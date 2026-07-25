Екатеренбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

Главное:
- Украинские дроны атаковали Екатеринбург
- В результате атаки на территории логистического центра Wildberries возник пожар
Утром 25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина, вероятно, атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.
Об этом сообщили мониторинговые каналы Exilenova+ и ASTRA. На территории логистического центра Wildberries возник пожар.
Предварительно известно, что горит что-то рядом со зданием склада, вероятно, автомобили на парковке. На видео, опубликованных в соцсетях, виден большой столб серого густого дыма, поднявшийся над объектом.
Смотрите видео последствий атаки на склад Wildberries:
В пресс-службе объединенной компании Russ & Wildberries (RWB) сообщили российским СМИ, что на логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
Какое влияние оказывают удары Украины по складам Wildberries - мнение аналитиков
"Главред" писал, что, по словам аналитиков ISW, за прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Эти атаки могут наложить дополнительные требования на и без того растянутую российскую ПВО, а также будут создавать все больше неудобств для россиян. Кроме того, украинские удары могут оказывать финансовое давление на элиту в ближайшем окружении кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
Удары по складам Wildberries - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В частности, на двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.
За день до этого, в ночь на 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.
Ранее, в ночь на 22 июля, Краснодарский край и Ставропольский край России подверглись атаке беспилотников. На территории логистических центров Wildberries вспыхнули масштабные пожары.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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