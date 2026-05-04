Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

В Кремле резко усилили меры безопасности вокруг президента страны-агрессора России Владимира Путина из-за опасений возможного государственного переворота или покушения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные европейской разведки.
По информации источников, в последние месяцы в окружении российского лидера существенно расширили контроль и ограничения. В частности, в домах его ближайших сотрудников установили дополнительные средства наблюдения. Лица, имеющие доступ к Путину — повара, охранники и фотографы — больше не могут пользоваться общественным транспортом.
Кроме того, перед встречами с президентом все проходят двойные проверки, а также не имеют права брать с собой телефоны с доступом к интернету.
Причины усиления мер безопасности
В разведке отмечают, что усиление мер безопасности произошло после убийства высокопоставленного российского генерала, что вызвало беспокойство в Кремле. На этом фоне власти также ограничили передвижения Путина: сокращен перечень мест, которые он регулярно посещает. По данным источников, президент РФ вместе с семьей перестал появляться в своих резиденциях в Москве и на Валдае, а также в этом году не посещал военные объекты, как это было ранее.
Сообщается, что с начала полномасштабной войны против Украины Путин значительную часть времени проводит в специально модернизированных бункерах.
Дополнительным фактором напряжения, по оценкам разведки, является ситуация на фронте и внутренние проблемы в России. В частности, ежемесячные потери российских войск оцениваются примерно в 30 тысяч человек, тогда как территориальные завоевания остаются ограниченными. В то же время экономические трудности и новые ограничения все больше влияют даже на лояльную Кремлю элиту.
Отдельное внимание в отчете уделено риску заговора внутри правящих кругов. По данным разведки, с начала марта Кремль особенно обеспокоен возможными утечками информации и угрозой переворота со стороны ближайшего окружения. Среди потенциальных сценариев рассматривается даже использование дронов для покушения.
Угроза заговора и "чистки" среди элит
В этом контексте упоминается бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, который, по оценкам, сохраняет влияние в военном руководстве и может представлять политический риск.
Также отмечается, что 5 марта в России был задержан бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов. Ему инкриминируют хищение, отмывание средств и взяточничество. По оценке аналитиков, этот арест стал сигналом нарушения неформальных договоренностей о взаимной защите среди российских элит.
В CNN отмечают, что обнародование подобных разведывательных данных является редким явлением и может свидетельствовать о попытке западных партнеров повлиять на ситуацию, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию России как один из факторов завершения войны против Украины.
Долго ли еще элиты РФ будут терпеть систему — мнение эксперта
Экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что в российских властных и деловых кругах постепенно накапливается недовольство политикой Кремля, однако оно не перерастает в открытое сопротивление из-за высокого уровня репрессий.
По его словам, давление на чиновников и крупный бизнес в России сейчас находится на максимальном уровне, что фактически блокирует любые коллективные действия против власти. В качестве примера он привел историю предпринимателя Александра Галицкого, связанного с госструктурами, который участвовал в запуске системы обязательной маркировки товаров.
Оценивая перспективы возможного "бунта элит", Милов выразил скептицизм. Он отмечает, что исторически элиты обычно не становятся движущей силой перемен первыми — это происходит только тогда, когда экономическая система уже находится в глубоком кризисе.
Он также утверждает, что в настоящее время поддержка Владимира Путина среди элит скорее формальна, а не энтузиастична. По его словам, в системе преобладает пассивная позиция — своеобразный "итальянский страйк", когда участники выполняют минимально необходимое без инициативы и веры в будущее.
По мнению эксперта, ключевым фактором возможных изменений в России может стать дальнейшее ослабление системы и рост общего недовольства, которое со временем способно запустить политические трансформации.
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
