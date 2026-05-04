Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Премьер-министр Словакии опроверг сообщения о своем участии в мероприятиях 9 мая в Москве, уточнив формат визита и ответив на критику со стороны ЕС.

Парад 9 мая — Фицо отказался участвовать в параде в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который неоднократно делал пророссийские и скандальные заявления в контексте Украины и войны, отказался участвовать в военном параде в Москве 9 мая. Об этом он заявил в рамках саммита Европейского политического сообщества, передает SME.

На прошлой неделе в Кремле сообщали, что премьер-министр Словакии должен быть среди иностранных гостей на военном параде 9 мая в Москве.

В то же время Роберт Фицо опроверг участие в параде, уточнив, что планирует лишь возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на какой военный парад", — сказал Фицо.

Фицо также оправдал свое решение поехать в Россию, которое ранее вызвало критику со стороны Еврокомиссии. Он отметил, что не намерен действовать под давлением или попадать в ситуацию, которая могла бы вызвать у него угрызения совести.

Как ранее сообщал Главред, сегодня, 4 мая, в Ереване состоялась встреча премьера Словакии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, а также подготовку в ближайшее время заседания правительств в формате межправительственной комиссии.

Зеленский сообщил, что во время разговора Фицо подтвердил поддержку Словакией евроинтеграционного курса Украины и готовность содействовать ее вступлению в Европейский Союз.

Как писал Главред, в этом году проведение парада на Красной площади оказалось под вопросом. Об этом в эфире Radio NV рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, воздушную часть уже фактически отменили, поскольку российская система ПВО не способна четко отличать свои цели от чужих, и единственным способом избежать рисков стало отказаться от авиационной составляющей.

Он также отметил, что в Москве рассматривают возможность полной отмены мероприятия. Даже если наземная часть все же состоится, она, вероятно, будет значительно скромнее по сравнению с предыдущими годами.

"Даже если они в последний момент все-таки что-то на скорую руку проведут, пробежатся по Красной площади, сам факт, что они вынуждены это готовить в тайне", — подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого стороны обсудили возможность проведения личной встречи в ближайшее время.

В то же время министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач заявил, что в Украине якобы могут быть люди, способные совершить покушение на словацкого премьера. Таким образом в команде словацкого премьера ответили на возможность его визита в Киев.

Ранее, после жестких заявлений и давления со стороны Словакии по поводу поставок электроэнергии, Владимир Зеленский пригласил Роберта Фицо приехать в Украину для обсуждения ключевых вопросов. Однако словацкий премьер отметил, что перед встречей намерен согласовать позицию по возобновлению транзита российской нефти с Еврокомиссией и Венгрией.

О личности: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

