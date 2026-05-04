Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Юрий Берендий
4 мая 2026, 19:44
Премьер-министр Словакии опроверг сообщения о своем участии в мероприятиях 9 мая в Москве, уточнив формат визита и ответив на критику со стороны ЕС.
Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло
Парад 9 мая — Фицо отказался участвовать в параде в Москве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Фицо отказался участвовать в военном параде на Красной площади
  • Словацкий премьер проведет 9 мая встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который неоднократно делал пророссийские и скандальные заявления в контексте Украины и войны, отказался участвовать в военном параде в Москве 9 мая. Об этом он заявил в рамках саммита Европейского политического сообщества, передает SME.

На прошлой неделе в Кремле сообщали, что премьер-министр Словакии должен быть среди иностранных гостей на военном параде 9 мая в Москве.

видео дня

В то же время Роберт Фицо опроверг участие в параде, уточнив, что планирует лишь возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на какой военный парад", — сказал Фицо.

Фицо также оправдал свое решение поехать в Россию, которое ранее вызвало критику со стороны Еврокомиссии. Он отметил, что не намерен действовать под давлением или попадать в ситуацию, которая могла бы вызвать у него угрызения совести.

Что этому предшествовало

Как ранее сообщал Главред, сегодня, 4 мая, в Ереване состоялась встреча премьера Словакии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, а также подготовку в ближайшее время заседания правительств в формате межправительственной комиссии.

Зеленский сообщил, что во время разговора Фицо подтвердил поддержку Словакией евроинтеграционного курса Украины и готовность содействовать ее вступлению в Европейский Союз.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика - Главред

Почему парад в Москве может не состояться - мнение эксперта

Как писал Главред, в этом году проведение парада на Красной площади оказалось под вопросом. Об этом в эфире Radio NV рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, воздушную часть уже фактически отменили, поскольку российская система ПВО не способна четко отличать свои цели от чужих, и единственным способом избежать рисков стало отказаться от авиационной составляющей.

Он также отметил, что в Москве рассматривают возможность полной отмены мероприятия. Даже если наземная часть все же состоится, она, вероятно, будет значительно скромнее по сравнению с предыдущими годами.

"Даже если они в последний момент все-таки что-то на скорую руку проведут, пробежатся по Красной площади, сам факт, что они вынуждены это готовить в тайне", — подытожил он.

Роберт Фицо — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого стороны обсудили возможность проведения личной встречи в ближайшее время.

В то же время министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач заявил, что в Украине якобы могут быть люди, способные совершить покушение на словацкого премьера. Таким образом в команде словацкого премьера ответили на возможность его визита в Киев.

Ранее, после жестких заявлений и давления со стороны Словакии по поводу поставок электроэнергии, Владимир Зеленский пригласил Роберта Фицо приехать в Украину для обсуждения ключевых вопросов. Однако словацкий премьер отметил, что перед встречей намерен согласовать позицию по возобновлению транзита российской нефти с Еврокомиссией и Венгрией.

Другие новости:

О личности: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

парад 9 мая парад победы в Москве Роберт Фицо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:33Война
"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:22Украина
Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Последние новости

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

Реклама
19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Реклама
17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

Реклама
12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять