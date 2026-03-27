Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Путин хочет получить пожертвования от олигархов для продолжения войны в Украине.

https://glavred.info/world/situaciya-v-rf-kriticheskaya-putin-vyprashivaet-dengi-u-oligarhov-ft-10752401.html Ссылка скопирована

Путин пытается вытянуть деньги из олигархов / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Что известно:

В РФ сложилась критическая финансовая ситуация из-за продолжения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин пытается вытянуть деньги из олигархов под видом финансовых взносов в госбюджет. Об этом сообщили источники Financial Times.

Путин сказал группе бизнесменов, что хочет довести войну до победного конца, пока оккупанты не захватят весь Донбасс. Один из источников отметил, что ранее Путин якобы был готов пойти на компромисс и создать из Донбасса "специальную экономическую зону". Однако он отказался после того, как Украина отказалась уступать территории.

видео дня

Такая просьба Путина стала первым случаем, когда он обратился к олигархам напрямую. Она якобы не оставила им возможности отказаться. Отмечается, что двое бизнесменов сообщили о своей готовности сделать добровольные взносы. По данным издания, олигарх Сулейман Керимов готов внести 100 миллиардов рублей. Внести взнос согласился и металлургический магнат Олег Дерипаска.

Экономика РФ

В январе Кремль уже повышал НДС до 22%, чтобы получить дополнительные 600 миллиардов рублей в течение трех лет. В 2023 году в РФ собрали 320 миллиардов рублей за счет единовременного "сверхприбыльного" налога для крупных компаний. В РФ рассматривают возможность ввести еще один такой налог до конца года.

В прошлом году расходы РФ на оборону выросли на 42% — 13,1 трлн рублей. За январь-февраль дефицит бюджета РФ превысил 90% годового плана. Из-за санкций США России приходится продавать нефть со значительными скидками.

В то же время РФ краткосрочно увеличила размер нефтяных доходов до 150 миллионов долларов в день за счет войны США против Ирана.

Экономика России — последние новости

Другие новости:

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред