РФ не может создать запас дронов и запускает их 'с конвейера': в чем причина

Россия вынуждена запускать "Шахеды" сразу после производства, не имея возможности создать запас.

Россия не может создать запас дронов: эксперт рассказал, как действуют санкции

Кратко:

В российском оружии до сих пор находят западные компоненты

Сейчас РФ не может накапливать "Шахеды" и выпускает их фактически "с конвейера"

Санкции ограничивают производство, но эффект пока слабый

В российском оружии по-прежнему фиксируют новые западные компоненты, несмотря на действие санкций. Об этом в интервью Главреду рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В то же время он подчеркнул, что Россия использует "Шахеды" фактически сразу после производства, без возможности создавать запасы, что свидетельствует об ограниченности их ресурсов.

"В то же время мы видим, что Россия использует "Шахеды" фактически "с конвейера". То есть они выпустили их на фабрике — и сразу используют. Они не могут создать запас. Это неплохо", — говорится в сообщении.

По его словам, перехваченные документы и анализ составляющих базы вооружения демонстрируют результативность санкционной политики: отдельные западные детали становятся недоступными, и российская сторона вынуждена искать замену. Это, как отметил Власюк, положительный сигнал, ведь ограничивает общее количество производимого оружия.

Он подчеркнул, что россияне стремились бы выпускать значительно больше "Шахедов", "Герберов", "Молний" и крылатых ракет, однако не имеют стабильного доступа к нужным компонентам в необходимых объемах.

Таким образом, санкционная политика уже дает сдержанные результаты, однако, по словам Власюка, в настоящее время они остаются недостаточными.

Главред ранее писал, что российские власти вместе с представителями США, вероятно, ищут возможные варианты смягчения санкций против РФ. В качестве аргумента для такого сценария может рассматриваться якобы готовность России согласиться на перемирие с Украиной.

Кроме того, США могут отменить санкции в отношении увеличения поставок российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Напомним, экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, насколько страна-агрессор РФ может укрепиться за счет ослабления санкций со стороны США.

Отмена санкций против России - оценка эксперта

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли заинтересован в усилении конфронтации с Москвой. В качестве аргумента он приводит ситуацию с законопроектом о введении 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть: документ уже несколько месяцев остается без продвижения в Сенате, что, по его мнению, отражает отсутствие стремления к жесткому давлению.

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA – межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

