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Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

Анна Ярославская
10 июня 2026, 07:49
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Мощные взрывы прогремели на Новокуйбышевском нефтезаводе.
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод горит в Самаре после атаки,
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод горит в Самаре после атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • Под утро в Самарской области прогремела серия взрывов
  • Беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтезавод
  • На территории НПЗ Роснефти начался сильный пожар

Под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ, пишет российский Telegram-канал Astra.

видео дня

Куйбышевский НПЗ в Самаре — это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть". Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

В Сети появились кадры налета дронов на объект:

Новокуйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ / Фото: t.me/astrapress
Новокуйбышевский НПЗ горит после атаки
Новокуйбышевский НПЗ горит после атаки / Фото: t.me/astrapress

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев на момент публикации материала не подтверждал и не комментировал атаки на регион. Около пяти часов утра он лишь предупреждал о ракетной опасности для региона.

Новокуйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Новокуйбышевский НПЗ уже атаковали в январе этого года. В августе 2025 года Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атаки БПЛА.

В марте 2024 года беспилотники повредили на нефтезаводе одну из установок, производственный цикл также был приостановлен.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Фламинго" атаковали завод в Чебоксарах - новости

Как писал Главред, рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 1 июня и в ночь на 2 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под был атакован НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" и корабль.

В ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове.

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ". В Воронеже атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины. Аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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