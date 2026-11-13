Деревянный стол будет просто сиять: как легко удалить белые пятна от стаканов

Обычная соль и оливковое масло очищают поверхность и возвращают древесине естественный блеск.

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Как убрать белые пятна от стаканов / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на столе остаются белые круги от чашек

Сколько времени держать смесь и как отполировать стол

Светлые круги от чашек и стаканов могут быстро испортить вид деревянного стола. Особенно заметными они становятся на темных породах, где даже небольшой участок с измененным оттенком резко контрастирует с остальной частью столешницы.

Главред решил разобраться, как убрать пятна от стаканов со стола.

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Чем можно отмыть пятна от стаканов

Белые круги, которые оставляет на лакированном дереве холодный стакан или горячая чашка кофе, можно убрать смесью поваренной соли и оливкового масла. Восстановление занимает около часа, пишет Diario Uno.

Откуда берется пятно и как действует смесь

Круглые следы от влаги или тепла появляются, когда жидкость или пар проникают в верхний слой покрытия. Там они удерживают мелкие пузырьки воздуха, из-за которых лак мутнеет и белеет.

Паста из масла и соли устраняет проблему двумя способами. Зернистая соль действует как деликатный скраб и проникает в поры покрытия, а масло питает дерево и возвращает ему естественный блеск.

Как убрать следы от стаканов – пошаговая инструкция

Сначала в небольшой миске смешивают поваренную соль и оливковое масло в равных пропорциях. Ингредиенты перемешивают до получения густой пасты, которую легко наносить.

Небольшое количество смеси набирают чистой тряпкой из микрофибры или хлопка и равномерно наносят прямо на белый кружок. Пятно массируют уверенными круговыми движениями. Сильно давить не стоит, так как это может повредить заводское лаковое покрытие стола.

Затем пасту оставляют на поверхности примерно на час. За это время масло успевает пропитать древесину, а соль впитывает остатки влаги.

В заключение остатки смеси удаляют чистой, слегка влажной тряпкой, а стол протирают насухо бумажным полотенцем.

Как удалить следы от чашек на мебели – видео:

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