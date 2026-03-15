Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

Юрий Берендий
15 марта 2026, 14:22
Санкции против РФ должны быть ужесточены, поскольку опасения насчет их влияния на мировые энергетические рынки могут снизить их эффективность, отметил Власюк.
Цены на нефть — Трамп послал миру сигнал в отношении России: в чём заключаются риски / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, МИД РФ

О чем идет речь в материале:

  • Снятие санкций с российской нефти позволяет ей дополнительно зарабатывать 150 миллионов долларов в день
  • Граждане западных стран не поддерживают ослабление санкций
  • Действия Трампа дают миру ложный сигнал

На фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В то же время попытка стабилизировать рынок за счет увеличения предложения российской нефти выглядит не самым очевидным шагом. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии Главреду.

По его словам, оценки о примерно 150 миллионах долларов дополнительных доходов для России после снятия санкций ежедневно выглядят довольно реалистичными. Он также отметил, что сейчас в море находится около 100 миллионов баррелей российской нефти, на которые распространяется временное освобождение от санкций США.

"Соответственно, Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится. В то же время мы ценим те санкции, которые уже введены, и надеемся, что они в целом останутся в силе и не будут отменены. Что касается того, достигнет ли это решение своей цели — снижения мировых цен на нефть, — то, на мой взгляд, существуют более эффективные методы влияния на цены", — рассказал он.

Власюк добавил, что ранее американские партнеры публично призывали Украину воздерживаться от отдельных действий силового характера из-за опасений относительно возможного влияния на энергетические рынки, в частности на рынки нефти и нефтепродуктов. Это свидетельствует о том, что при принятии решений постоянно учитывается фактор стабильности энергетических рынков.

В то же время, по его словам, еще с самого начала введения санкций против российского энергетического сектора существовало определенное ограничение, связанное с нежеланием допустить резкое сокращение объемов российской нефти на мировом рынке.

"Однако если постоянно бояться такого сценария, то санкции неизбежно будут иметь ограниченное влияние. На мой взгляд, этого не стоит чрезмерно опасаться. Санкции — это, в первую очередь, вопрос справедливости, и они прежде всего должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это значительно эффективнее, чем тактика "шаг вперед — полшага назад", — подчеркнул он.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что существуют альтернативные способы влияния на мировые цены на нефть. В частности, нынешняя напряженная ситуация вокруг Ормузского пролива, которая создает риски для поставок энергоресурсов и способствует росту цен, могла бы решаться прежде всего через меры безопасности непосредственно в этом регионе. По его мнению, попытки стабилизировать рынок путем увеличения предложения российской нефти не выглядят наиболее очевидным решением.

Власюк также подчеркнул, что правительства разных стран вынуждены учитывать общественное мнение. В данном случае оно, по его словам, достаточно однозначно — речь идет не только о поддержке сохранения санкций против России, но и об их ужесточении. Он отметил, что по результатам одного из опросов около 75% граждан США выступают именно за более жесткие санкции в отношении РФ. По его мнению, это объясняется стремлением продемонстрировать сильную позицию и приблизить мир в Украине, ведь только под давлением строгих ограничений Россия может быть заинтересована в конструктивном участии в мирных переговорах.

"Поэтому меня не удивляет та критика, которая сейчас звучит как со стороны стран ЕС, так и внутри США. Более того, я понимаю, что такие постепенные шаги могут быть восприняты как ослабление санкций против России. Даже если речь идет о временных решениях или ограниченном круге вопросов, сам факт таких шагов может создавать впечатление, что санкционный режим постепенно будет ослабевать. И это очень ложный сигнал. Мы убеждены, что санкции против России сейчас должны только усиливаться. Мы много работаем с партнерами, чтобы это происходило, и прилагаем к этому значительные усилия. И было бы значительно легче, если бы все партнеры двигались в одном направлении — в сторону усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, а не его ослабления", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится завершить войну России против Украины и после этого восстановить торговые отношения с Россией. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс во время митинга в Северной Каролине. По его словам, Трамп рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой после завершения боевых действий.

В то же время администрация Трампа рассматривает вариант ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать возможный резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Такое решение вызвало критику в США. В частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко отреагировал на временное разрешение продавать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта 2026 года. В комментарии для The Independent он назвал Дональда Трампа "щенком" кремлевского диктатора Владимира Путина.

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:27Синоптик
В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

15:06Война
Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Последние новости

15:49

Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

15:27

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:19

Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минутВидео

15:14

Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

15:06

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
14:56

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

14:35

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

14:22

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:08

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Реклама
14:02

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

13:54

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

13:16

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

Реклама
11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

03:31

Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

Реклама
02:59

Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

01:30

Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

00:24

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

14 марта, суббота
22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

21:34

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:29

Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к мируВидео

20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

