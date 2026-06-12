Украина бьет по мостам в Крыму: планы РФ по наступлению на грани срыва

Россияне могут оказаться в затруднительном положении на фронте из-за украинских ударов средней дальности.

https://glavred.info/front/ukraina-bet-po-mostam-v-krymu-plany-rf-po-nastupleniyu-na-grani-sryva-10772264.html Ссылка скопирована

Логистика РФ страдает / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сообщили аналитики:

Украина блокирует важные для логистики РФ мосты

Из-за повреждения мостов ситуация на поле боя у противника ухудшается

Украинские военные затрудняют врагу подготовку к новым наступлениям

Силы обороны Украины продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи, соединяющие оккупированную Херсонскую область с Крымом. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Только за последнее время под ударом оказались: мост через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп-Армянск и автомобильный мост Ставки.

видео дня

"Украинские войска усиливают свою ударную кампанию средней дальности против российских глобальных военных комплексов на оккупированном юге Украины, нарушая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной России в оккупированный Крым", — подчеркнули аналитики.

В ISW считают, что дальнейшие удары Украины по российским линиям связи и снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут затруднить подготовку России к наступательным операциям.

К чему могут привести дальнейшие удары по логистике РФ

Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, с весны 2026 года Украина расширила кампанию ударов средней дальности по ключевым наземным логистическим маршрутам и железнодорожной инфраструктуре России на временно оккупированных территориях.

Это уже нарушает военную логистику оккупационных сил и затрудняет снабжение российских подразделений на передовой. Эксперты считают, что этот эффект в дальнейшем будет усиливаться, если российская армия не найдет эффективных способов противодействия.

Удары Сил обороны по мостам — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 июня были поражены четыре моста, обеспечивающие транспортное сообщение оккупантов с временно оккупированным Крымом.

Ранее, 9 июня, Силы обороны Украины повторно поразили Чонгарский мост, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Движение по переправе было полностью остановлено.

Первые повреждения этот объект получил еще 7 июня, когда была повреждена часть дорожного покрытия. Следующая атака значительно усилила разрушения, в результате чего мост оказался непригодным для эксплуатации, а его восстановление может потребовать длительного времени.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред