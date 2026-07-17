Экс-глава МВД Клименко возвращается: Зеленский предложил ему новую должность

Президент провел встречу с Игорем Клименко и предложил ему должность в сфере национальной безопасности.

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/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко займет должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, он провел встречу с Игорем Клименко и поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел. Зеленский подчеркнул, что во время работы на этой должности Клименко неоднократно сталкивался со сложными вызовами, однако реакция МВД всегда была эффективной.

"Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа. Я предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, что главной задачей должна стать максимально эффективная координация между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением решений СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.

По словам Зеленского, каждое принятое решение должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Отдельным приоритетом для будущего секретаря СНБО президент назвал координацию оборонных производств.

"Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей. Отдельный приоритет - это координация оборонных производств", - подчеркнул Зеленский.

В заключение президент поблагодарил Игоря Клименко за службу Украине.

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