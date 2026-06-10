Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

Кратко:
- Под утро в Самарской области прогремела серия взрывов
- Беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтезавод
- На территории НПЗ Роснефти начался сильный пожар
Под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ, пишет российский Telegram-канал Astra.
Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.
В Сети появились кадры налета дронов на объект:
Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев на момент публикации материала не подтверждал и не комментировал атаки на регион. Около пяти часов утра он лишь предупреждал о ракетной опасности для региона.
Новокуйбышевский НПЗ уже атаковали в январе этого года. В августе 2025 года Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атаки БПЛА.
В марте 2024 года беспилотники повредили на нефтезаводе одну из установок, производственный цикл также был приостановлен.
"Фламинго" атаковали завод в Чебоксарах - новости
Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.
Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, 1 июня и в ночь на 2 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под был атакован НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" и корабль.
В ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове.
Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.
В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ". В Воронеже атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины. Аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.
Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.
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Об источнике: Astra
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