срываются военные миссии

09:25

РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детейФото

08:39

"Существенный прогресс": Кушнер раскрыл новый формат переговоров Украине

Реклама
08:12

Кушнер анонсировал рекордный обмен пленными и вовлечение Европы в переговоры: детали

08:10

2028 год может стать решающим для Украины: Кущ — о сценарии мира и роли Вэнсамнение

08:00

Как прошли переговоры в Дублине: Зеленский назвал три главных результатаВидео

07:14

Россияне "штурмовали" заправки в два часа ночи: в Волгограде после атаки пылает НПЗ

06:55

РФ атаковала Киев, Ровно, Винницу: повреждена больница и жилые дома, есть раненыеФото

05:11

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

04:49

Какой перец полезнее — красный, желтый или зеленый: ответ удивит

04:22

Черная полоса закончится: четыре знака китайского зодиака ждут приятные перемены

03:30

Побелка деревьев: всего две добавки к извести защитят кору от грызуновВидео

02:22

Белые кроссовки снова станут как новые: как их почистить без стиральной машины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять