Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

Мощные взрывы прогремели на Новокуйбышевском нефтезаводе.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-samarskuyu-oblast-rf-gorit-odin-iz-krupneyshih-npz-rosnefti-10771733.html Ссылка скопирована

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод горит в Самаре после атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

Под утро в Самарской области прогремела серия взрывов

Беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтезавод

На территории НПЗ Роснефти начался сильный пожар

Под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ, пишет российский Telegram-канал Astra.

видео дня

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

В Сети появились кадры налета дронов на объект:

Новокуйбышевский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Новокуйбышевский НПЗ горит после атаки / Фото: t.me/astrapress

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев на момент публикации материала не подтверждал и не комментировал атаки на регион. Около пяти часов утра он лишь предупреждал о ракетной опасности для региона.

Новокуйбышевский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Новокуйбышевский НПЗ уже атаковали в январе этого года. В августе 2025 года Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атаки БПЛА.

В марте 2024 года беспилотники повредили на нефтезаводе одну из установок, производственный цикл также был приостановлен.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Фламинго" атаковали завод в Чебоксарах - новости

Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 1 июня и в ночь на 2 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под был атакован НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" и корабль.

В ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове.

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ". В Воронеже атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины. Аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.

Другие новости:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред