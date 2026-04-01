Почему кот сбрасывает вещи со стола: причина удивит даже опытных хозяев

Зооэксперты объяснили, что привычка кошек сбрасывать вещи со столов связана с инстинктами, природным любопытством и стремлением привлечь внимание хозяина.

Почему кот сбрасывает вещи со стола — как отучить кота сбрасывать предметы

Почему кошки толкают предметы

Как играют кошки

Почему кошки сбрасывают предметы со стола

Многие владельцы кошек сталкиваются со странным и даже раздражающим поведением: питомец методично сбрасывает со стола вещи — от ручек до чашек. Кажется, что он делает это нарочно. Но на самом деле причина гораздо глубже. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube объясняют, что такое поведение имеет естественное объяснение и не связано со "злостью" животного.

Инстинкт охотника: почему кот толкает предметы

По словам экспертов, основная причина — природные инстинкты.

"Во-первых, кошки — прирожденные охотники. Перемещение предметов лапами помогает им исследовать окружающую среду так же, как они это делают с добычей", — объясняют зооэксперты.

Кот не просто играет — он воспроизводит поведение, заложенное природой:

толкает предмет;

проверяет его реакцию;

наблюдает за движением.

"Кошачьи эксперименты": любопытство как причина

Еще одна причина, по мнению специалистов, — банальное любопытство.

"Они толкают, подталкивают и наблюдают, как реагирует предмет, подобно тому, как они вели бы себя с чем-то, на что хотели бы охотиться", — отмечают эксперты.

Особенно привлекают кошек вещи, которые:

падают со шумом;

катятся;

меняют положение.

Для них это настоящий эксперимент в домашних условиях.

Самая неочевидная причина — ваша реакция

Есть еще один фактор, который многие недооценивают — поведение хозяина.

"Если вы видите, как они толкают что-то, и реагируете криком, движением или взглядом, они это запомнят", — объясняют специалисты.

То есть кот быстро понимает, что такое действие привлекает внимание.

Когда кот хочет внимания

Во многих случаях сбрасывание вещей — это сигнал для хозяев.

"Они сделают это снова, когда захотят внимания, особенно если им скучно", — добавляют зооэксперты.

Это означает, что поведение может быть не случайным, а вполне осознанной попыткой "поговорить" с вами.

Как отучить кота сбрасывать вещи

Полностью избавиться от этой привычки сложно, но ее можно уменьшить.

"Помните, они делают это не для того, чтобы раздражать вас, по крайней мере не всегда, и если вы не хотите, чтобы ваш кот опрокидывал вещи, позаботьтесь о том, чтобы у него было достаточно стимулов, игрушек и времени для игр с вами, чтобы он был счастлив", — советуют эксперты.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые страстно увлечены животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

