Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Кошки кажутся независимыми и даже холодными, но на самом деле они очень чувствительны к поведению человека. Доверие животного формируется постепенно — и так же легко разрушается из-за ежедневных ошибок. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube назвали пять вещей, которые могут навсегда испортить ваши отношения с питомцем.
Почему нельзя наказывать кота
Многие владельцы до сих пор считают, что наказание помогает воспитать животное. Но с кошками это не работает.
"Помимо того, что это аморально и неэтично, кошки не понимают наказания так же, как собаки. Поэтому вы лишь создадите для нее устрашающую и неприятную ситуацию", — объясняют зооэксперты.
В результате кот не "учится", а просто начинает бояться хозяина.
Игнорирование кота: скрытая причина потери доверия
Еще одно распространенное заблуждение — не реагировать на проявления любви со стороны животного.
"Помните, что они — социальные животные, которым нужно взаимодействовать с вами и другими раздражителями. Если вы не отвечаете на их любовь, они не будут чувствовать себя любимыми", — отмечают эксперты.
Даже короткое ежедневное общение имеет большое значение для эмоционального состояния кота.
Почему ошейник с колокольчиком — это стресс для кота
Декоративные аксессуары могут выглядеть мило, но они часто вредят животному.
"У кошек гораздо более чувствительный слух, чем у нас. Звон колокольчика у их ушей может беспокоить их, даже вызывая стресс и повреждение слуха", — объясняют специалисты.
Постоянный шум рядом с ушами — серьезный раздражитель для кота.
Стрижка усов: жестокая ошибка владельцев
Некоторые люди не знают, что усы — это жизненно важный орган для кота.
"Они нужны им для ориентации и поддержания равновесия. Их удаление является жестоким обращением. Вы только причините им боль, дискомфорт и дезориентацию", — подчеркивают эксперты.
Без усов кот буквально теряет способность нормально ориентироваться в пространстве.
Нарушение личного пространства кота
Кошки — животные с четкими границами, которые не стоит игнорировать.
"Они четко знают, кого хотят видеть рядом, а кого нет. Не давите на них, не заставляйте их быть с вами и не нарушайте их покой", — добавляют зооэксперты.
Навязчивость может вызвать не только стресс, но и агрессию в ответ.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые увлечены животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
