Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 19:16
Окружение президента РФ переводится под жесткий контроль с двойными проверками и ограничением связи.
В Кремле усиливают охрану Путина из-за опасений переворота

Кратко:

  • Кремль усилил охрану Путина из-за риска переворота
  • Введены строгие проверки для ближайшего окружения
  • Власти боятся утечек и заговоров среди элит

В Кремле резко усилили меры безопасности вокруг президента страны-агрессора России Владимира Путина из-за опасений возможного государственного переворота или покушения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные европейской разведки.

По информации источников, в последние месяцы в окружении российского лидера существенно расширили контроль и ограничения. В частности, в домах его ближайших сотрудников установили дополнительные средства наблюдения. Лица, имеющие доступ к Путину — повара, охранники и фотографы — больше не могут пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, перед встречами с президентом все проходят двойные проверки, а также не имеют права брать с собой телефоны с доступом к интернету.

Причины усиления мер безопасности

В разведке отмечают, что усиление мер безопасности произошло после убийства высокопоставленного российского генерала, что вызвало беспокойство в Кремле. На этом фоне власти также ограничили передвижения Путина: сокращен перечень мест, которые он регулярно посещает. По данным источников, президент РФ вместе с семьей перестал появляться в своих резиденциях в Москве и на Валдае, а также в этом году не посещал военные объекты, как это было ранее.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны против Украины Путин значительную часть времени проводит в специально модернизированных бункерах.

Дополнительным фактором напряжения, по оценкам разведки, является ситуация на фронте и внутренние проблемы в России. В частности, ежемесячные потери российских войск оцениваются примерно в 30 тысяч человек, тогда как территориальные завоевания остаются ограниченными. В то же время экономические трудности и новые ограничения все больше влияют даже на лояльную Кремлю элиту.

Отдельное внимание в отчете уделено риску заговора внутри правящих кругов. По данным разведки, с начала марта Кремль особенно обеспокоен возможными утечками информации и угрозой переворота со стороны ближайшего окружения. Среди потенциальных сценариев рассматривается даже использование дронов для покушения.

Угроза заговора и "чистки" среди элит

В этом контексте упоминается бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, который, по оценкам, сохраняет влияние в военном руководстве и может представлять политический риск.

Также отмечается, что 5 марта в России был задержан бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов. Ему инкриминируют хищение, отмывание средств и взяточничество. По оценке аналитиков, этот арест стал сигналом нарушения неформальных договоренностей о взаимной защите среди российских элит.

В CNN отмечают, что обнародование подобных разведывательных данных является редким явлением и может свидетельствовать о попытке западных партнеров повлиять на ситуацию, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию России как один из факторов завершения войны против Украины.

Долго ли еще элиты РФ будут терпеть систему — мнение эксперта

Экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что в российских властных и деловых кругах постепенно накапливается недовольство политикой Кремля, однако оно не перерастает в открытое сопротивление из-за высокого уровня репрессий.

По его словам, давление на чиновников и крупный бизнес в России сейчас находится на максимальном уровне, что фактически блокирует любые коллективные действия против власти. В качестве примера он привел историю предпринимателя Александра Галицкого, связанного с госструктурами, который участвовал в запуске системы обязательной маркировки товаров.

Оценивая перспективы возможного "бунта элит", Милов выразил скептицизм. Он отмечает, что исторически элиты обычно не становятся движущей силой перемен первыми — это происходит только тогда, когда экономическая система уже находится в глубоком кризисе.

Он также утверждает, что в настоящее время поддержка Владимира Путина среди элит скорее формальна, а не энтузиастична. По его словам, в системе преобладает пассивная позиция — своеобразный "итальянский страйк", когда участники выполняют минимально необходимое без инициативы и веры в будущее.

По мнению эксперта, ключевым фактором возможных изменений в России может стать дальнейшее ослабление системы и рост общего недовольства, которое со временем способно запустить политические трансформации.

Государственный переворот в РФ — последние новости

Как писал Главред, кремлевского диктатора Владимира Путина все чаще критикуют даже те, кто раньше его восхвалял. В частности, пропагандист Илья Ремесло в очередной раз раскритиковал нынешний политический режим и заговорил о перевороте в России. Политолог Олег Лесовой считает, что Ремесло используют как удар по другим условным башням Кремля, которые не находятся в прямом подчинении силового крыла Путина.

Кроме того, в российских властных и деловых кругах растет недовольство политикой Кремля, однако страх перед репрессиями блокирует любые попытки сопротивления. Об этом во время чата на Главреде заявил экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Также на фоне участившихся атак беспилотников на территории России в Кремле резко усилились меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина. С марта 2026 года российский президент серьезно опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценарий покушения с использованием дронов.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

новости России Владимир Путин госпереворот Сергей Шойгу
