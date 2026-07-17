Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожай

Еще вчера плоды выглядели идеально, а после дождя или полива на них появились глубокие трещины? Эксперты объяснили, что делать.

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Помидоры лопаются прямо на грядке: как спасти урожай от трещин / скриншот

Вы узнаете:

Почему помидоры трескаются на кусте

Как поливать томаты, чтобы сохранить урожай

Можно ли есть растрескавшиеся помидоры

Даже при хорошем уходе помидоры могут неожиданно покрыться трещинами прямо на кусте. Чаще всего причина кроется не в болезни, а в ошибках с поливом или резких изменениях погоды.

Главред разобрался, почему помидоры трескаются на грядке и что нужно сделать, чтобы сохранить урожай целым.

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Почему трескаются помидоры

Основная причина появления трещин - резкие перепады влажности. После длительной засухи сильный дождь или обильный полив заставляют мякоть быстро увеличиваться в объеме, тогда как кожица не успевает растягиваться и лопается, пишет The Spruce.

Существует два основных вида растрескивания:

вертикальные трещины проходят сверху вниз по плоду;

кольцевые (концентрические) трещины образуются вокруг плодоножки. Они особенно часто встречаются у крупных старых сортов.

Любые трещины облегчают проникновение вредителей и возбудителей гнили, однако кольцевые повреждения обычно менее опасны.

Если трещина неглубокая и не обнажает мякоть, томат можно оставить дозревать на кусте, но его следует регулярно осматривать. Молодые зеленые плоды после растрескивания чаще начинают загнивать еще до полного созревания.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Что делать, чтобы помидоры не лопались

Поддержание постоянной влажности почвы значительно снижает риск появления трещин. Конечно, после сильного ливня плоды могут растрескаться даже при хорошем уходе, однако вероятность этого можно существенно уменьшить.

1. Поливайте регулярно и обильно.

Томатам требуется около 25 мм воды в неделю. В жаркую погоду поливайте растения каждые два-три дня.

Проверить необходимость полива легко: погрузите палец в почву примерно на 2–3 см. Если грунт влажный, поливать не нужно. Если сухой - растения пора полить.

2. Поливайте под корень.

Вода должна попадать непосредственно к основанию растения, а не на листья. Это снижает риск развития грибковых заболеваний, таких как фитофтороз и септориоз. Лучше использовать глубокий полив или систему капельного орошения.

3. Собирайте урожай немного раньше.

Если помидоры уже начали менять окраску, они прекрасно дозреют и после сбора. Перед прогнозируемыми дождями лучше снять такие плоды и оставить их дозревать на подоконнике. Это также уменьшит вероятность повреждения урожая насекомыми.

4. Используйте мульчу.

Слой органической мульчи толщиной 5–8 см (солома, сосновая хвоя, измельченная кора и другие материалы) помогает удерживать стабильную влажность почвы и заметно снижает вероятность растрескивания.

5. Выбирайте устойчивые сорта.

При покупке семян обращайте внимание на описание сорта. Многие современные гибриды обладают устойчивостью к растрескиванию, отличаются высокой урожайностью и лучше переносят неблагоприятные условия.

6. Обеспечьте хороший дренаж.

Лучше всего выращивать томаты на высоких грядках или в контейнерах с дренажными отверстиями. Вода не будет застаиваться у корней даже после сильных дождей. Используйте рыхлый, воздухопроницаемый грунт, который не уплотняется со временем.

При выращивании в контейнерах питательные вещества быстрее вымываются водой, поэтому растения необходимо регулярно подкармливать органическими удобрениями согласно инструкции.

7. Правильно вносите удобрения.

Используйте сбалансированные удобрения пролонгированного действия и не перекармливайте растения. Для томатов лучше подходят составы с повышенным содержанием фосфора и калия и умеренным количеством азота. Избыток азота стимулирует слишком быстрый рост плодов, что повышает вероятность появления трещин.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Что делать, если помидоры уже треснули

Растрескавшиеся плоды желательно собрать как можно быстрее. Через повреждения внутрь легче проникают насекомые и возбудители гнили.

Если треснули недозревшие томаты, перенесите их в помещение, где они смогут спокойно дозреть вдали от вредителей.

В большинстве случаев такие помидоры можно есть. Перед употреблением внимательно осмотрите их: если появились следы гнили, неприятный кислый запах или выделяется жидкость, плод лучше выбросить.

Не стоит употреблять томаты, которые стали мягкими, поскольку это один из первых признаков порчи.

Хранить растрескавшиеся помидоры долго нельзя, поэтому их лучше съесть или использовать для приготовления блюд сразу после сбора.

Смотрите видео - Почему помидоры трескаются на грядке:

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам - от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

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