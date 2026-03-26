Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Юрий Берендий
26 марта 2026, 03:02
Эксперты объяснили, какие распространённые ошибки в обращении с кошками могут подорвать доверие животного к человеку и вызвать у него стресс и страх.
Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день
Пять вещей, которые подрывают доверие кошки — что раздражает кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чего нельзя делать с котом
  • Как нельзя вести себя с котом
  • Как воспитывать кота

Кошки кажутся независимыми и даже холодными, но на самом деле они очень чувствительны к поведению человека. Доверие животного формируется постепенно — и так же легко разрушается из-за ежедневных ошибок. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube назвали пять вещей, которые могут навсегда испортить ваши отношения с питомцем.

Главред выяснил, что раздражает кошек.

Почему нельзя наказывать кота

Многие владельцы до сих пор считают, что наказание помогает воспитать животное. Но с кошками это не работает.

"Помимо того, что это аморально и неэтично, кошки не понимают наказания так же, как собаки. Поэтому вы лишь создадите для нее устрашающую и неприятную ситуацию", — объясняют зооэксперты.

В результате кот не "учится", а просто начинает бояться хозяина.

Игнорирование кота: скрытая причина потери доверия

Еще одно распространенное заблуждение — не реагировать на проявления любви со стороны животного.

"Помните, что они — социальные животные, которым нужно взаимодействовать с вами и другими раздражителями. Если вы не отвечаете на их любовь, они не будут чувствовать себя любимыми", — отмечают эксперты.

Даже короткое ежедневное общение имеет большое значение для эмоционального состояния кота.

Почему ошейник с колокольчиком — это стресс для кота

Декоративные аксессуары могут выглядеть мило, но они часто вредят животному.

"У кошек гораздо более чувствительный слух, чем у нас. Звон колокольчика у их ушей может беспокоить их, даже вызывая стресс и повреждение слуха", — объясняют специалисты.

Постоянный шум рядом с ушами — серьезный раздражитель для кота.

Стрижка усов: жестокая ошибка владельцев

Некоторые люди не знают, что усы — это жизненно важный орган для кота.

"Они нужны им для ориентации и поддержания равновесия. Их удаление является жестоким обращением. Вы только причините им боль, дискомфорт и дезориентацию", — подчеркивают эксперты.

Без усов кот буквально теряет способность нормально ориентироваться в пространстве.

Нарушение личного пространства кота

Кошки — животные с четкими границами, которые не стоит игнорировать.

"Они четко знают, кого хотят видеть рядом, а кого нет. Не давите на них, не заставляйте их быть с вами и не нарушайте их покой", — добавляют зооэксперты.

Навязчивость может вызвать не только стресс, но и агрессию в ответ.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые увлечены животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
