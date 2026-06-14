РФ снизила активность ДРГ на севере: к чему готовятся оккупанты

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась за очень длительный период.

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Россия снизила активность ДРГ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

У врага есть другая задача в этих регионах. Оккупанты хотят создать буферную зону.

"В целом за очень длительный период активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась. Враг понимает, что у него другая задача — он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп", — сказал Демченко. видео дня

Однако это не означает, что больше нет угрозы применения диверсионно-разведывательных групп.

"Нельзя сказать, что эта угроза сошла полностью на нет, но активности такой, как это было раньше, сейчас, к счастью, не фиксируется", — добавил он.

Усиление наступления армии РФ

Главред писал, что российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону. Как сообщил военнослужащий с позывным "Аякс", с начала весны оккупанты наращивают численность личного состава на уже занятых позициях и ищут возможности для продвижения вперед.

Для достижения этой цели противник все чаще применяет тактику малых штурмовых групп. Вместо крупных подразделений российские военные действуют небольшими группами, а местами даже по одному или по двое бойцов. Используя мобильность и скрытое передвижение, они пытаются преодолевать открытые участки местности и продвигаться вдоль лесополос, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.

Кроме того, российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Напомним, что аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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