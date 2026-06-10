Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

Анна Ярославская
10 июня 2026, 12:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Под удар попал завод ВНИИР Прогресс в Чебоксарах, Куйбышевский НПЗ и танкер теневого флота в Черном море.
Атака на НПЗ в РФ
Ударам подверглись заводы и нефтяная инфраструктура РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • ВСУ нанесли ночные удары по военным и топливным объектам РФ
  • Ракеты "Фламинго" поразили оборонный завод ВНИИР в Чебоксарах
  • В Самаре вспыхнул НПЗ, а в Черном море подбит теневой танкер

В ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

видео дня

Атака на Чебоксары 10 июня 2026

Так, в республике Чувашия нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

"Удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км", - отметили в Генштабе.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения Российской Федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

Удар по НПЗ в Самарской области

В Самарской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в городе Самара. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Куйбышевский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы в РФ. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн. тонн нефти.

Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удар по танкеру теневого флота РФ

Кроме того, поражен танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

В Генштабе сообщили, что танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота РФ для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

Кроме того, по результатам разведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области РФ подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок.

Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить урон его военному потенциалу", - добавили в Генштабе.

Зеленский подтвердил атаки по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил атаки на важные объекты на территории страны-агрессора.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!", - написал Зеленский в Telegram.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Глава государства добавил, что минувшей ночью под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе.

"Расстояние от линии фронта – более 900 километров. Благодарен воинам ССО, ССС и ГУР. Получили также вполне справедливые ответы СБУ и два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 км", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский показал последствия атаки на РФ 10 июня:

Скриншот

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины ракетный удар ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:53Синоптик
ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

12:03Война
Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:51Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Последние новости

12:53

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:37

Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

12:32

Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

Реклама
10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

09:39

Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

09:09

РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали детиФото

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июня (обновляется)

08:30

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

08:28

РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавшихФото

08:19

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

Реклама
07:35

От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной деталимнение

07:10

За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в ЧебоксарахВидео

05:26

Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

02:20

Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

01:30

Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

00:50

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

00:11

Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годыВидео

09 июня, вторник
23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

Реклама
21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять