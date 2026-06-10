ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

Под удар попал завод ВНИИР Прогресс в Чебоксарах, Куйбышевский НПЗ и танкер теневого флота в Черном море.

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Ударам подверглись заводы и нефтяная инфраструктура РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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ВСУ нанесли ночные удары по военным и топливным объектам РФ

Ракеты "Фламинго" поразили оборонный завод ВНИИР в Чебоксарах

В Самаре вспыхнул НПЗ, а в Черном море подбит теневой танкер

В ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

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Атака на Чебоксары 10 июня 2026

Так, в республике Чувашия нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

"Удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км", - отметили в Генштабе.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения Российской Федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

Удар по НПЗ в Самарской области

В Самарской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в городе Самара. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Куйбышевский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы в РФ. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн. тонн нефти.

Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удар по танкеру теневого флота РФ

Кроме того, поражен танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

В Генштабе сообщили, что танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота РФ для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

Кроме того, по результатам разведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области РФ подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок.

Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить урон его военному потенциалу", - добавили в Генштабе.

Зеленский подтвердил атаки по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил атаки на важные объекты на территории страны-агрессора.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!", - написал Зеленский в Telegram.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Глава государства добавил, что минувшей ночью под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе.

"Расстояние от линии фронта – более 900 километров. Благодарен воинам ССО, ССС и ГУР. Получили также вполне справедливые ответы СБУ и два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 км", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский показал последствия атаки на РФ 10 июня:

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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