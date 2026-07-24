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Зеленский перестраивает работу СНБО: Умеров и Клименко получат новые задачи

Мария Николишин
24 июля 2026, 18:35
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Зеленский заявил, что в деятельности СНБО планируется существенно усилить внутренний вектор.
Зеленский перестраивает работу СНБО: Умеров и Клименко получат новые задачи
Умеров и Клименко получили новые задачи / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Зеленский обновил принципы работы СНБО
  • Умеров и Клименко получат новые полномочия
  • Соответствующие указы будут подписаны на следующей неделе

В Украине определили новые параметры работы СНБО и принципы его обновления. Рустем Умеров и Игорь Клименко получат новые сферы ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Рустем Умеров сосредоточится на международной деятельности и сотрудничестве в сфере безопасности.

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"Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении сотрудничества в сфере безопасности и развитии взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская антибаллистическая программа Фрейя", - говорится в сообщении.

В то же время в деятельности СНБО планируется существенно усилить внутренний вектор, за который будет отвечать Клименко.

"Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности в интересах устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы со стороны России и деятельность преступных сетей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что подписание соответствующих указов состоится уже на следующей неделе. Это произойдет после его запланированных встреч в США.

СНБО - что известно
СНБО - что известно / Инфографика: Главред

Кадровые изменения в правительстве - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Владимир Зеленский заявил, что экс-глава МВД Украины Игорь Клименко займет должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

17 июля Кабинет министров Украины принял кадровые решения в отношении двух ключевых министерств. Так, временным исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара, а временным исполняющим обязанности министра иностранных дел - Андрей Сибига.

Также 17 июля эксперт по системам связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") был назначен советником президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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Об источнике: СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБОУ вступают в силу указом Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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