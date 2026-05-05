Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

Инна Ковенько
5 мая 2026, 14:55
Россия вынуждена запускать "Шахеды" сразу после производства, не имея возможности создать запас.
РФ не может создать запас дронов и запускает их 'с конвейера': в чем причина
Россия не может создать запас дронов: эксперт рассказал, как действуют санкции / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, российские СМИ

Кратко:

  • В российском оружии до сих пор находят западные компоненты
  • Сейчас РФ не может накапливать "Шахеды" и выпускает их фактически "с конвейера"
  • Санкции ограничивают производство, но эффект пока слабый

В российском оружии по-прежнему фиксируют новые западные компоненты, несмотря на действие санкций. Об этом в интервью Главреду рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В то же время он подчеркнул, что Россия использует "Шахеды" фактически сразу после производства, без возможности создавать запасы, что свидетельствует об ограниченности их ресурсов.

видео дня

"В то же время мы видим, что Россия использует "Шахеды" фактически "с конвейера". То есть они выпустили их на фабрике — и сразу используют. Они не могут создать запас. Это неплохо", — говорится в сообщении.

По его словам, перехваченные документы и анализ составляющих базы вооружения демонстрируют результативность санкционной политики: отдельные западные детали становятся недоступными, и российская сторона вынуждена искать замену. Это, как отметил Власюк, положительный сигнал, ведь ограничивает общее количество производимого оружия.

Он подчеркнул, что россияне стремились бы выпускать значительно больше "Шахедов", "Герберов", "Молний" и крылатых ракет, однако не имеют стабильного доступа к нужным компонентам в необходимых объемах.

Таким образом, санкционная политика уже дает сдержанные результаты, однако, по словам Власюка, в настоящее время они остаются недостаточными.

Смотрите видеоинтервью Владислава Власюка Главреду:

Санкции против РФ — последние новости

Главред ранее писал, что российские власти вместе с представителями США, вероятно, ищут возможные варианты смягчения санкций против РФ. В качестве аргумента для такого сценария может рассматриваться якобы готовность России согласиться на перемирие с Украиной.

Кроме того, США могут отменить санкции в отношении увеличения поставок российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Напомним, экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, насколько страна-агрессор РФ может укрепиться за счет ослабления санкций со стороны США.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Отмена санкций против России - оценка эксперта

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли заинтересован в усилении конфронтации с Москвой. В качестве аргумента он приводит ситуацию с законопроектом о введении 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть: документ уже несколько месяцев остается без продвижения в Сенате, что, по его мнению, отражает отсутствие стремления к жесткому давлению.

Читайте также:

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA – межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции против России Дрон Shahed-136 Владислав Власюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:21Синоптик
"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:48Война
Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Последние новости

15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

Реклама
13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

13:48

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:21

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожаяВидео

13:21

Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

13:10

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:09

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когдаВидео

12:59

Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

12:40

"Мы не зайдем в Славянск": в РФ начали говорить о поражении в войне

12:22

Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

11:46

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

Реклама
11:43

Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожайВидео

11:36

"Немедленный развод": женщина раскрыла отвратительную привычку мужа

11:12

"Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю НикитюкВидео

11:04

В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

08:22

РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненыеФото

07:57

РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробностиФото

07:52

Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценариямнение

07:18

Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

05:55

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Реклама
05:11

Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

04:41

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

03:32

Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двораВидео

03:09

Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

02:04

"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

04 мая, понедельник
23:51

Отнюдь не капсулы: эксперт объяснила, чем лучше стирать на коротких циклахВидео

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять