Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших дети

Российский ракетный удар по Одессе повредил гражданские объекты, на местах работают экстренные службы.

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Враг мог применить как минимум три ракеты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары

Последствия атаки продолжают уточняться

Поздно вечером 16 июля оккупационные войска страны-агрессора России нанесли ракетный удар по Одессе. Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении скоростных целей к городу.

По данным мониторинговых каналов, пуски ракет могли осуществляться с самолетов тактической авиации РФ. В частности, сообщалось о действиях одного самолета Су-34 из района акватории Черного моря, а также о вероятном пусковом маневре самолета Су-57 к западу от временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, фиксировалась активность ещё двух самолётов Су-34 вблизи Азовского моря. Аналитики отмечают, что противник мог применить как минимум три ракеты.

Вскоре после объявления воздушной тревоги в городе раздались взрывы.

Самолет Су-57 / Инфографика: Главред

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары.

"Враг нанес ракетный удар по Одессе. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары. К сожалению, есть предварительная информация о погибшем и пострадавших. Информация уточняется", - отметил Кипер.

Информацию об атаке также подтвердил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские войска вновь атаковали город ракетами.

На данный момент известно об одном погибшем. Также, по предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди которых трое детей.

По состоянию на 23:00 число жертв возросло. Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки погиб ещё один человек.

Обновлено в 00:14. Заместительначальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко сообщил о последствиях очередной российской атаки на Одессу.

По его словам, в результате удара погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди пострадавших - двое детей.

Также повреждения получили жилые дома, дошкольные и религиозные учреждения, автомобили, а также другие объекты гражданской инфраструктуры города.

На местах попаданий работают экстренные службы. Информация о последствиях обстрела, масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Удары по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибшие и раненые, разрушены жилые дома, повреждены другие сооружения, а в местах попаданий возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 16 июля враг совершил атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице была объявлена воздушная тревога, после чего раздалась серия мощных взрывов.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов также отмечал, что Харьков подвергся массированной атаке российскими дронами. По его словам, в результате ударов были повреждены парк, кинотеатр и другие объекты инфраструктуры. Удары зафиксированы в Киевском, Шевченковском и Немишлянском районах.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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