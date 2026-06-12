Украина бьет по мостам в Крыму: планы РФ по наступлению на грани срыва

Что сообщили аналитики:
- Украина блокирует важные для логистики РФ мосты
- Из-за повреждения мостов ситуация на поле боя у противника ухудшается
- Украинские военные затрудняют врагу подготовку к новым наступлениям
Силы обороны Украины продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи, соединяющие оккупированную Херсонскую область с Крымом. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Только за последнее время под ударом оказались: мост через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп-Армянск и автомобильный мост Ставки.
"Украинские войска усиливают свою ударную кампанию средней дальности против российских глобальных военных комплексов на оккупированном юге Украины, нарушая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной России в оккупированный Крым", — подчеркнули аналитики.
В ISW считают, что дальнейшие удары Украины по российским линиям связи и снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут затруднить подготовку России к наступательным операциям.
К чему могут привести дальнейшие удары по логистике РФ
Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, с весны 2026 года Украина расширила кампанию ударов средней дальности по ключевым наземным логистическим маршрутам и железнодорожной инфраструктуре России на временно оккупированных территориях.
Это уже нарушает военную логистику оккупационных сил и затрудняет снабжение российских подразделений на передовой. Эксперты считают, что этот эффект в дальнейшем будет усиливаться, если российская армия не найдет эффективных способов противодействия.
Удары Сил обороны по мостам — последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 июня были поражены четыре моста, обеспечивающие транспортное сообщение оккупантов с временно оккупированным Крымом.
Ранее, 9 июня, Силы обороны Украины повторно поразили Чонгарский мост, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Движение по переправе было полностью остановлено.
Первые повреждения этот объект получил еще 7 июня, когда была повреждена часть дорожного покрытия. Следующая атака значительно усилила разрушения, в результате чего мост оказался непригодным для эксплуатации, а его восстановление может потребовать длительного времени.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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