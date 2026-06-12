Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День России

Под атакой беспилотников оказались объекты в Тольятти и Нижнекамске. Над районами ударов поднимается густой дым.

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Дронов атаковали химзаводы РФ - пожары вспыхнули в двух регионах / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Кратко:

Дроны атаковали химзаводы в Самарской области и Татарстане

На предприятиях "Тольяттикаучук" и "Нижнекамскнефтехим" возникли пожары

Удары произошли 12 июня, в День России

Рано утром в пятницу, 12 июня, территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

"Силы обороны ударными БПЛА ударили по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области. На объекте пожар", - пишет Telegram-канал Exilenova+.

видео дня

После серии взрывов в Тольятти, где расположен завод, поднялся густой черный дым. В Сети публикуют фото и видео с места инцидента.

​В РФ атакован "Тольяттикаучук" / Фото: Supernova+ ​

​На кадрах слышны звуки взрывов, а также пролета беспилотников в небе над городом.

Смотрите видео - "Тольяттикаучук" накрыл черный дым после удара дронов:

"Тольяттикаучук" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ. Производит синтетические каучуки, полимеры, мономеры и присадки для автомобильных бензинов, используемые в промышленности, транспорте и специальной технике. Завод является важным элементом сырьевой цепочки, которая косвенно работает и на ВПК РФ.

Смотрите видео - В Тольятти горит крупный химический завод:

Атака дронов на Татарстан

Утром 12 июня дроны атаковали Нижнекамск, расположенный в Татарстане в РФ на расстоянии 1200 км от Украины.

Вспыхнул пожар на химзаводе "Нижнекамскнефтехим".

Предприятие является крупнейшим в РФ производителем прочного каучука для шин грузовиков и единственное имеет сертификат на поставку антифриза для ВС РФ. Ко всему, завод является крупнейшим производителем каучука: 50% на рынке РФ и 43% в мире.

В РФ атакован "Нижнекамскнефтехим" / Фото: Supernova+

Смотрите видео - Дроны атаковали "Нижнекамскнефтехим":

Отметим, сегодня, 12 июня, в РФ отмечают День России — это главный государственный праздник страны, который является официальным выходным днем.

Праздник приурочен к годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Официально статус нерабочего дня он получил с 1991 года, а до 2002 года назывался Днем принятия Декларации.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, поставляется для российской оккупационной армии.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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