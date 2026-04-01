Элита предаст диктатора только при одном условии: чего ждет российский бизнес

Руслан Иваненко
1 апреля 2026, 02:24
Ослабление системы и рост общего недовольства среди населения и бизнеса могут вызвать цепь событий, которые потенциально приведут к переменам в России.
​Путин, элиты РФ
Закрытые встречи элит не проводятся из-за опасений, что кто-то "настучит" властям

Кратко:

  • Российские элиты недовольны, но боятся репрессий
  • Активы бизнесменов изымают, аресты происходят ежедневно
  • Галицкого объявили "врагом народа" из-за критики войны

В российских властных и деловых кругах растет недовольство политикой Кремля, однако страх перед репрессиями блокирует любые попытки сопротивления. Об этом во время чата на Главредезаявил экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Очень многих из них знаю, работал с ними. Знаю многих из высшего российского руководства и половину из российского списка Forbes лично. Они все недовольны, но они все очень боятся. Они говорят: "Вов, смотри, таких, как мы, сажают больше, чем вас". И это правда", — отметил Милов.

Репрессии против бизнеса и чиновничества

По его словам, уровень репрессий против чиновничества и крупного бизнеса в России максимально высок. В качестве примера экономист привел историю предпринимателя Александра Галицкого, партнера Чемезова, который участвовал в создании системы обязательной маркировки товаров.

"Галицкий это придумал и помог реализовать. Сейчас его раскулачивают, арестовывают имущество и объявляют "врагом народа", потому что Путину донесли, что Галицкий якобы говорил о том, что не нужно было нападать на Украину", — пояснил Милов.

Экономист подчеркнул, что обсуждать политику Путина даже в узком кругу стало невозможно.

"Никто не знает, кто из участников "настучит". Они все против на 100%, но все боятся что-то сделать", — отметил Милов.

Бунт элит маловероятен

Что касается возможности бунта элит, Милов настроен скептически: "Вспомните, как все происходило во время Перестройки: элиты последними что-то сделали. Сначала приходит в упадок экономика и все начинает рушиться. Элиты, как правило, перебегают на другую сторону, когда ситуация безнадежна".

Он также добавил, что поддержки Путина среди элит не стоит ожидать.

"Мы здесь все сидим на итальянской забастовке, то есть делаем то, что должны, но не больше. Большого энтузиазма в этой системе нет. И веры в будущее тоже нет", — цитирует Милов олигарха Дерипаску.

По его мнению, ключ к переменам в России — это ослабление системы и рост общего недовольства, которое сможет породить новые процессы.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Экономика России — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в России обостряется финансовая ситуация на фоне затянувшейся войны против Украины. По информации источников Financial Times, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается привлечь дополнительные средства от олигархов, фактически заставляя их вносить взносы в государственный бюджет.

"Недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать", — подчеркивает Эйдман.

Кроме того, 2026 год может стать для России периодом серьезных внутренних потрясений, и ключевым источником рисков выглядит именно экономика. Несмотря на внешнюю стабильность, в стране накапливаются системные проблемы. Об этом в чате на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Напомним, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке, российская экономика остается относительно стабильной. Однако после его завершения могут вновь проявиться глубинные экономические проблемы страны-агрессора.

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

