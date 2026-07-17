Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожай

Анна Ярославская
17 июля 2026, 03:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Еще вчера плоды выглядели идеально, а после дождя или полива на них появились глубокие трещины? Эксперты объяснили, что делать.
Помидоры трескаются
Помидоры лопаются прямо на грядке: как спасти урожай от трещин / скриншот

Вы узнаете:

  • Почему помидоры трескаются на кусте
  • Как поливать томаты, чтобы сохранить урожай
  • Можно ли есть растрескавшиеся помидоры

Даже при хорошем уходе помидоры могут неожиданно покрыться трещинами прямо на кусте. Чаще всего причина кроется не в болезни, а в ошибках с поливом или резких изменениях погоды.

Главред разобрался, почему помидоры трескаются на грядке и что нужно сделать, чтобы сохранить урожай целым.

видео дня

Почему трескаются помидоры

Основная причина появления трещин - резкие перепады влажности. После длительной засухи сильный дождь или обильный полив заставляют мякоть быстро увеличиваться в объеме, тогда как кожица не успевает растягиваться и лопается, пишет The Spruce.

Существует два основных вида растрескивания:

  • вертикальные трещины проходят сверху вниз по плоду;
  • кольцевые (концентрические) трещины образуются вокруг плодоножки. Они особенно часто встречаются у крупных старых сортов.

Любые трещины облегчают проникновение вредителей и возбудителей гнили, однако кольцевые повреждения обычно менее опасны.

Если трещина неглубокая и не обнажает мякоть, томат можно оставить дозревать на кусте, но его следует регулярно осматривать. Молодые зеленые плоды после растрескивания чаще начинают загнивать еще до полного созревания.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Что делать, чтобы помидоры не лопались

Поддержание постоянной влажности почвы значительно снижает риск появления трещин. Конечно, после сильного ливня плоды могут растрескаться даже при хорошем уходе, однако вероятность этого можно существенно уменьшить.

1. Поливайте регулярно и обильно.

Томатам требуется около 25 мм воды в неделю. В жаркую погоду поливайте растения каждые два-три дня.

Проверить необходимость полива легко: погрузите палец в почву примерно на 2–3 см. Если грунт влажный, поливать не нужно. Если сухой - растения пора полить.

2. Поливайте под корень.

Вода должна попадать непосредственно к основанию растения, а не на листья. Это снижает риск развития грибковых заболеваний, таких как фитофтороз и септориоз. Лучше использовать глубокий полив или систему капельного орошения.

3. Собирайте урожай немного раньше.

Если помидоры уже начали менять окраску, они прекрасно дозреют и после сбора. Перед прогнозируемыми дождями лучше снять такие плоды и оставить их дозревать на подоконнике. Это также уменьшит вероятность повреждения урожая насекомыми.

4. Используйте мульчу.

Слой органической мульчи толщиной 5–8 см (солома, сосновая хвоя, измельченная кора и другие материалы) помогает удерживать стабильную влажность почвы и заметно снижает вероятность растрескивания.

5. Выбирайте устойчивые сорта.

При покупке семян обращайте внимание на описание сорта. Многие современные гибриды обладают устойчивостью к растрескиванию, отличаются высокой урожайностью и лучше переносят неблагоприятные условия.

6. Обеспечьте хороший дренаж.

Лучше всего выращивать томаты на высоких грядках или в контейнерах с дренажными отверстиями. Вода не будет застаиваться у корней даже после сильных дождей. Используйте рыхлый, воздухопроницаемый грунт, который не уплотняется со временем.

При выращивании в контейнерах питательные вещества быстрее вымываются водой, поэтому растения необходимо регулярно подкармливать органическими удобрениями согласно инструкции.

7. Правильно вносите удобрения.

Используйте сбалансированные удобрения пролонгированного действия и не перекармливайте растения. Для томатов лучше подходят составы с повышенным содержанием фосфора и калия и умеренным количеством азота. Избыток азота стимулирует слишком быстрый рост плодов, что повышает вероятность появления трещин.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Что делать, если помидоры уже треснули

Растрескавшиеся плоды желательно собрать как можно быстрее. Через повреждения внутрь легче проникают насекомые и возбудители гнили.

Если треснули недозревшие томаты, перенесите их в помещение, где они смогут спокойно дозреть вдали от вредителей.

В большинстве случаев такие помидоры можно есть. Перед употреблением внимательно осмотрите их: если появились следы гнили, неприятный кислый запах или выделяется жидкость, плод лучше выбросить.

Не стоит употреблять томаты, которые стали мягкими, поскольку это один из первых признаков порчи.

Хранить растрескавшиеся помидоры долго нельзя, поэтому их лучше съесть или использовать для приготовления блюд сразу после сбора.

Смотрите видео - Почему помидоры трескаются на грядке:

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам - от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Spruce

The Spruce - это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

02:04Война
Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших дети

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших дети

23:03Война
Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:52Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Последние новости

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожай

03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

Реклама
21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

Реклама
18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

17:23

Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

17:16

Заряжены на успех: рожденные в конкретные четыре месяца чаще других достигают целей

17:14

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУВидео

17:04

О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

17:00

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократиюмнение

16:50

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

16:42

Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

16:12

Гороскоп на завтра, 17 июля: Весам — недоразумения, Водолеям — прибыль

16:11

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

15:58

Метеорит, пробивший дом, оказался "капсулой времени" с внеземными следами

15:50

Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

15:39

"Я горжусь": Сырский впервые отреагировал на обвинения Федорова, что он сказал

15:38

Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев – детали

15:30

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

14:51

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:44

Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

14:42

Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказалФото

14:35

Главный миф о консервах развеян: дата на банке ничего не гарантирует

Реклама
14:04

Вещи не отстирываются на 90%: распространённая ошибка при загрузке стиральной машины

13:55

Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

13:35

Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"

12:54

Елена Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео

12:37

"Нам нужно сменить главнокомандующего": Федоров сделал неожиданное заявление

12:37

Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

12:22

Почему выросли горькие огурцы: причина, о которой знают не все, и как решить проблемуВидео

12:12

Рада назначила нового премьер-министра Украины - кто он

12:07

Жара становится смертельно опасной: как спасти собаку без кондиционера

11:53

Кремль готовит новый план, разведки стран НАТО бьют тревогу: детали от ISW

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять