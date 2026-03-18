Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Юрий Берендий
18 марта 2026, 04:03
Эксперты рассказали, как правильно обустроить лоток для кота, чтобы обеспечить ему комфорт, избежать стресса и проблем с поведением пушистика.
Как выбрать лоток для кота — где лучше всего поставить лоток для домашних животных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как правильно поставить лоток коту
  • Почему кошки не пользуются лотком
  • Как выбрать наполнитель для кота

Установка лотка для кота кажется простым делом. Но даже небольшая ошибка может привести к тому, что ваша кошка откажется им пользоваться и начнет искать другие места в доме. Это создает стресс для животного и лишние хлопоты для владельца. Об этом сообщают зооэксперты проекта "Feline Fanatics" в видео на YouTube.

"Кошки чрезвычайно привередливы в отношении своих туалетных привычек. Если что-то в их лотке не соответствует их стандартам, они могут просто начать искать другие, менее идеальные места в вашем доме", — объясняют они.

Главред выяснил, как выбрать лоток для кота.

Каким должен быть лоток для кота

По словам экспертов, многие владельцы не учитывают, что коту нужно достаточно пространства для комфортного пользования лотком. Лотки должны позволять стоять, поворачиваться и копать. Маленький лоток создает ощущение тесноты и может отбить желание пользоваться им.

Они советуют убедиться, что лоток у пушистика достаточно большой для свободного движения кота.

Почему лотки с крышкой опасны для кошек

Крышки и вкладыши кажутся практичными, но они часто мешают кошкам.

"У кошек есть природный инстинкт пристально следить за окружающей обстановкой, особенно когда они находятся в уязвимом положении, например, во время пользования лотком. Лотки с крышкой и единственным выходом ограничивают обзор и пути отхода, что может вызвать у них беспокойство", — объясняют эксперты.

Вкладыши тоже могут быть проблемой, ведь некоторым кошкам не нравится ощущение пластика под лапами, а когти могут зацепиться за него, что создает дискомфорт.

Как выбрать тип наполнителя для кота

В видео отмечается, что тип наполнителя имеет решающее значение для комфорта кота. Коты предпочитают полунейтральные наполнители без ароматизаторов. То, что нам кажется приятным запахом, для них может быть слишком сильным.

Также важно соблюдать достаточную глубину слоя — не менее 3 дюймов, чтобы кот мог рыть и закапывать отходы, не задевая дно лотка. Это часть инстинктивного поведения, связанного с гигиеной и маркировкой территории.

Количество и чистота лотков

Специалисты отмечают, что кошки очень чистоплотные. Нечистый лоток может стать причиной отказа от туалета. Эксперты советуют количество лотков = количество кошек + 1, а размещать их по всему дому.

"Разместив лотки для туалета по всему дому, вы даете кошкам возможность считать разные зоны своими собственными. Это может значительно уменьшить конфликты и стресс в доме, где проживает несколько кошек", — добавляют они.

Даже если у вас одна кошка, несколько лотков дают ей выбор и чувство безопасности. Кроме того, дополнительный лоток помогает поддерживать чистоту, если один из них переполнен, а его еще не успели убрать.

Где поставить лоток для кота

"Лучше всего размещать лоток в тихом месте, подальше от шума и суеты. Это помогает коту чувствовать себя безопасно и спокойно", — советуют зооэксперты.

Кроме того, они советуют не ставить лоток рядом с мисками с едой или водой. Кошки инстинктивно разделяют туалет и еду. Также следует избегать узких или закрытых мест, где кошка может застрять. После посещения лотка у кошки должен быть простой путь для побега.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как менять наполнитель коту

Замена вида наполнителя, по словам экспертов, должна происходить постепенно. Стоит начать с небольшого количества нового наполнителя, смешанного со старым, и в течение недели постепенно увеличивать долю нового. Это позволяет коту привыкнуть к запаху и текстуре без стресса.

"В течение недели постепенно увеличивайте долю нового наполнителя. Такое медленное изменение поможет вашей кошке привыкнуть к новой текстуре и запаху, не испытывая перегрузки или стресса", — советуют эксперты "Feline Fanatics".

Об источнике: "Feline Fanatics"

Feline Fanatics — англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам, их поведению, психологии и уходу за домашними питомцами. Канал ориентирован на владельцев кошек и людей, интересующихся жизнью и привычками этих животных. В видео объясняют сигналы поведения кошек, их эмоции, способы коммуникации с людьми, а также дают практические советы по питанию, здоровью, воспитанию и построению доверительных отношений между человеком и животным.

Контент канала имеет познавательно-развлекательный формат и состоит из роликов-объяснений, списков фактов и рекомендаций.

Канал был создан в 2023 году и за несколько лет набрал значительную аудиторию. По состоянию на 2026 год у него около 200 тысяч подписчиков, более 40 миллионов просмотров и несколько сотен опубликованных видео.

