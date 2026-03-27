Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Ангелина Подвысоцкая
27 марта 2026, 17:50
Путин хочет получить пожертвования от олигархов для продолжения войны в Украине.
Путин пытается вытянуть деньги из олигархов

В РФ сложилась критическая финансовая ситуация из-за продолжения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин пытается вытянуть деньги из олигархов под видом финансовых взносов в госбюджет. Об этом сообщили источники Financial Times.

Путин сказал группе бизнесменов, что хочет довести войну до победного конца, пока оккупанты не захватят весь Донбасс. Один из источников отметил, что ранее Путин якобы был готов пойти на компромисс и создать из Донбасса "специальную экономическую зону". Однако он отказался после того, как Украина отказалась уступать территории.

Такая просьба Путина стала первым случаем, когда он обратился к олигархам напрямую. Она якобы не оставила им возможности отказаться. Отмечается, что двое бизнесменов сообщили о своей готовности сделать добровольные взносы. По данным издания, олигарх Сулейман Керимов готов внести 100 миллиардов рублей. Внести взнос согласился и металлургический магнат Олег Дерипаска.

В январе Кремль уже повышал НДС до 22%, чтобы получить дополнительные 600 миллиардов рублей в течение трех лет. В 2023 году в РФ собрали 320 миллиардов рублей за счет единовременного "сверхприбыльного" налога для крупных компаний. В РФ рассматривают возможность ввести еще один такой налог до конца года.

В прошлом году расходы РФ на оборону выросли на 42% — 13,1 трлн рублей. За январь-февраль дефицит бюджета РФ превысил 90% годового плана. Из-за санкций США России приходится продавать нефть со значительными скидками.

В то же время РФ краткосрочно увеличила размер нефтяных доходов до 150 миллионов долларов в день за счет войны США против Ирана.

Напомним, Главред писал, что на фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что экономическое положение в России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет, скорее всего, еще год-два.

Накануне сообщалось, что пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:17Синоптик
Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:14Спорт
Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Последние новости

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Реклама
17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Реклама
15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

13:51

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

13:45

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

13:43

РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

13:12

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

13:10

Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

12:39

Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

12:34

Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

12:28

Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Реклама
11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

11:57

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

11:52

Украинские дроны сорвали план Путина нажиться на иранском конфликте – The Telegraph

11:38

Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

11:15

Цены на мясо снизились, но ненадолго: что будет в апреле

11:04

"Набираю этот вес гадский": Alyona Alyona сообщила о возвращении диагноза

10:56

"Это будет невероятно": Джоан Роулинг оценила первый тизер нового "Гарри Поттера"Видео

10:54

Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

10:45

Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

